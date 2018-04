Mobil roku 2000: vyhodnocení ankety

Letošní ročník Mobilu roku byl zřejmě dosud nejnapínavějším ročníkem této ankety. Je škoda, že strhující zápolení mezi dvěma značkami zůstalo našim čtenářům skryto, leč takové už byly regule soutěže.

Pojďme si nyní v krátkosti zrekapitulovat pravidla a poslání ankety Mobil roku. Anketa Mobil roku je vyhlašována každoročně od roku 1997 redakcí Mobil.cz. Anketa má za úkol pomoci normálním lidem zorientovat se v nabídce mobilních telefonů a doporučit jim z telefonů, které jsou na trhu ty modely, s nimiž je mnoho ostatních lidí spokojeno.

Anketa je rozdělena do dvou hlavních částí

První částí je čtenářská anketa, kdy své hlasy dávají čtenáři telefonům rozděleným do čtyřech kategorií. V těchto čtyřech kategoriích se vyhlašují každoročně tři vítězné mobilní telefony, jež získaly nejvíce hlasů.

Druhou částí je hlasování odborné poroty sestávající z hlasů redaktorů Mobil.cz a z hlasů tiskových mluvčích všech tří mobilních operátorů. Při tomto hlasování se přihlíží k vlastnostem, užitné hodnotě a inovativnosti jednotlivých mobilních telefonů a telefony se oceňují bez udání pořadí, protože v tomto případě se ani žádné pořadí nestanovuje.

Ve čtvrtém ročníku ankety hlasovalo více jak 20 000 hlasujících, po odečtení duplicitních hlasování je v ní celkem 20 323 platných hlasů.

V jakých kategoriích se zápolilo?

Do každé kategorie se nominují mobilní telefony, které byly na trhu v den vyhlášení ankety. V případě, kdy by mohlo dojít ke sporu o nominaci jednotlivých telefonů nebo jejich zařazení do kategorií, je toto konzultováno s výrobcem nebo jeho zástupcem v ČR, pokud ani po takové konzultaci nedojde ke schodě, vyhradila si právo rozhodnout redakce Mobil.cz – letos jsme ale k tomuto opatření přistupovat nemuseli.

DO kategorií jsme nominovali zpravidla jen poslední výrobky jednotlivých firem a to tak, aby jejich nominace měla smysl. Například jednotlivé varianty telefonů Alcatel, které jsou funkčně shodné, ale jinak se jmenují, jsme nepovažovali za vhodné nominovat jednotlivě. Stejně tak jsme nenominovali telefony dnes prodávané, ale již starší, jako Nokia 5110 nebo Siemens C25 – nominováni byly jejich následovníci.

Low-end telefony

Kategorie nejlacinějších telefonů určených zpravidla do předplacených sad. Nominováno bylo čtrnáct telefonů, jen pro zajímavost: poslední Motorola T180 získala pouhých 71 hlasů, zatímco pro telefon Nokia 3310 hlasovalo 8391 hlasujících.

Manažerské telefony

Tato kategorie se vymezuje podstatně hůře, než kategorie Low-end. V zásadě jde o výkonné telefony určené manažerům. Telefony mají svému určení odpovídající výbavu – zpravidla umožňují přenos dat, mají plánovač a kalendář, vydrží dlouho na baterie a jsou vybaveny i dalšími nastandardními funkcemi, jako je vibrační zvonění, profily, blokování, WAP a další funkce užitečné hlavně managerům – to vše ve váze o něco nižší, než u low-end bratříčků. Zkrátka a dobře telefony pro profesionální nasazení i několik dní bez zásuvky, schopné nabídnout co nejvíce funkčí, které manažer nebo obchodník na cestách potřebuje. Jejich cena je ale také vyšší, než u low-end telefonů. Zpravidla nejsou tyto telefony dotovány v předplacených sadách, ale pouze u nákupu tarifů. Nominováno osm telefonů.

Hi-tech telefony

Jde nejčastěji o kolibří modely s velmi nízkou váhou, velkým objemem funkcí a nezvyklým designem. Tyto telefony nejvíce vyhoví řídícím pracovníkům, kteří nejsou často na cestách bez možnosti dobíjet, protože výdrž těchto telefonů je nižší (kvůli redukované váze). Díky extravagantnímu designu tyto telefony upoutávají pozornost, representují majitele a hlavě se dobře nosí v kapsičce u košile či u saka. Nominováno sedm telefonů.

