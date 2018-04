Hodnocení:

LG Optimus 4X HD byl první oficiálně představený smartphone se čtyřjádrovým procesorem. Do prodeje se však dostal až po přímých konkurentech od Samsungu nebo HTC. Jde o celkem povedený smartphone, který ale do průměru sráží některé vlastnosti. Hudební přehrávač zklame, fotoaparát by také mohl být kvalitnější. A lepší by mohla být i výdrž.

Plusem jsou naopak zpracování, kterým předčí také konkurenci v podání Samsungu Galaxy S III, použité materiály či kvalitní displej. Neuškodil by nápaditější design, telefon však oproti konkurenci boduje nižší pořizovací cenou. LG Optimus 4X HD se řadí k nejlevnějším čtyřjádrovým smartphonům na současném trhu.