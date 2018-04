Anti-technologický mobil nic neumí. Stojí tolik, co slušný smartphone

Stojí 295 eur, tedy v přepočtu asi 8 000 korun, přesto má jen základní funkce z téměř dřevních dob mobilních telefonů. Designová značka Punkt se chlubí tím, že její telefon MP 01 umí jen telefonovat a psát SMS. Zcela pravda to není, ale funkční sada je opravdu základní. Jednoduchý mobilní telefon má černobílý displej, absolutně jednoduché ovládání, kalendář, budík a Bluetooth pro propojení s handsfree v autě. Toť vše.

Punkt MP 01 je opravdu z funkčního hlediska jeden z nejjednodušších mobilních telefonů, který jde proti současnému trendu. Švýcarská značka ospravedlňuje vysokou cenu kvalitním zpracováním a designem z pera britského designéra Jaspera Morissona. Ten pracuje na volné noze a využívá moderní technologie k tomu, aby vytvářel globálně dostupné designové produkty.

Morisson mimochodem už ve své kariéře mobilní telefony navrhoval. V roce 2003 přišel s moderními minimalistickými koncepty pro Samsung, které se realizace nedočkaly, v roce 2007 pak vytvořil design pro Samsung E590. Jeho nejnovější výtvor v mobilní kategorii toho umí méně než téměř deset let starý Samsung, který se například chlubil třímegapixelovým fotoaparátem. I se značkou Punkt už Morisson spolupracoval, z roku 2010 pochází jeho návrh domácího stolního telefonu DP 01.

Švýcarská značka svůj anti-technologický telefon uvedla na trh v roce 2015 a letos v létě jej podpořila kampaní, kterou nazvala „The Digital Detox Challenge“. Čtyřicet vybraných účastníků se mělo se světem podělit o své zážitky, když na dva dny vyměnili svůj smartphone za Punkt MP 01. Ne všichni to zvládli, někteří účastníci i otevřeně přiznali, že dva dny bez chytrého telefonu pro ně byly nepřijatelné. Objevily se ale také reakce jako „off-line je nový luxus“, „neustálé připojení nemá smysl“, nebo „ten pravý nástroj pro daný úkol“. Punkt pak svůj telefon propaguje také sloganem, ve kterém se v přeneseném slova smyslu říká, že pokud má uživatel něco na srdci, tak to má říci. Naráží tím na to, že namísto nekonečného vypisování informací je mnohdy jednodušší zavolat.

Punkt samozřejmě není prvním pokusem, jak zbavit lidi stávající závislosti na chytrých telefonech. Ale je důkazem toho, že tento vcelku okrajový segment může být docela zajímavým byznysem.