Mobil pod stromeček, ale který? (Nejvýhodnější předvánoční tipy - 2. část)

Mobil jako vánoční dárek není v posledních letech nic neobvyklého. Většinou to sice bývá levnější low-endový přístroj, velmi často původem z předplacené sady některého z operátorů. Tyto telefony jsme vám představili v první části článku, kterou najdete zde. Dnes je však řada na telefonech, které se v předplacených sadách objevují jen výjimečně a když už, tak stojí více než 10 000 Kč. Většina dnes představených telefonů se prodává buď jako dotované, nebo ve volném prodeji. Dotovaným cenám se věnovat nebudeme, protože jako dárek není dotovaný telefon tou nejvhodnější volbou. Naopak se podrobněji podíváme na ceny ve volném prodeji, a to jak přes autorizované prodejce, tak i přes neautorizované.

Všechny telefony v dnešním přehledu výrobci uvádějí či uváděli jako přístroje manažerské, či stylové kategorie. Stejně tak ani jeden z telefonů v dnešním přehledu nenajdete v žádné předplacené sadě našich operátorů v ceně pod 8 000 Kč. U některých modelů je však cena spíše na úrovni průměrných low-endů. Pokud je chcete porovnat navzájem, nahlédněte i do první části článku.

Kde telefon koupit

Než se rozmyslíte, kde konkrétní telefon koupit, máme pro vás několik rad a postřehů. Nejvýhodnější ceny mají neautorizovaní prodejci. Sleva však není ve všech případech jen tak zadarmo. Velká část těch nejatraktivnějších nabídek představuje šedý dovoz. Zde musíte počítat se sníženou zárukou, která je ale i zde minimálně 6 měsíců. Někteří prodejci i v těchto případech dávají záruku 12 měsíců, stejně jako autorizovaní dealeři, ale záruku drží sami a k telefonu nedostanete záruční list vydaný distributorem, či výrobcem. Na první pohled se takovýto telefon pozná jen stěží, při koupi je nutné se na záruční podmínky či původ telefonu zeptat. Určitým vodítkem může být cena, která je u telefonů z šedého dovozu často výrazně nižší než u telefonu z volného prodeje určeného pro český trh. V některých případech se i v této kategorii přístrojů můžete setkat i s telefony odblokovanými, popřípadě vyndanými z předplacených sad. V tomto případě platí informace z první části článku, kterou najdete zde.

Původ neznámý?

Pokud chcete mít jistotu o původu telefonu, můžete jej zakoupit u operátora. V případě Oskara bude přístroj vždy neblokovaný a někdy i za zvýhodněnou cenu, která je však podmíněná předplacením některého z tarifů na pět měsíců dopředu. Jako dárek v rámci rodiny lze takovýto postup doporučit a, pokud si chcete udělat radost sami, jedná se o velmi zajímavou nabídku. V jiných případech budete mít problém s aktivací tarifu na někoho jiného a stejně jako u dotovaných telefonů zbylých dvou operátorů se nemá cenu této nabídce dále věnovat. U nedotovaných telefonů T-mobile a Eurotelu se může stát, že i takovýto telefon bude blokovaný na jednoho z operátorů. Na požádání by ale měl operátor telefon odblokovat, popřípadě si jej můžete nechat odblokovat i sami u neautorizovaných servisů. Přehled telefonů, u kterých je to možné, najdete zde, a ještě připomínáme, že za tuto operaci zaplatíte přibližně 200 až 500 Kč podle typu telefonu, v některých případech ale i více.

Hledejte akční nabídky

Před Vánocemi někteří prodejci nabízejí různé slevy, které budou výraznější u dražších telefonů než u těch nejlevnějších. Nabídky se liší obchod od obchodu, takže na ně v tomto článku nemůžeme brát ohled. Dobrým tipem může být návštěva některého řetězce hypermarketů nebo specializovaných elektro prodejen. Zde by taktéž neměl být problém s původem telefonu, ale na druhou stranu jsou nabídky často časově omezené, popřípadě prodejce nabízí jen omezený počet telefonů za zvýhodněnou cenu.

