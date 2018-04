Mobil pod stromeček, ale který? (1. část - nejvýhodnější low-endové telefony)

Mobilní telefon bývá v posledních letech velmi běžným vánočním dárkem. Na rozdíl od předešlých let se ale letos budeme muset obejít bez super výhodných nabídek operátorů. Doba vybraných předplacených sad za poloviční a někdy i nižší cenu je pryč. Důvodů je několik. Operátoři již nemusejí nahánět nové zákazníky a těm stávajícím se není nutné vnucovat nepřiměřeně nízkou cenou. Dalším důvodem je jistě i trvalý pokles cen telefonů. Nejedná se o pokles absolutních cen, ty jsou podobné jako loni, ale za stejnou sumu dostanete výrazně lépe vybavený přístroj. Přesto i letos jistě bude mobilní telefon vhodným a také častým dárkem pod stromečkem. Je jedno, jestli jej budete dávat někomu vy, nebo jestli chcete své blízké postrčit tím správným směrem na dárek pro vás. V každém případě se vám dnes pokusíme pomoci vybrat tu nejvýhodnější nabídku.

Levný, dražší, nejdražší

V první části se podíváme na levné, tedy low-endové telefony. Tato kategorie přístrojů je velmi široká a její cenové rozpětí se pohybuje od částky lehce převyšující dva tisíce až po zhruba deset tisíc. Zjednodušeně můžeme low-endové telefony rozdělit na skupinu těch nejlevnějších, zhruba do čtyřech tisíc, dále na „střední třídu“, tedy na telefony v ceně od čtyř do šesti tisíc a pak na ty nejdražší, které mají některé parametry velmi podobné telefonům manažerským, či stylovým. V mnoha případech již mají i barevný displej. Dále musíme počítat se staršími šlágry, tedy s telefony, které zahájily kariéru mimo kategorii low-endů, ale dnes, na konci své kariéry, patří svou cenou mezi jasné low-endy. Všechny telefony v dnešním přehledu spojuje skutečnost, že jsou nabízeny alespoň v jedné předplacené sadě našich operátorů a jejich cena v této sadě nepřesáhne 10 000 Kč. Všechny zbývající telefony vám nabídneme v druhé části vánočních tipů.

Předplacenou sadu, nebo volný prodej?

Další rozdělení souvisí s možností, kde telefony koupit. Nejčastěji to bude v rámci předplacené sady některého z našich operátorů (Twist sada u T-Mobile, Go u Eurotelu a s předplacenou Oskartou u Oskara). V tom případě si musíte dobře rozmyslet, jestli obdarovaný potřebuje i SIM kartu, popřípadě, jestli bude s konkrétním operátorem souhlasit. Telefony v předplacených sadách jsou totiž blokované (samozřejmě vyjma Oskara), tudíž použitelné jen v síti toho kterého operátora. Telefon lze samozřejmě ve většině případů odblokovat (aktuální přehled telefonů, které lze odblokovat, najdete zde), pak ale musíte k ceně přičíst zhruba 300 až 500 Kč a musíte počítat s rizikem ztráty záruky po tomto úkonu. Podobnou sumu ale můžete naopak odečíst, pokud budete dávat jen telefon a SIM kartu potřebovat nebudete. (U Eurotelu si můžete ke kartě ještě připsat minimálně 300 Kč, jako předvánoční bonus. Budete-li ale mít štěstí, můžete si připsat daleko více.) Zde je pak otázkou, jestli se vám nevyplatí navštívit některé neautorizované prodejce, kteří telefony z předplacených sad vyndávají a prodávají je přímo odblokované a případnou záruku pak řeší sami. Cena může být v tomto případě výhodnější, než když nakoupíte celou sadu a pak odblokujete a prodáte SIM kartu. Některé telefony lze koupit i ve volném prodeji, opět ale musíte dávat pozor, jestli se jedná o telefon z šedého dovozu, nebo z oficiálního volného prodeje přes autorizované distributory. Pokud na telefon není záruka 12 měsíců, nepochází z oficiálního volného prodeje a ani se nebude jednat o telefon z předplacené sady.

