Mobil policistům ukázat nemusíte

Podle informací páteční MF Dnes začali brněnští policisté prověřovat mobilní telefony některých řidičů. Po kontrole dokladů k vozidlu požádali toho z posádky vozidla, jehož mobil byl viditelný, o jeho předložení ke kontrole čísla IMEI. Toto číslo slouží k identifikaci přístroje, podobně jako například číslo motoru nebo karoserie u auta.

Policejní statistika krádeží mobilních telefonů není bohužel dostupná, ale odhadujeme, že v republice je ročně odcizeno několik desítek tisíc mobilních telefonů (v prvním pololetí letošního roku má např. jen ostravská policie hlášeno 800 krádeží tohoto druhu). Z toho důvodu je samozřejmě aktivita policistů, zaměřená na zamezení krádeží, pochopitelná. Zřejmě však porušuje zákonné normy.

Zda je telefon kradený nebo ne, se dá zjistit nejlépe podle čísla IMEI, které můžeme přirovnat k číslu motoru, nebo lépe k rodnému číslu. Zda má váš telefon IMEI kradeného telefonu, se dá zjistit dvěma způsoby. Prostřednictvím operátora nebo manuálně. Manuální zjištění, které asi jako jediné připadá v podobných případech v úvahu, se skládá ze dvou kroků – zadání kódu, jehož potvrzení zobrazí IMEI telefonu na displeji, a ze sejmutí baterie. Pod ní najdete v každém telefonu štítek, na kterém je IMEI napsáno. V ideálním případě se čísla na štítku a na displeji shodují. Pokud se čísla neshodují, i bez nahlédnutí do policejní databáze si můžete být jisti, že s telefonem není něco v pořádku.

Manuální kontrola čísla IMEI skrývá také nepříjemný háček. Při laickém zacházení s mobilem může dojít například k jeho nejrůznějšímu zablokování (o změně melodií či vymazání položek ze seznamu ani nemluvě). Proto by policisté měli příslušný kód, který většina uživatelů vůbec nezná, kontrolované osobě nadiktovat. S ohledem na možné poškození přístroje by také baterii měl sejmout majitel telefonu. Ovšem ne ve všech brněnských případech tomu tak údajně bylo. Co si však o celé záležitosti myslí právník Mobilu.cz, Aleš Růžička:

„Policista po Vás nemůže požadovat vydání Vašeho mobilního telefonu. Snad jen za situace, kdy jste právě vyběhli z obchodu s mobilními telefony, za vámi běží rozzuřený prodavač, který křičí: Chyťte zloděje. Toto stanovisko vyplývá ze samotné logiky, protože to by mne policisté mohli zastavovat a chtít po mně číslo notebooku, hodinek, bot atd. a dále z Listiny základních práv a svobod, která v odd. 1, čl. 7. 1) stanoví: Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. Oprávnění policistů v tomto směru obsahuje zákon o policii ČR. Ten výslovně stanoví, co je policista oprávněn po každé osobě požadovat. Nemůže požadovat nic, co v tomto zákoně upraveno není. Doporučuji proto v případě, že budete policistou k něčemu takovému vyzváni, ve vší slušnosti takový požadavek odmítnout a setrvat na svém.“

Názor Aleše Růžičky se zjevně shoduje s názorem soudce nejvyššího soudu Zdeňka Sováka. Ten pro MF Dnes řekl: "Možná by to mohlo být i zneužití pravomoci veřejného činitele." Ani prohlášení Zdeňka Lubase, mluvčího brněnské policie, (pro MF Dnes) není v zásadním rozporu s názory citovaných právníků: "Policisté sice nemohou někoho jen tak zastavit a říci „ukaž mi mobil“, mohlo se však třeba stát, že někde poblíž byl telefon ukraden, pak by mohli přístroj kontrolovat.“ Něco jiného by podle Lubase samozřejmě bylo, kdyby majitel vydal svůj mobil ke kontrole dobrovolně, na požádání policejní hlídky.

Dobrovolně ovšem znamená, že pokud se policista zeptá, zda mu předložíte telefon, a vy to odmítnete, nemůže vás k tomu žádným způsobem nutit. Samozřejmě pokud nenastala situace popsaná výše.

IMEI zatím není ochrana

Číslo IMEI, které policisté v Brně zjišťovali, je však jen jednoduchou ochranou, kterou můžeme přirovnat k visacímu zámku na místnosti se zlatou cihlou. Řada obchodů s mobilními telefony totiž umí „rodné číslo“ telefonu snadno změnit. Pro zloděje pak není nic snadnějšího, než si, např. pod záminkou odblokování telefonu, nechat IMEI změnit. Zlom by měl přinést až příští rok, kdy se v mobilech mají objevit čísla IMEI nového standardu. Ta by již neměla jít měnit. (Rozhodně by to nemělo jít tak snadno, jako je tomu dosud.)

Operátorům GSM přesto i dnes IMEI poskytuje možnost, jak pobertům znepříjemnit život. Pokud totiž operátor zavede tzv. blacklist, může telefony (IMEI) v tomto seznamu uvedené blokovat pro použití ve své síti. Samozřejmě jen do doby, než se číslo změní. Přestože je to ochrana nedostatečná, jako pomyslný visací zámek poslouží. Bohužel blacklist u nás zatím provozuje pouze společnost Eurotel. Ostatní operátoři podobné seznamy údajně zprovozní až se zavedením nových čísel IMEI.

Jak dál?

Policisté v Brně zřejmě jako jediní v zemi udělali nesmělý pokus, jak aktivně vyhledávat ukradené mobilní telefony. Bohužel se jejich iniciativa vymyká zákonu. I nadále nám tak nezbývá, než si pečlivě hlídat svůj mobilní telefon a čekat na nová IMEI, kterými budou telefony vybaveny od roku 2002. Do té doby budou mít pobertové navrch.