Uváděné ceny telefonů ve volném prodeji (přístroj určen pro ČR se zárukou 12 měsíců) jsou průměrem doporučených maloobchodních cen autorizovaných distributorů (Celadon, GSMobil a další), popřípadě odpovídají ceníkům operátorů za nedotované telefony (zdroj internetové stránky operátorů a publikované ceníky - Oskar, T-Mobile, Eurotel). V případě Oskara jsou všechny ceny včetně běžné Oskarty, která stojí 400 Kč. Pokud byste ale chtěli zvýhodněnou „hodinovou“ Oskartu, přičtěte k ceně dalších 600 Kč. U neautorizovaných prodejců jsou uvedeny ceny za samotný neblokovaný telefon a jedná se o průměr cen prodejců po celé České republice (zdroj Jarmark). Ceny jsou platné k 9.12.2002 a mohou se samozřejmě změnit. Stejně tak musíte počítat, že ne všude budou mít všechny modely, naopak někde mohou mít i jiné. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

Manažerské telefony

Začneme-li podle abecedy, můžeme hned první značku - Alcatel - rovnou přeskočit. Tomu se totiž na náš trh nepodařilo uvést svůj nový model OT715, který lze zakoupit jen jako šedý dovoz, a to za cenu okolo 9 000 Kč. Budete jej ale shánět jen s obtížemi. Doporučujeme pár týdnů počkat, v lednu se snad nového Alcatelu dočkáme oficiálně i u nás.

Zato Motorola má mezi manažerskými telefony hned několik želízek v ohni. Starší modely Timeport jsou již pasé a najdeme je ve výprodeji s cenami atakujícími nejlevnější low-endy. Dnes nabízí Motorola jen véčkové přístroje, kde mezi manažerské můžeme zařadit model V66, který existuje i v inovované verzi V66i, a novinku s barevným displejem, model T720. U operátorů je nenajdete, ale hlavně u neautorizovaných prodejců se jedná o prodejní hity. Nejlevnější je Motorola V66, ale my doporučujeme inovovanou variantu V66i, která podporuje Javu a má ještě pár dalších vylepšení (cena okolo 8 000 Kč u neautorizovaných prodejců je zajímavá). T720 je pak výrazně dražší (zhruba o 40 %). Zanedlouho ale bude pro tento model k dispozici nový firmware s podporou MMS zpráv a přídavného fotoaparátu.

Následuje Nokia se svými staršími, novějšími i těmi posledními hity. Model 6210 už asi budete shánět jen s obtížemi, dokonce ani obyčejná 6310 již není běžně k dostání (obě seženete jen u neautorizovaných prodejců). Štafetu přebrala Nokia 6310i, kterou nabízejí snad všechny prodejní kanály. Vcelku výhodná je jako nedotovaná u T-Mobile a Eurotelu, naopak u Oskara je hodně drahá. Nejlevnější je však u neautorizovaných prodejců, cena však téměř s jistotou vylučuje „český“ původ telefonu (s 12měsíční zárukou zhruba za 8 800 Kč).

Další z manažerských Nokií je model 6510 - sestřička stylového telefonu 8310. Ta je momentálně velmi výhodná u neautorizovaných prodejců, kde ji lze zakoupit již za zhruba 7 000 Kč, ovšem jen s půlroční zárukou. S plnou zárukou od autorizovaných prodejců ji pak seženete přibližně o tři tisíce dráž. Především v prvním případě se jedná o jednu z nejlepších nabídek na trhu, srovnejte cenu s některými low-endy a nebudete se stačit divit. Úplně nová Nokia 6610 stojí všude velmi podobně, v rozmezí 16 až 18 tisíc korun.

Zapomenout samozřejmě nemůžeme ani na dnes již legendární Sony Ericsson T68i. Původní variantu T68 budete dnes shánět jen obtížně, dnes nabízí drtivá většina prodejců jen inovovanou variantu s "i". Pomineme-li předplacenou Go sadu s tímto telefonem (najdete v ní třeba i Nokii 7650, ceny se pohybují u v obou případech nad hranicí 15 000 Kč), prodává se SE T68i především ve volném prodeji, i když Eurotel ho má i jako dotovaný. Pokud však chcete výrazně ušetřit, jděte pro T68i k neautorizovaným prodejcům. Zde mají T68i z šedého dovozu (především Polsko) za výbornou cenu okolo 10 000 Kč. Telefon s českým původem vás bude stát zhruba o čtyři až šest tisíc více.

Manažerské telefony umí i Siemens, kterému zatím na trhu chybí novinka s barevným displejem S55. Ten se snad dostane v omezeném počtu na pulty prodejen ještě před vánocemi, ale zatím v prodeji není. Přesto je už stanovena jeho cena; s přídavným fotoaparátem bude stát něco málo přes patnáct tisíc korun. Zatím si budete muset vystačit se staršími hity S45 a ME45, když u první varianty lze za stejné peníze zakoupit i inovovanou verzi S45i. Tu lze ale udělat i ze stávající varianty. U neautorizovaných prodejců stojí oba Siemensy zhruba 6 000 Kč, což je pádný argument zapřemýšlet o tomto telefonu i v konkurenci pravověrných low-endů. Příznivou cenu těchto přístrojů nabízí i operátoři, nejdražší je s ME45 Oskar.