Dotovaný telefon jen pro nejbližší

Poslední možností jsou dotované telefony u operátorů. S těmi v přehledu počítat nebudeme, protože v tomto případě byste se museli upsat operátorovi na dobu určitou a to asi u dárku dělat nebudete. Výjimkou je Oskar, který některé telefony nabízí za zvýhodněnou cenu s podmínkou předplacení některého z tarifů na pět měsíců dopředu. V tomto případě lze takto telefon s tarifem darovat, dotyčný může tarif po uplynutí pěti měsíců zrušit, přesto je toto řešení poněkud kostrbaté. Buď si tarif napíšete na sebe, ale pak se můžete dočkat pěkně vysokých měsíčních účtů, a nebo musíte obdarovaného upozornit dopředu a tarif napsat na jeho jméno. Může to ale být vhodné řešení jak obdarovat svého potomka, jehož telefonní účty stejně budeme platit sami.

Uváděné ceny předplacených sad jsou i s SIM kartou operátora (zdroj internetové stránky operátorů a publikované ceníky). V případě Oskara jsou všechny ceny včetně běžné Oskarty, která stojí 400 Kč. Pokud byste ale chtěli zvýhodněnou „hodinovou“ Oskartu, přičtěte k ceně dalších 600 Kč. U neautorizovaných prodejců jsou uvedeny ceny za samotný neblokovaný telefon a jedná se průměr cen prodejců po celé České republice (zdroj Jarmark). Ceny jsou platné k 9.12.2002 a mohou se samozřejmě změnit. Stejně tak musíte počítat, že ne všude budou mít všechny modely, naopak někde mohou mít i jiné. Všechny uváděné ceny jsou včetně DPH. ( Doplněno - Změny cen u některých telefonů v nabídce Oskara od 11.12.2002 )

Nejlevnější telefony

V kategorii těch nejlevnějších mobilů v ceně do čtyř tisíc korun najdeme před vánocemi docela zajímavé telefony. Doba, kdy se jednalo o přístroje s neatraktivním vzhledem, velkými rozměry a chudičkou výbavou, je dávno pryč. Dnes za tři tisíce dostanete slušný low-end, který v některých případech dobře poslouží i náročnějším zákazníkům.

Jedním z největších předvánočních hitů je novinka z dílen Siemensu, model A50. Jedná se sice o nástupce nepříliš atraktivních modelů A35/36 a A40, ovšem podobnost je jen v příslušnosti do áčkové řady telefonů Siemens. Vzhledově je A50 podobný modelům M/MT50, které jsou ale dražší. Výbava telefonu je pak až na drobnosti identická s modelem C45, s kterým má i stejné rozměry a hmotnost.

Soupeřem A50 bude jistě dnes již výprodejový Siemens C45, který je sice o málo těžší (nemá Li-Ion baterii), ale podporuje data.

Fotografie telefonů jsou pouze ilustrační

Siemensům bude letos velkým soupeřem mezi nejlevnějšími telefony Motorola s modely T192 a T191. Levnější je Motorola T192(emo), nejedná se ale o verzi s GPRS, ale o zjednodušenou verzi bez této funkce. I tak se ale jedná o slušný telefon, který s ohledem na svou cenu patří mezi velmi výhodné nabídky. (Podle informace infolinky T-Mobile nabízí tento operátor v Twist sadě plnou verzi telefonu s podporou GPRS.)

Motorola T191 je ještě zajímavější než její levnější sestřička. Je menší, lehčí a subjektivně i atraktivnější vzhledově, i když nemá integrovanou anténu. T191 má i lepší výbavu a díky tomu, že se nejedná o pravověrnou Motorolu (pochází od Aceru - Benqu), umí třeba budit i z vypnutého stavu. Před vánoci je T191 velmi výhodná v Twist sadě. U neautorizovaných prodejců se cena v tomto případně výrazně liší. Uvádíme tu nejnižší.

Tradičně mezi nejvýhodnější nabídky patří telefony z dílen Alcatelu. Letos sice asi nezažijeme předvánoční Alcatel mánii jako v minulých letech, přesto ale několik zajímavých cen k těmto telefonům najdeme. Nejjednodušší a nejlevnější je Alcatel OT311. Ten sice nenavázal na úspěch svých předchůdců - OT DB, nebo OT30x -, přesto se mnoha zákazníkům jistě bude líbit. Od 11.12.2002 snížil Oskar ceny tohoto telefonu na bezkonkurenčních 2 577 Kč včetně Oskarty.

