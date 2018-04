Jak vybrat mobil pro školáka. Chce to hlavně rozum

Přístup k technologiím nelze v dnešní době dětem odepřít. Rodiče by však měli být ostražití a zajímat se, kdy a jak taková zařízení používají. Platí to i pro mobilní telefony.

Sami by měli jít příkladem. Psychologové také varují, že není vhodné nahrazovat rodičovskou pozornost mobilem, či tabletem.

Mobil pro prvňáka: Ano, či ne?

Častou otázkou je, v jakém věku je vhodné dítěti mobil pořídit. Na toto však neexistuje jednotná odpověď, jde o zcela individuální názor rodičů. Nejčastějším rozhodujícím faktorem je bezpečnost dětí. Rodiče s nimi chtějí být v kontaktu.

Tento argument je pochopitelný v případech, kdy dítě do školy dojíždí. Výjimkou však nejsou případy, kdy v první třídě používá ve škole telefon dítě, které bydlí přes ulici. Učitelé jsou přitom přesvědčeni, že školákům v tomto věku mobil do ruky nepatří. Rodiče či starší sourozenci je totiž do i ze školy doprovázejí, a telefon je tak ve škole zbytečně rozptyluje.

I tak podle průzkumu Vodafonu, který provedla agentura Data Collect, svěří mobilní telefon dětem od první třídy zhruba třetina rodičů. Ve čtvrté třídě vlastní mobil více než polovina žáků, ve čtrnácti letech pak již téměř všichni školáci. Průzkumu se zúčastnilo 1 625 respondentů.

Mobil jako nástroj šikany a podvodů

Ve školních řádech je používání mobilních telefonů často zakázáno, v některých případech se zákaz omezuje pouze na používání ve vyučovacích hodinách. Kvůli připojení k internetu mohou být totiž snadno zneužity při písemkách.

Hrozbou je také kyberšikana učitelů ze strany žáků. Zejména ze zahraničí jsou známy případy, kdy žák vyvede vyučujícího z míry, situaci si nahraje mobilem a posléze video nahraje na internet. Telefony si však žáci natáčí i šikanované spolužáky, výjimkou nejsou ani případy z Česka. Například v roce 2006 si šikanu spolužáků natáčeli na vypůjčené mobily žáci v českolipské Základní škole 28. října.

O rok později pak učitelé z 2. základní školy v Sokolově nalezli v mobilech některých žáků videa s násilnými a sexuálními scénami. "Byly to videosekvence brutálních a sexuálních scén. Nevím, jestli se tomu dá říkat porno, ale nahrávky určitě nebyly přiměřené věku dětí," řekl ředitel školy Jan Kadlec. Škola poté používání mobilů zakázala.

Z mobilů v rukou dětí nejsou nadšeni ani provozovatelé letních dětských táborů. Vedoucí apelují na rodiče, aby děti před odjezdem na tábor nechaly telefony doma. Je však jen málo případů, kdy se tak stane.

"Nevadí nám kontrola od rodičů, ale musí být nějaká rozumná. Děti píší domu i to, že nemůžou najít ponožky, a rodiče nám pak kvůli tomu volají a řeší to s námi," řekla Lidovým novinám vedoucí tábora Helena Kalinová (více čtěte zde).

Při výběru vhodného to telefonu chce přemýšlet

Když už je nutné školákovi svěřit mobil do rukou, je dobré vybírat s rozumem. Mladší děti si totiž mnohdy neuvědomují hodnotu svěřených věcí, jejichž životnost je tak mnohem kratší. Pořízení drahého telefonu pak může pro rodinný rozpočet představovat výraznou zátěž. Dítě v tomto věku navíc ani potenciál takového telefonu nevyužije.

Prvním telefonem, který se dostane dětem do rukou, je většinou přístroj po starších sourozencích, či po rodičích. Avšak ani pořízení nového mobilu, který bude více splňovat nároky na přístroj používaný dětmi, není drahou záležitostí. Na prvním stupni využijí žáci své telefony nejčastěji na volání, psaní SMS a fotografování.