Mezi manažerské telefony lze zařadit i méně rozšířené přístroje, které seženete jen u některých prodejců. Panasonic GD95 je rok starý model, který nabízí Eurotel za necelých 9 000 Kč, u autorizovaných prodejců je ještě o něco dražší (GSMobil - 11 993 Kč). Naopak u neautorizovaných prodejců můžete zakoupit vylepšenou variantu s GPRS označenou GD96 za zhruba 6 500 Kč. Z dalších manažerských telefonů přichází v úvahu ještě Samsung S100, který se ale u nás zatím oficiálně neprodává (až po Novém roce). Z šedého dovozu jej seženete za zhruba 20 000 Kč, ale i v tomto případě budete muset prodejce hledat, každý jej rozhodně v nabídce nemá.

Zatím nevíme, kdy se u nás začne prodávat oficiálně Sagem X5, který ve verzi X5d podporuje i datové přenosy. Předpokládaná cena tohoto telefonu je do deseti tisíc, především však telefon patří spíš do low-endové kategorie. Na pomezí obou kategorií stojí i Philips Fisio 820. Ten výbavou patří mezi manažerské telefony, ale hlavní prodejní úspěchy sklízí u Eurotelu v Go sadě, kde stojí jen 7 500 Kč. Zmiňujeme jej proto v první části článku. Neblokovaný a nedotovaný pak stojí Fisio 820 těsně pod deset tisíc. Telefonům, které u nás nemají servisní zastoupení, se věnovat nebudeme. Jedná se buď o šedý dovoz, nebo o prodej přes neautorizované prodejce. Nabídka je teoreticky velmi široká, očekávejte však spíš prodej na objednávku. Zkusit to můžete třeba u společnosti Semec.

Typ telefonu Motorola V66i Motorola T720 Nokia 6310i Nokia 6510 Nokia 6610 SE T68i GSMobil 9 803 Kč 13 455 Kč 11 380 Kč 10 112 Kč 18 052 Kč 16 532 Kč Celadon není není 11 595 Kč 10 095 Kč 17 195 Kč 16 095 Kč Neautorizovaní prodejci 8 100 Kč 11 500 Kč 11 000 Kč 7 000 Kč 16 000 Kč 10 000 Kč Oskar (včetně Oskarty) není není 13 377 Kč není 17 377 Kč není Eurotel není není 10 995 Kč 10 995 Kč 16 995 Kč 14 995 Kč T-Mobile není není 10 980 Kč 12 200 Kč není není Typ telefonu Samsung S100 Siemens S45 (i) Siemens ME45 Siemens S55 Philips 820 Panasonic GD 95/96 GSMobil není 8 106 Kč (i) 8 106 Kč 15 640 Kč *** není 11 993 Kč Celadon není 7 995 Kč (i) 7 995 Kč není není není Neautorizovaní prodejci 20 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 14 000 Kč *** 6 500 Kč 6 500 Kč (GD96) Oskar (včetně Oskarty) není není 9 377 Kč není není není Eurotel není 8 995 Kč 7 995 Kč není 7 495 Kč (Go) 8 995 Kč T-Mobile není 7 928 Kč 8 538 Kč není není není Jiný zdroj 20 300 Kč * - - - 9 990 Kč ** -

* - zdroj Agora (předpokládaná cena)

** - zdroj eDsystem

*** - předpokládaná cena; včetně fotoaparátu

Náš tip směřuje k Nokii 6510 a Sony Ericssonu T68i u neautorizovaných prodejců. Špatnou volbou není ani Motorola T66i, či oba Siemensy řady 45, které jsou dnes opravdu levné.

Stylové telefony

V případě stylových telefonů můžeme rovnou přeskočit Alcatel, který tuto kategorii přístrojů dlouhodobě neobsazuje, a můžeme se podívat k Motorole. Ta nabízí dva vyloženě stylové telefony. Motorola V60 se již nějaký ten pátek prodává, v poslední době je ale nahrazována inovovanou verzí V60i, když původní variantu již autorizovaní dealeři vůbec nenabízí. V60i je funkčně identická s modelem V66i, ale nabízí kovové výměnné kryty a druhý displej na vrchu přístroje. Kdo se chce s telefonem i parádit, dá přednost Motorole V60i, kdo na vzhled tolik nedá, ušetří s modelem V66i. Motorola V70 je stylový telefon se vším všudy. Na práci se moc nehodí, i když funkčně nijak ošizen není, ale jeho hlavní předností je neotřelý vzhled s inverzním displejem a netradičním rozvíráním. Jak V60i, tak V70 stojí od 10 000 Kč u neautorizovaných prodejců do 14 000 Kč u autorizovaných prodejců s plnou zárukou.