Outdoor telefony

Novinka letošního ročníku Mobil roku – kategorie zaměřená na telefony, kterým neublíží smočení ve vodě, troška prachu, zimy, horka či nějaký ten náraz. Telefony této kategorie se vyznačují hojným užíváním gumy a robusnějším vzhledem. Nominovány tři telefony.

A jak dopadlo letošní hlasování?

Kategorie Low-end telefony

1 Nokia 3310 41 % 2 Siemens C35i 32 % 3 Ericsson T10 6 % 4 Alcatel OT 302/3 5 Sagem MC 920 6 Benefon Twin 7 Panasonic GD52 8 Alcatel OT View DB (WAP) 9 Ericsson A1018 10 Bosch 908 11 Motorola T2288 12 Sony CMD-C1 13 Motorola V2288 14 Motorola T180

Kategorie Manažerské telefony

1 Nokia 6210 32 % 2 Siemens S35i 28 % 3 Nokia 7110 23 % 4 Ericsson R320 5 Motorola Timeport P7389 6 Ericsson T18 7 Panasonic GD70 8 Philips Genie

Kategorie Hi-tech telefony

1 Nokia 8210 25 % 2 Nokia 8850 24 % 3 Sony CMD-Z5 16 % 4 Ericsson T28 5 Motorola V3690 6 Bosch 909S 7 Panasonic GD90/92

Kategorie Outdoor telefony

1 Siemens M35i 35 % 2 Nokia 6250 34 % 3 Ericsson R310 30 %

Hlasování odborné poroty:

Oceněny byly tyto telefony: Sony CMD-Z5, Ericsson R320 a Siemens M35i.

Když se na výsledky podíváte zjistíte, že přízeň hlasujících se na první pohled příliš nezměnila – téměř všude vyhrála firma Nokia, jejíž sestava Nokia 3310, 6210 a 8210 se ukázala být jen velmi těžko průstřelnou, co se uživatelské obliby týká. Přesto se oproti předcházejícím ročníkům jasně ukázalo, že jsou značky, které tvrdě dotahují. Především mluvím o Siemensu, který v kategoriích Low-end a Manažerské telefony bojoval do poslední minuty a v některých okamžicích to vypadalo, že zvítězí.

Siemens zaostal jen o pár hlasů – oproti loňskému a předloňskému roku je vidět právě u značky Siemens značný posun, který se projevil také na tom, že v kategorii Outdoor vyhrál s modelem M35, byť “o prsa”.

Zajímavě také zabodovala firma Sony se svým opravdu nadějným modelem Z5 – ten sice jen o kousek, ale přeci předstihl Ericsson T28 v hi-tech kategorii a pokud Sony bude v trendu zajímavých novinek (Sony CMD-J5 jako lowend) pokračovat, má na Mobilu roku 2001 nějaké to teplé místo také skoro jisté.

Smůla a hlavně načasování nepřálo Alcatelu – jeho nové řady se teprve objevují na trhu, takže nemohly být nominovány, přesto hezké čtvrté místo u Alcatel OT 302/3 v Lowend kategorii naznačuje, že potenciál vzestupu tu je.

Podobně na tom je Ericsson, jehož stávající low end model T10 a A1018 jsou již dost staré a A2618 přichází na trh právě v těchto dnech. Také modelu R320 uniklo zasloužené místo v čele tabulky jen o fousek, kdybychom nenominovali najednou 6210 a 7110 firmy Nokia, tak by se jistě umístil – ale nebylo by to vůči značce Nokia fér.

Z podobného důvodu stála trochu stranou Motorola – i u ní je většina telefonů nyní postupně nahrazována.

Z toho ale vyplývá, že firma Nokia a postupně i některé další (Siemens) dělají dobře, když vsázejí na kratší inovační cyklus mobilních telefonů – v podvědomí zákazníků zůstávají jako firmy, která stále nabízejí něco navíc.

To je zatím vše, co se dá říct k výsledkům ankety Mobil roku 2000. Anketu opět sponzoroval RadioMobil a dvacítkou Twist sad potěšíme výherce při slosování chystaném na první prosincový týden. Vydržte – zatím jsme měli dost práce s vyhodnocením vašich hlasů.