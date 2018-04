Mobil pro děti školou povinné. Který je nejlepší?

Fenomén mobilního telefonu zasáhl již i ty nejmladší. Na základní škole má dnes procentuálně mobil možná víc dětí než učitelů. Ve vyšších ročnících je dokonce mobil položkou určující společenský status školáka. Kdo mobil nemá, je pro mnoho svých spolužáků méněcenný. Nemá cenu teď polemizovat nad morálním aspektem této situace, naopak se budeme věnovat mobilům, které se hodí pro žáky nižších ročníků.

Začíná to od třetí třídy

Pro ty nejmladší je telefon hlavně komunikačním prostředkem se spolužáky. Stejně dobře ale poslouží i rodičům, kteří tak mohou mít nad svým potomkem dozor. Zeptali jsme se učitelů základní školy Mikulova na pražském Jižním Městě, kolik školáků v jednotlivých ročnících má mobilní telefon. Podle nich má v první a druhé třídě mobil minimum dětí, jelikož většina z nich chodí po škole do družiny a rodiče si je před i po vyučování sami vyzvedávají. Od třetí třídy ale počet mobilů mezi školáky roste, ve čtvrté třídě jich má mobil již zhruba polovina a od páté třídy již téměř každý žák. Dobrou zprávou je, že žáci ve většině přápadů dodržují nařízení a mobilní telefony při vyučování vypínají.

O mobilu pro tuto cílovou skupinu rozhodují rodiče, i když jsou dnes ceny telefonů nízké, jen málokterý žák prvního stupně si jej koupí sám z kapesného. Jaký mobil je tedy pro nejmenší školáky nejlepší?

Děti to s mobily umí

Ideální je jednoduchý mobil se snadným ovládáním a minimem funkcí. Takový dobře poslouží především žákům prvních tříd, kteří při nástupu do školy často ani neumějí číst. S věkem ale roste chuť a obyčejný mobil už dětem nestačí. Devítiletý Michal z Prahy pokukuje po telefonu svého otce, který má barevný displej a integrovaný fotoaparát. Zatím má smůlu, otec mobil měnit nebude ale dodává:

„Michal má mobil od druhé třídy, především abychom se s ním v případě potřeby mohli spojit, třeba když chodí na fotbalové tréninky. S mobilem se naučil rychle a zatím mu stačí jednoduchá Nokia 3210. Už teď ale po mě chce půjčovat mojí Motorolu V500, na které ho nejvíce zajímají hry a také možnost posílat si fotografie pomocí Bluetooth. Někteří jeho spolužáci již takové mobily mají a posílání fotografií je mezi nimi populární.“ Otec Michala ještě dodává: „S telefonem to už umí skoro lépe než já a i u Playstationu mě říká, co mám dělat.“

Podobně jako Michal je na tom dnes leckterý třeťák. Děti mají limitovaný kredit na hovory a SMS, takže dávají přednost textovým zprávám, což můžeme u těch nejmenších považovat i za didaktickou pomůcku. Rádi také využívají všechny funkce mobilu, za které se neplatí. To jsou hry, fotografie a poslouchání písniček ve formátu MP3. Nejnovější mobily vycházejí nejmladším zákazníkům vstříc, moc se to ale nelíbí peněženkám rodičů.

Ti proto často své ratolesti vybavují svými staršími telefony, které pro svou vlastní potřebu nahradili novějšími. Dětem takové přístroje rozhodně budou stačit. Pokud doma žádný volný starší mobil pro potomka školou povinného není, pak se vhodný jistě najde v bazaru. Zde ovšem se všemi riziky, které z nákupu bazarového přístroje vyplývají.

Jednoduchý, levný, malý a barevný

Dnes se ale hodně telefonů dostalo s cenou na úroveň, která již může mobilům z bazaru směle konkurovat. Nejlevnější mobily lze bez problémů sehnat za cenu do 2 000 Kč a některé z nich i za polovinu této sumy. A s mobilem do 3000 Kč jistě potěšíte každého školáka. Děti jsou velmi aktivní, a tak může nový mobil rychle přijít k úhoně nebo se ztratit. Nemá tedy cenu pořizovat drahý přístroj. Většinu jeho funkcí nevyužijí a když ho ztratí nebo poničí, bude to zbytečná škoda navíc.

Vedle ceny je další důležitou vlastností mobilu pro děti snadné ovládání. To je sice individuální, každému vyhovuje něco jiného, některé mobily se přesto pro tuto cílovou skupinu hodí více, než ty ostatní. Dětem také jistě bude víc vyhovovat malý a lehký telefon, ocení výrazné barevné provedení a na škodu nebude i jeho bytelné provedení. Praktickou vlastností mobilu pro děti je i dlouhá výdrž baterie na jedno nabití. Potomek se pak nemůže vymlouvat, že jste se mu nedovolali, protože se mu telefon vypnul.