Slušnou škálu stylových telefonů nabízí tradičně finská Nokia. Model 8310 již má jeden křížek na krku, přesto se stále velmi dobře prodává. Je funkčně téměř identický s modelem 6510, který Nokia řadí mezi manažerské přístroje. Design 8310 je o poznání vyzývavější než u 6510 a taky je tento model dražší. U neautorizovaných prodejců je dostanete zhruba za 10 000 Kč, telefon určený pro volný prodej v ČR či u operátorů vás bude stát téměř o čtyři tisíce více. Doporučujeme volit model 6510. Druhým stylovým přístrojem od Nokie je nový model s barevným displejem 7210, který je poměrně drahý. Pod 15 000 Kč jej seženete jen s obtížemi, u autorizovaných prodejců či u operátorů je ještě dražší. Za vcelku příznivou cenu je u T-Mobile. Nokia má i nejdražší telefon na trhu, titanový model 8910. Ten stojí k osmadvaceti tisícům v provedení barvy titanu a téměř třicet tisíc v černé barvě. U neautorizovaných prodejců jej lze sehnat od 23 000 Kč. Pokud se vám to zdá stále málo, můžete si pořídit telefony Vertu (speciální značka Nokie), jejichž cena začíná zhruba okolo 180 000 Kč. Ne, v nulách chyba není, tyto telefony jsou opravdu drahé a v této chvíli nevíme, že by se u nás oficiálně prodávaly. I na západ od našich hranic je seženete jen ve vybraných prodejnách, či spíše v klenotnictvích.

Sony Ericsson má mezi stylovými telefony jedno želízko v ohni - model T600, který nahrazuje velmi podobný telefon T66m. Ten již svojí cenou a vlastně i výbavou patří mezi low-endy, kam asi za pár měsíců zamíří i nový T600. Ten také výbavou neoslní, ale je velmi malý a lehký a má vcelku atraktivní design. Nedotovaný a neblokovaný telefon stojí zhruba devět tisíc a moc levněji jej neseženete ani u neautorizovaných prodejců.

Typicky stylovým telefonem je Samsung T100. Ten je prvním nabízeným produktem značky, která letos výrazněji vstoupila na náš trh prostřednictvím nového zastoupení. T100 nabízí Eurotel a Oskar, když ve druhém případě je poměrně dost drahý. Zvýhodněná cena u Oskara je pak podmíněna předplacením některého z tarifů na pět měsíců dopředu. Téměř stejnou cenu, za jakou T100 nabízí Eurotel, nasadili i autorizovaní distributoři Samsungu. Až pět tisíc můžete ušetřit za tento telefon z šedého dovozu, kde stojí přibližně 12 500 Kč. U neautorizovaných prodejců můžete narazit i na další Samsungy, jako například A300, A400, nebo Q200/Q300, ty ale nemají u nás zajištěn plnohodnotný servis, protože se k nám oficiálně nedovážejí. Ceny se u těchto modelů pohybují okolo 8 000 Kč.

Zapomenout nesmíme ani na Siemens SL45, popřípadě SL45i. Ten sice již nesplňuje současná měřítka, ale některé funkce má výjimečné a u neautorizovaných prodejců jej dnes zakoupíte téměř za hubičku. Za cenu okolo 6 500 Kč se jedná o zajímavou volbu pro toho, kdo nepotřebuje rychlá data, ale vyhraje si s Java aplikacemi a využije přídavnou paměťovou kartu třeba pro MP3 skladby. Pokud uvidíte v prodeji model S45, nemusíte shánět verzi „i“, tu lze udělat v domácích podmínkách i z běžné varianty.

Mezi stylové přístroje můžeme ještě zařadit Sony Z7, které se de facto již jen vyprodává. Zaujmout může cenou, která se moc neliší u autorizovaných a neautorizovaných prodejců. Počítejte s rozmezím 7 až 8 tisíc korun. U stylových telefonů, jejichž značky nemají v ČR zastoupení platí to samé, jako u jejich manažerských kolegů, o kterých se zmiňujeme o kapitolu výše.