Fotoaparátem přitom disponují i telefony s cenou nižší než tisíc korun. Nepostrádají ani barevný displej, předinstalované hry či v některých případech ani wi-fi připojení. Oproti telefonům s dotykovým displejem je výhodou těchto obyčejných telefonů také vyšší výdrž baterie na jedno nabití. K zakoupení jsou i speciální telefony určené pro nejmenší děti, ty je však často odmítají používat a vyžadují "dospělácká" zařízení.

Žáci na druhém stupni základní školy pak již od telefonu vyžadují pokročilejší funkce. Rádi zkouší různé aplikace, sledují videa či poslouchají hudbu. Investice do pořízení dotykového telefonu může startovat na částce 1 500 korun, ale může být i výrazně vyšší. Záleží na požadavcích mladých uživatelů.

Při vyšší investici mohou rodiče zapojit i samotné děti, kteří se mohou na financování svého nového telefonu, vyžadují-li dražší model, podílet i sami. Ať již z kapesného či z finančních darů k svátkům a narozeninám.

Starší děti již zároveň nechtějí omezovat přístup na internet pouze na wi-fi sítě. Zde přitom záleží na rodičích, zda v rámci svých měsíčních výdajů umožní potomkovi i využití datového balíčku. I v tomto případě již mohou své dítě zapojit do podílení se na nákladech. Druhou možností je využití takové nabídky operátorů, která již obsahuje datový limit.

Rodiče, kteří pořizují dětem mobilní telefon kvůli jejich bezpečnosti, by však měli pamatovat i na rizika, která s tím jsou spojena. Dítě je pro zloděje výrazně snazší kořistí. O to lákavější, používá-li oproti svým vrstevníkům výrazně dražší telefon.

Předplacenka, nebo tarif?

Děti si mnohdy neuvědomují skutečnou hodnotu peněz. Vědí například, že 200 korun je více než 100, avšak neznají souvislosti s rodinným rozpočtem. I útrata ve výši 100 korun navíc může znamenat pro některé rodiny nečekanou zátěž.

Využitím předplacených služeb mají rodiče přehled nad měsíční útratou potomka. Mohou však nastat i chvíle, kdy dítěti dojde kredit a není možné jej v krátké chvíli navýšit. To v případě využití tarifní nabídky operátorů nehrozí, avšak skutečnou útratu se rodiče dozví až s měsíčním zpožděním.

Vodafone od 12. září rozšířil svou nabídku o dva speciální tarify: Tarif pro dítě zdarma a Tarif Red do sítě pro studenty. První jmenovaný tarif je určený pro rodiče, kteří používají některý z Red tarifů se smlouvou. Každý z nich může ke svému tarifu pořídit tarif pro jedno dítě. Ten je určen pro děti od 6 do 12 let (při podepsání smlouvy s dvouletým úvazkem ve věku 12 let jej tedy lze využít až do 14 let dítěte). Tarif je zcela zdarma a dítě získá neomezené volání v síti Vodafone, neomezené SMS v síti Vodafone a FUP 20 MB. Nabídka je však časově omezena, tarif lze pořídit pouze do konce října.

Tarif Red do sítě pro studenty je pak určen pro uživatele ve věku od 14 do 26 let. Jde vlastně o tarif Red do sítě, který je pro studenty zlevněný o sto korun. Za 399 korun měsíčně při dvouletém úvazku obsahuje neomezené volání a SMS v síti, 130 volných minut do ostatních sítí s tarifikací 1 + 1 a FUP 150 MB.

Rodiče by tedy měli pečlivě zvážit, která služba bude pro jejich potomka výhodnější. Každá možnost má své klady i zápory.

Tipy na mobily pro školáky

Na první stupeň stačí to nejlevnější

Děti na prvním stupni základní školy využijí mobil převážně pro kontakt s rodiči. Jistě ocení některé multimediální funkce, ale s ohledem na riziko ztráty, nebo poškození mobilu nemá cenu v jejich případě investovat žádné horentní sumy. Pokud tedy nevyužijete starší mobil, můžete vybírat z bohaté palety levných mobilů na našem trhu.

