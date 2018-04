Mobil v rukou prvňáčka? Třetina rodičů je pro, chtějí být v kontaktu

„Třetina lidí si myslí, že by děti měly mít už při nástupu do první třídy vlastní mobilní telefon. Nejvíce (48 procent) pak mobil pro prvňáčka propagují obyvatelé nejmenších obcí do 500 obyvatel,“ uvedl ve čtvrteční tiskové zprávě operátor.

Z výzkumu taktéž vyplývá, že bez ohledu na věk dítěte je začátek školního roku dobrým důvodem, proč školákům pořídit nový mobilní telefon. Koupi při této příležitosti zvažuje 46 procent z oslovených respondentů.

Nejpádnějším důvodem pro pořízení mobilu dítěti je bezpečnost: 91 procent respondentů vítá možnost být s dítětem v kontaktu, 73 procent pak možnost, že si dítě může zavolat o pomoc. Třetím, ale ne už tak zásadním důvodem je motivace k lepším studijním výsledkům (16 procent).

Fakt, že mobil má většina spolužáků, už rodiče příliš neřeší. Takový důvod pro pořízení nového telefonu uvedlo jen 14 procent z oslovených lidí.

„Během předposledního prázdninového týdne jsme na našich prodejnách a e-shopu prodali zatím nejvíce telefonů v letošním roce,“ potvrzuje za O2 zvýšenou poptávku v souvislosti s blížícím se začátkem školního roku Jindřich Fremuth.

Při výběru mobilního telefonu pro dítě jsou nejdůležitějšími kritérii jeho cena (78 procent) a technické parametry (57 procent). Čtvrtina respondentů řeší také operační systém, 16 procent značku a 12 procent design.

Průzkum se uskutečnil v průběhu minulého týdne metodou on-line dotazování. Zúčastnilo se ho 500 respondentů.