Levné a jednoduché na obsluhu

Z nejlevnějších mobilů s monochromatickým displejem jsou asi nejlepší volbou dva mobily: Nokia 1100 a Siemens A70. První z nich sice zanedlouho na trhu nahradí lehce inovovaný nástupce, model 1110, ale připlatit 500 Kč se v tomto případě nevyplatí. Naopak jednoduché ovládání modelu 1100 pomocí NaviKey již novinka nemá. Siemens A70 je naopak nejnovějším přírůstkem nejlevnější řady mobilů výrobce. Oba telefony mají snadné ovládání, jsou lehké, malé a docela jim to sluší. Nokia pak dobře poslouží i jako svítilna, což se dětem jistě bude líbit. (aktuální ceny přístrojů a další technické údaje najdete v našem katalogu mobilů)



Siemens A70 a Nokia 1100.

Stejné ovládání jako model 1100 má i Nokia 2600. Ta je ale dražší, za odměnu nabídne barevný displej. Tím se může pochlubit i Sony Ericsson T290i, nebo třeba Philips 350. Tyto přístroje lze dnes pořídit za sumu o něco málo vyšší, než 2 000 Kč a potomek bude jistě z barevného displeje nadšen. (aktuální ceny a technické parametry přístrojů najdete v našem katalogu)



Nokia 2600 a Sony Ericsson T290i.

Ty úplně nejlevnější

Ještě levnější než oba předchozí telefony je Sagem myX-1 a Motorola C115. Oba tyto mobily lze sehnat již za 1 000 Kč, běžně je jejich cena o pár stokorun vyšší. Jejich výbava není výrazně horší, než u výše zmíněného Siemensu nebo Nokie, ale jejich ovládání není tak intuitivní. Jako kontaktní mobil pro děti ale poslouží oba dva také dobře a navíc jejich cena je často nižší, než u mobilů v bazaru. (technické parametry obou přístrojů najdete v našem katalogu mobilů)



Sagem myX-1 a Motorola C115.

A co takhle véčko?

Pro snadné přijetí hovoru se jako nejlepší volba jeví véčko. U něj totiž pro přijetí hovoru stačí telefon otevřít a to opravdu zvládne i malé dítě. Relativně levných véček je na trhu velké množství, ceny se pohybují od dvou do třech tisíc korun. Některé z nich již mají slušnou výbavu včetně barevného displeje: Siemens CF62, Motorola V171, Motorola V180, nebo LG C1200. Zde náš tip směřuje k Motorole V180, která se může pochlubit vynikající výdrží na jedno nabití baterie. Na nabíječku s ní není potřeba chodit častěji, než jednou za deset dnů. (Aktuální ceny těchto mobilů a jejich technické parametry najdete v našem katalogu mobilů)



Siemens CF62, Motorola V171, Motorola V180 a LG C1200.

Barevný displej a Java pro ty starší

Starším školákům jistě udělá radost telefon s podporou Java her a nebo s integrovaným fotoaparátem. Takových přístrojů je na trhu velké množství, některé již stojí méně než 3 000 Kč. Dobrou volbou je Siemens C65 s integrovaným fotoaparátem, nebo stejně vybavený Panasonic X100, který je ale dražší. Javu podporují i dvě Motoroly: V180 a C650, obě potěší i velkou výdrží baterie na jedno nabití. (Aktuální ceny těchto mobilů a jejich technické parametry najdete v našem katalogu mobilů )



Siemens C65, Motorola C650 a Panasonic X100.

Mobily pro návštěvníky mateřských školek

Na našem trhu žádný ryzí dětský mobil v prodeji není, ve světě ale několik přístrojů pro děti existuje. Jsou to velmi jednoduché telefony, které ani nemají běžnou klávesnici. Hodí se spíš pro předškoláky, školní mládež by je mohla považovat za infantilní. Názory na to, jestli těm úplně nejmenším mobil do roky patří nebo ne, se různí. (viz: Mobil jako přívěšek na klíče; Telefonica už prodává mobil pro děti; Jednoduchý mobil pro děti a důchodce; I-Care - medvídek jako telefon; Motorola chce dělat dětské mobily; I-Kids pohlídá vaše děti)



Jednoduchý mobil pro děti.

Jaký mobil je pro školáka nejlepší?

Vyloženě dětský mobil na našem trhu nenajdeme. Z těch přístrojů, které jsou na trhu, se nám jako nejvhodnější jeví dvojice Siemens A70 a Nokia 1100. Jsou to jednoduché a levné mobily s pohledným designem, pro tuto cílovou skupinu jim nemáme co vytknout.

A jaký mobil je pro žáky prvního stupně základní školy nejvhodnější podle vás?