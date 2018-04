Mobil pozná, kde jste; automatické odpovědi na SMS (software)

MiniGPS

Aplikace miniGPS od společnosti Psiloc využívá informací, které jsou přítomné v každém mobilu, ale málokterý mobil je dokáže využít. Sleduje čísla základnových stanic a kódy oblastí; uživatel může navolit, jaké akce má při vstupu do oblasti či výstupu z ní mobil udělat.

Využití aplikace je široké: manažer asi bude při příchodu do práce po telefonu požadovat něco jiného než duchovní, ale oběma mobil s operačním systémem Symbian jejich přání splní. Nejtypičtějším použitím je změna profilu při příchodu na určité území. Výrobci dávají jiný příklad: telefon vás může při jízdě tramvají na vaší domovské zastávce vzbudit. My navrhujeme další použití: mobil se může stát nástrojem pro sledování záletníků či záletnic - navolíte, aby sledoval záletníka/záletnici a při jeho/jejím příchodu do práce odeslal textovku "Jsem v práci, miláčku". Při odchodu zase textovku "Odcházím z práce, miláčku". Samozřejmě to bude fungovat v případě, že milenec/milenka sledovaných záletníků s nimi nepracuje na jednom místě. To už neumí rozlišit ani Symbian…

Na úvodní obrazovce aplikace jsou základní údaje o oblasti: jméno základnové stanice (přidělované jméno určuje uživatel), síla signálu, číslo oblasti a číslo stanice. Jak dochází k identifikaci daného místa, třeba vašeho pracoviště?

Určíte skupinu stanic, kterou budete sledovat, pojmenujete ji třeba Práce. Telefon se zeptá na jméno, které má stanicím přidělovat, v našem případě "Prac". Pak dochází ke sledování okolních stanic ("Collecting") a jednotlivým základnovkám jsou přidělována jména s pořadovými čísly. Samo sledování může probíhat i na pozadí systému, při spuštěném monitoringu nejste nijak omezeni v přijímání hovorů. Pro úplný přehled o stanicích, které pokrývají dané místo, stačí pochodit po chodbách a místnostech, seznam je pak úplný. Jednotlivé stanice nasbíráte jak známky do alba.

Máte utvořené skupiny základnových stanic. Při přihlášení do těchto skupin a při odhlášení z nich je aplikace schopna vykonat pět různých akcí: zapnout/vypnout mobil, aktivovat/deaktivovat alarm (budík) mobilu, zapnout/přepnout zpět profil, změnit hlavní obrázek/změnit ho zpět, poslat texovku při příchodu do oblasti/při odchodu z ní.

Tyto funkce fungovaly bezchybně, bohužel se nám nepodařilo provázat miniGPS s aplikací Extended Profiles, tedy iniciovat parametry předvolené pro rozšířené profily v Extended Profiles pouhou změnou lokality. Psiloc sice prodává miniGPS s Extended Profiles, ale tyto aplikace spolu nespolupracují.

MiniGPS doporučujeme uživatelům, kteří jsou ochotni sladit místa svého pobytu se svým mobilem. Pak se jim mobil odmění přesnými reakcemi. Kromě základnových stanic v práci a doma jsem nasbíral základnovky třeba na trase Metra C, kudy jrzdím denně. Příchozí textovku pak díky zapnutému profilu Hlasitě pak nepřeslechnete ani v hlučícím metru.

Testovací verzi MiniGPS stahujte zde, aplikace zabírá v paměti telefonu 115 kb.

SmsMachine

Tato aplikace od SymbianWare řeší běžnou situaci: jste na příjmu, ale na textovku či běžné hovory nemůžete odpovídat. Telefon odpoví za vás: reaguje předvolenou textovou zprávou - na hovor i na textovku či MMS zprávu. Odpoví dokonce specifikovaným uživatelům - na textovku od vaší matky bude reagovat jiným textem, než na textovku od kohokoliv jiného z vašeho seznamu.

Velmi příjemná je volba odpovědí mezi textovými zprávami, MMS zprávami a hovory. Můžete tak rozlišovat mezi urgentním voláním a pouze textovkou. Aplikace odpoví ne každé volání z daného čísla pouze jednou - nestane se, že by někdo opakovaným voláním vycucal váš účet. Pokud je aplikace aktivní, nejprve nahlédne do Blacklist seznamu, zda na něm není volající číslo - pak neodpoví ani na volání, ani na textovku. Poté kontroluje uživatelské skupiny - pokud volal někdo z rodiny, odešle text určený rodiným příslušníkům. A pokud je zaškrtnuto Default, odpoví stadardním textem na všem ostatním číslům.

Můžete vytvářet jednotlivé situace (na obrázku je nahoře v okně její název - I'm away) a pro ně volit různé seznamy volajících s různě předvolenými odpověďmi. Na kartě Log sledujete činnost programu (přijaté hovory a textovky, z karty můžete rovnou volat dotyčnému zpět).

SmsMachine je opravdu praktická aplikace, snad by měla být v základní výbavě telefonu. S použitím volby situací můžete vytvořit složitou, možná až překomplikovanou strukturu automatických odpovědí. Bohužel se nám nepodařilo předvolit osoby pro Blacklist, ale je možné, že to byla chyba uživatele.

Zkušební verzi SmsMachine stahujte zde, v paměti mobilu zabírá 82 kB.