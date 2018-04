Mobil přečte, co píšete před něj na stůl

Samsung zažádal u amerického patentového úřadu o registraci nové metody vkládání textu nebo obrázků do mobilních zařízení.

Dotykovým perem se jednoduše píše přímo na podložku do virtuální klávesnice promítané z mobilu. Miniaturní projektory určené pro zobrazování obrázků nebo videí by se měly v telefonech objevit do roka. - více zde

Zadávat lze nejen speciální znaky jako u současných virtuálních klávesnic, ale i kreslit libovolné obrazce. Ty jsou pak ve formě obrázku přeneseny do mobilního telefonu.

Řešení Samsungu kombinuje dvě již existující alternativní metody vkládání speciálních znaků. V redakci jsme měli k vyzkoušení laserovou klávesnici, která na stůl promítá tabulku znaků. - více zde

Otestovali jsme i digitální pero, které zaznamenává každý tah na papír a pak jej přenáší do mobilního telefonu přes Bluetooth. - více zde



Tato "pracovní plocha" je promítána z mobilu na stůl.