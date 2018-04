Který smartphone je letos nejlepší? Vyberte a vyhrajte špičkové mobily

Anketa Mobil roku je nejstarším podobným hlasováním široké veřejnosti a odborné poroty v České republice. Letos proběhne její již 17. ročník.

V hlavní kategorii Mobil roku 2014 vybírá veřejnost v hlasování ten nejlepší mobil, který byl na český trh uveden mezi 1. listopadem 2013 a 1. listopadem 2014. Nominaci dvacítky přístrojů provedla redakce Mobil.iDNES.cz. Každý hlasující může přidělit tři hlasy svým favoritům. Soutěž probíhá od 17. listopadu do půlnoci 7. prosince 2014 (23:59). Další kategorie ankety vyhlásí z nominovaných přístrojů odborná porota. Výsledky hlasování budou zveřejněny na stránkách Mobil.iDNES.cz 10. prosince 2014.

Všichni hlasující postupují do závěrečného slosování o deset cen, které do soutěže věnoval partner operátor O2. Hlavní cenou je špičkový stylový smartphone Samsung Galaxy Alpha a další telefony z vánoční nabídky O2. Každý výherce mobilního telefonu nebo mobilního internetového připojení včetně USB modemu pak obdrží jako bonus ještě Mobilní televizi O2TV Go na půl roku zdarma. Televize funguje až na čtyřech zařízeních zároveň. O2TV Go je novinka v nabídce operátora O2, k dispozici je všem zákazníkům bez nutnosti aktivace pevné O2TV (více o O2TV Go zde).

Co můžete vyhrát:

1. Samsung Galaxy Alpha + Mobilní televize O2TV Go na 6 měsíců

2. Huawei Ascend P7 + Mobilní televize O2TV Go na 6 měsíců

3. Huawei Ascend G620 + Mobilní televize O2TV Go na 6 měsíců

4. Nokia Lumia 635 + Mobilní televize O2TV Go na 6 měsíců

5. Lenovo A606 + Mobilní televize O2TV Go na 6 měsíců

6. Mobilní internet od O2 včetně USB modemu + Mobilní televize O2TV Go na 6 měsíců

7. Mobilní internet od O2 včetně USB modemu + Mobilní televize O2TV Go na 6 měsíců

8. Mobilní televize O2TV Go až pro čtyři zařízení na rok zdarma

9. Mobilní televize O2TV Go až pro čtyři zařízení na rok zdarma

10. Mobilní televize O2TV Go až pro čtyři zařízení na rok zdarma

V loňském šestnáctém ročníku ankety vyhrál v hlasování čtenářů Samsung Galaxy S4 před iPhonem 5s a Nokií Lumia 1020 (kompletní výsledky loňské ankety najdete zde).