Typ telefonu Motorola V60i Motorola V70 Nokia 8310 Nokia 7210 Nokia 8910 SE T600 GSMobil 13 621 Kč 12 899 Kč 13 383 Kč 18 121 Kč 27 739 Kč 9 696 Kč Celadon není není 13 595 Kč 18 195 Kč 27 595 Kč 9 195 Kč Neautorizovaní prodejci 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 14 000 Kč 23 000 Kč 8 900 Kč Oskar (včetně Oskarty) není není 14 377 Kč není není není Eurotel není není 14 995 Kč 17 995 Kč 27 995 Kč není T-Mobile není není není 15 858 Kč není není Jiný zdroj - - - - - - Typ telefonu Siemens SL45i Samsung T100 Sony Z7 Nokia 7650 Nokia 9210i Panasonic GD87 GSMobil 10 014 Kč není 7 700 Kč 19 300 Kč 30 574 Kč není Celadon 12 095 Kč není není 17 895 Kč 30 195 Kč není Neautorizovaní prodejci 6 000 Kč 12 500 Kč 7 000 Kč 14 900 Kč 18 000 Kč Oskar (včetně Oskarty) není 19 377 Kč není 20 337 Kč 30 377 Kč není Eurotel 11 995 Kč 17 995 Kč není 17 995 Kč 29 495 Kč není T-Mobile není není není 17 688 Kč 29 278 Kč není Jiný zdroj - 17 500 Kč * - - - -

* - zdroj Agora

V kategorii stylových telefonů náš tip směřuje k Motorole V60i u neautorizovaných prodejců, špatnou volbou nemusí být ani Nokia 7210 u T-Mobile a pro někoho může být super nabídkou Siemens SL45i u neautorizovaných prodejců.

Multimediální telefony a komunikátory

V této kategorii moc přístrojů nenajdete. Multimediální mobil je v současné době jen Nokia 7650 a z šedého dovozu Panasonic GD87, který se u nás začne oficiálně prodávat až po Novém roce. Alternativou mohou být telefony s přídavným fotoaparátem a barevným displejem. Vybrané modely od Nokie, Sony Ericssonu, nejnověji od Siemensu či Motoroly popisujeme buď výše, nebo v první části článku.

Nokii 7650 najdete v nabídce skoro všech prodejců a překvapivě se ani moc neliší její cena. U neautorizovaných prodejců ji seženete těsně pod patnáct tisíc, u Eurotelu a T-Mobile zhruba o tři tisíce dráž, ale výjimkou není ani cena přes dvacet tisíc, kolik stojí Nokia 7650 u Oskara. Nokii 7650 najdete i v Go sadě Eurotelu za zhruba 15 500 Kč. Po Novém roce se ale očekává příchod modelu 3650, který by měl cenu Nokie 7650 srazit dolů. O kolik to ale bude, v této chvíli nevíme.

Panasonic GD87 lze z šedého dovozu sehnat okolo 20 000 Kč, po novém roce by se měl začít prodávat i u nás a lze očekávat o něco výhodnější cenu. Z dovozu lze obtížně sehnat i Sharp GX10, jehož cena je Panasoniku velmi podobná a podobné jsou i jejich parametry.

Z komunikátorů je oficiálně na trhu jen Nokia s letitým modelem 9210, popřípadě 9210i. Cena je poměrně vysoká, u autorizovaných prodejců šplhá ke třiceti tisícům, u neautorizovaných prodejců lze zakoupit Nokii 9210 za zhruba 16 000 Kč, verzi 9210i o málo dráž, nabídka je ale velmi slabá.

Z dalších komunikátorů lze výjimečně narazit na Trium Mondo, či Sagem WA3050, oba ale jen z šedého dovozu. Tyto modely dnes ani nejsou příliš zajímavé.

Telefon kombinovaný s PDA, tak jak jej nabízí T-Mobile pod názvem MDA, nebo Eurotel pod názvem Data Phone, již více spadá do kategorie kapesních počítačů, proto jej nebudeme v přehledu uvádět. V obou případech se vlastně jedná o identické zařízení, které lze zakoupit i pod jiným označením ve volném prodeji. Cena se pohybuje u nedotovaného Data Phonu nad hranicí 20 000 Kč.

V kategorii multimediálních telefonů náš tip nemůže směřovat jinam než k Nokii 7650, kterou lze vcelku výhodně koupit u T-mobile, ale ani u Eurotelu není o moc dražší. V této kategorii ale bude bohatší nabídka až příští rok, takže se možná vyplatí počkat.