Typ telefonu Siemens A50 Siemens C45 Motorola T192emo Motorola T191 Alcatel OT311 Twist sada 2 999 Kč 3 499 Kč 2 499 Kč 2 999 Kč 3 999Kč Go sada 2 995 Kč 3 495 Kč není není 3 995 Kč Go shop (internet) 2 695 Kč 3 146 Kč není není 3 613 Kč Oskar včetně Oskarty 3 377 Kč * 3 177 Kč * 2 977 Kč není 2 577 Kč * Neautorizovaní prodejci 2 500 Kč 3 000 Kč 2 300 Kč 2 800 Kč 3 300 Kč

* Změna ceny od 11.12.2002

Náš tip: Siemens A50 víceméně kdekoliv a Motorola T191 v Twist sadě.

Do čtyř tisíc se vejde ještě několik telefonů, ale většinou se jedná o rok, dva staré modely, které se s ohledem na výše uvedené telefony již nevyplatí kupovat. Přesto se někomu mohou líbit, takže je alespoň telegraficky zmíníme.

Od Siemensu to může být letitý M35i, který ale má jako jeden z mála odolnou úpravu. Stojí zde 3 499 Kč. Nepříliš atraktivní Siemens A35 mají v Go sadě za cenu 2 495 Kč, popřípadě se slevou 200 Kč na Go shopu, novější A40 pak doprodávají v Twistu za 2 499 Kč. V Go a Twistu také najdete Panasonic GD35 za cenu 3 995 Kč (v Go shopu se slevou 600 Kč), respektive o tisícovku méně v Twist sadě. Philips Azalis 288 za 2 995 Kč najde v nabídce Eurotelu v Go sadě, či se slevou 300 Kč v Go shopu. Ve výprodeji by mělo být možné sehnat v Go sadě ještě postarší, ale dobře vybavený Alcatel OT501 za 3 995 Kč, v Go shopu opět se slevou 400 Kč. Všechny tyto telefony lze zakoupit i ve volném prodeji za ceny o něco nižší než v předplacených sadách. Někteří prodejci pak nabízejí i další modely.

Střední low-endová třída

V další skupině low-endů jsou telefony, jejichž cena se vejde do rozmezí čtyř až šesti tisíc korun. V této kategorii již najdete velmi slušně vybavené přístroje, často i s podporou rychlých dat a v neposlední řadě i velmi dobře vypadající. Nabídka je v této kategorii velmi široká, takže budete mít z čeho vybírat.

Začít můžeme u Alcatelu, který v této kategorii již nějaký ten pátek bojuje se stylovým low-endem OT511. Ten na podzim získal přepracovaného brášku: model OT512, který má jinou barvu krytu, jiné podsvícení a pár vylepšení najdete i v jeho výbavě. Doporučujeme volit druhou variantu, ceny se příliš neliší a OT512 je přece jen o chloupek lepší. Velmi výhodný je OT512 u Oskara, kde stojí méně než OT511 u zbývajících dvou operátorů. Ve volném prodeji se ceny vcelku výrazně liší, OT511 může být váš již za 4 000 Kč, ale také o tisícovku dražší. OT512 pak stojí o něco více než u Oskara a nebo také až 5 800 Kč. Zde se ale může jednat o telefon z volného prodeje.

Další volbou může být Nokia. Ta v této kategorii nabízí hned tři telefony, i když především cena té nejstarší, Nokie 3310, je stále hodně vysoká. To ale asi velkému počtu zákazníků nevadí, protože je o tento telefon stále velký zájem. Nokia 3310 je posledním produktem Nokie s legendární klávesou NaviKey a někteří zákazníci si asi na nové ovládání nechtějí zvykat. Nokia 3310 je ale nejvýhodnější u neautorizovaných prodejců. V tomto případě ušetříte nejvíce. Možná se ale raději poohlédnete po novějším a výrazně lépe vybaveném modelu 3410, který nestojí o mnoho více a nabízí třeba Java aplikace a vnitřní telefonní seznam.