Samsung E1170

Samsung E1170 je elegantní mobil se základními funkcemi za velmi nízkou cenu. Ve výbavě není fotoaparát, hudební přehrávač ani FM rádio. Telefon je určen těm, kteří požadují pouze pohodlné telefonování a snadné psaní textových zpráv. Navíc má skvělou výdrž baterie.

Cena: 400 Kč

Nokia 100

Nokia 100 je jednoduchý mobil se základní výbavou. Vedle běžných základních funkcí zaujme jen integrovaným FM rádiem, běžným 3,5 jack konektorem a svítilnou. Přidává k tomu barevný displej se skromným rozlišením 128 × 160 pixelů a podporou 65 tisíc barev.

Cena: 500 Kč

LG A100

LG A100 je velmi jednoduchý telefon s barevným displejem o úhlopříčce 1,5 palce. Telefon v sobě schovává to nejnutnější, co může nenáročný zákazník potřebovat pro uskutečnění hovoru a odeslání zpráv.

Cena: 500 Kč

Vodafone 353

Vodafone 353 je jednoduchý telefon a nástupce populárních modelů Vodafone 246 a 255. Kromě telefonování a SMSek nabízí i přístup k internetu a Facebooku. I přes nízkou cenu se povedlo vytvořit zajímavý design včetně klasické klávesnice. Potěší fotoaparát s rozlišením VGA.

Cena: 600 Kč

Aligator R5

Aligator R5 je sice velmi levný, ale přesto odolný mobilní telefon s velkými a snadno použitelnými tlačítky. Přístroj je odolný proti vodě, pádu i prachu a omyvatelný pod vodovodem. Ve výbavě má také SOS tlačítko, svítilnu a FM přijímač pro poslech rádia.

Cena: 900 Kč

Na druhý stupeň s dotykovým mobilem

Žáky na druhém stupni základní školy jistě uspokojí i ty předchozí jednoduché mobily, ale pokud trochu připlatíte, již můžete svým potomkům dopřát zajímavé multimediální přístroje s dotykovým displejem, který už pro děti v tomto věku není problémem. Nemusíte přitom příliš utrácet. Na trhu jich je velké množství a ceny začínají lehce nad hranicí tisíce korun.

Samsung S5230 Star

Samsung S5230 Star je základní model s dotykovým displejem, který je schopen pracovat pouze ve všech čtyřech pásmech GSM. Nechybí ovšem podpora datových přenosů EDGE. K fotografování slouží třímegapixelový fotoaparát.

Cena: 1 400 Kč

Nokia Asha 202

Nokia Asha 202 je odlehčená verze modelu 203, která nenabízí podporu dvou SIM karet. Telefon pokračuje v řadě modelů finského výrobce s dotykovým displejem a běžnou telefonní klávesnicí pod ním, samozřejmostí je platforma S40.

Cena: 1 500 Kč

Samsung Star 3

Samsung Star 3 navazuje na nejlevnější dotykový mobil na našem trhu S5230 Star. K dispozici je povedený MP3 přehrávač a FM rádio s funkcí RDS. Telefon má 3,2Mpix fotoaparát, ale bez autofokusu a blesku. Videa lze nahrávat pouze v nízkém rozlišení QCIF.

Cena: 1 800 Kč

HTC Explorer

HTC Explorer je jednoduchý dotykový telefon běžící pod operačním systémem Android, který používá novou verzi uživatelské nadstavby Sense. Telefon má dotykový displej s rozlišením 320 × 480 obrazových bodů a úhlopříčkou 3,2 palce. Pro fotografování poslouží třímegapixelový fotoaparát.

Cena: 2 600 Kč

Huawei U8650 Sonic

Huawei U8650 Sonic přináší i přes relativně nízkou cenovku plnou funkční výbavu, zahrnující vše od GPS až po wi-fi či podporu sítí třetí generace. Operačním systémem je Android. Bez problému můžete využít služeb FM rádia s RDS nebo najít svoji polohu pomocí GPS.

Cena: 2 700 Kč