Nejlepší výbavu, ale také nejvyšší cenu má Nokia 3510, která má již třeba GPRS. V případě Go sady je cena Nokie 3510 nad hranicí šesti tisíc, naopak ve volném prodeji je její cena velmi výhodná. Náš tip směřuje k Nokiím 3410 a 3510, které jsou svojí cenou asi nejzajímavější u neautorizovaných prodejců a také u Oskara. (Nokia 3510i s barevným displejem s největší pravděpodobností do vánoc na trhu nebude.)

U neautorizovaných prodejců je také možné koupit ještě Nokii 3330, která již u operátorů chybí. Často je ale dražší (okolo 4 000 Kč) než Nokia 3410. U Nokií ale musíme připomenout ještě netradiční model 5510, který moc slávy neudělal. Drží se vodorovně, má plnohodnotnou klávesnici a MP3 přehrávač. Cena je velmi příznivá (zhruba 4 500 Kč), přesto se o velký prodejní hit nejedná.

Od Motoroly najdeme v střední low-endové kategorii jen jeden model, zato ale véčko. Postarší Motorola V50 dříve rozhodně mezi low-endy nepatřila, ale dnes si již větší ambice dělat nemůže. Stále ale nevypadá špatně, horší je to s výbavou. Výhodnou cenu najdete v Twistu a ještě o něco levněji seženete V50 u neautorizovaných prodejců. Zde je často ve verzi V51, která se odlišuje jen designem a informační diodou na vrchu telefonu.

Fotografie telefonů jsou pouze ilustrační

Na slušné prodeje si brousí zuby v této kategorii i Siemens, jehož velkým hitem je model M/MT50. Obě verze se liší jen vzhledem. MT50 je určen výhradně pro T-Mobile, jinde dostanete model M50. V obou případech stojí zhruba stejně. U neautorizovaných prodejců je levnější MT50, jehož cena začíná již od 3 700 Kč. Model M50 je pak zhruba o 400 Kč dražší. V obou případech se ale jedná o velmi zajímavou nabídku.

Ve střední kategorii low-endů se konečně objevuje i Sony Ericsson (respektive zde ještě jen Ericsson), který ty úplně nejlevnější telefony v této chvíli nenabízí. Stále populární je model T65, který sice již není nejmladší, ale díky výbavě a ceně se těší dlouhodobé přízni zákazníků. Najdete jej v Go i Twist sadě, nebo u neautorizovaných prodejců, kde je zhruba o tisíc korun levnější. Novinka Sony Ericssonu mezi low-endy, jednoduchý, ale pohledný model T100, sice již má stanovenu maloobchodní cenu, jako nedotovaný a neblokovaný za 4 500 Kč. V prodeji ale ještě není a je otázkou, jestli se tak do vánoc stane.

Fotografie telefonů jsou pouze ilustrační

Jen u neautorizovaných prodejců můžete těsně pod hranicí šest tisíc korun koupit i stylový model T66m, který v době uvedení na trh stál více jak dvakrát tolik - a není tomu ani rok. Opět jeden z přeběhlíků o kategorii níže. Ještě levnější je pak Sony Ericsson R600, který přišel na trh tak pozdě, že jej za měsíc nahradil model T200, když i ten se pod šest tisíc korun vejde. U operátorů ale ani jeden z nich nenajdete.

Hodně atraktivní nabídkou je v současné době limitovaná série telefonů Philips Fisio 620, ke kterému v Twistu ještě dostanete CD přehrávač stejné značky v hodnotě dvou tisíc zdarma. Budete tak mít dva dárky jednou ranou a Fisio 620 je i velmi dobře vybavený telefon s GPRS a třeba e-mailovým klientem. Mimo T-Mobile jej ale budete shánět těžko a i odblokování telefonu je zatím problém.

Typ telefonu Alcatel OT511 Alcatel OT512 Nokia 3310 Nokia 3410 Nokia 3510 Twist sada 5 499 Kč není 4 499 Kč 5 999 Kč není Go sada 4 995 Kč není 4 495 Kč 5 995 Kč 6 995 Kč Go shop (internet) 4 508 Kč není 4 045 Kč 5 396 Kč 6 308 Kč Oskar včetně Oskarty není 4 377 Kč 4 177 Kč 4 977 Kč 5 977 Kč Neautorizovaní prodejci Od 4 000 Kč Od 4 500 Kč 3 300 Kč 4 200 Kč 4 600 Kč

Typ telefonu Motorola V50 Siemens M/MT50 Ericsson T65 Philips 620 Sony J7/70 Twist sada 4 999 Kč 4 499 Kč 5 999 Kč 5 999 Kč* není Go sada není 4 995 Kč 5 995 Kč není 5 495 Kč Go shop (internet) není 4 496 Kč 5 396 Kč není 4 045 Kč Oskar včetně Oskarty 5 977 Kč není není není není Neautorizovaní prodejci 4 300 Kč Od 3 700 Kč 4 700 Kč 5 500 Kč 3 900 Kč

* - cena včetně osobního CD přehrávače

Náš tip: Alcatel OT512 u Oskara, Nokia 3410 ve volném prodeji, Philips Fisio 620 v Twistu a Siemens M/MT50 kdekoliv.

Do šesti tisíc se ještě vejde výprodejový Sony J7/70, který je vcelku výhodný v internetovém obchodu Eurotelu. V této kategorii můžete najít i další telefony, ale bude se jednat jen o výprodeje, které budete shánět obtížněji. Příkladem budiž Motorola T260 opět v internetovém obchodě Eurotelu za 4 000 Kč. Mobilní dědeček již asi nezaujme vzhledem, ale je to triband a umí GPRS. V podobné ceně jej lze sehnat i u některých neautorizovaných prodejců, kde mají v podobné ceně i model T250. Ten je vzhledově atraktivnější, ale nemá GPRS.

Nejlepší low-endy s cenou nad 6 000 Kč

Mezi nejdražšími low-endy s cenou přesahující 6 000 Kč najdeme již několik telefonů s barevným displejem. Některé z nich by se neztratily ani mezi manažerskými přístroji, jako například Philips Fisio 820, který se ale prodává i v Go sadě, proto jej zde uvedeme. Celkově se ale tato kategorie ztenčuje a příští rok již asi moc low-endů dražších šesti až sedmi tisíc nenajdeme.

Začít můžeme u Nokie 5210, odolném to modelu, jenž vychází z letité Nokie 8210. Tento telefon si poměrně dlouho drží vyšší cenu, která ale podle našeho mínění neodpovídá jeho výbavě a možnostem. Nejvýhodněji jej zakoupíte u neautorizovaných prodejců, kde se dostal již pod šest tisíc, naopak v Twistu je téměř o tři tisíce dražší.

Daleko zajímavější volbou je Panasonic GD67 s barevným displejem a dalšími zajímavými funkcemi. U neautorizovaných prodejců jej lze zakoupit již od 5 500 Kč, u operátorů je o poznání dražší. Přesto se jedná o velmi zajímavou nabídku.

Fotografie telefonů jsou pouze ilustrační

Stejně výhodnou nabídkou je i další telefon s barevným displejem - Philips Fisio 820, který přes internetový obchod Eurotelu získáte již za 6 745 Kč. Za telefon s GPRS 4+2 timesloty, Bluetooth, e-mailovým klientem a další širokou nabídkou funkcí je to velmi výhodná nabídka.

Do třetice barevný displej, tentokrát v hitu od Sony Ericssonu a jejich modelu T300. Ten se dnes prodává buď samostatně, nebo s přídavným fotoaparátem, jako je tomu například u T-Mobile v Twist sadě. V tomto případě se ale dostanete na cenu téměř deset tisíc. U neautorizovaných prodejců můžete ale ušetřit přes dva tisíce a samotný telefon je pak ještě o pár set korun levnější.

Posledním telefonem nad šest tisíc je Siemens C55, který ale mimo předplacené sady lze sehnat již pod tuto hranici. U Oskara ale o moc dražší není. Telefon má lepší klávesnici než modelu M/MT50 od stejného výrobce a je celkově menší a lehčí.

Typ telefonu Nokia 5210 Panasonic GD67 Philips 820 Sony Ericsson T300 Siemens C55 Twist sada 8 499 Kč není není 9 999 Kč * není Go sada 8 495 Kč 8 495 Kč 7 495 Kč není není Go shop (internet) 7 647 Kč 7 645 Kč 6 745 Kč není není Oskar včetně Oskarty 7 377 Kč 8 377 Kč není není 6 377 Kč Neautorizovaní prodejci 5 900 Kč Od 5 500 Kč 6 600 Kč 6 500 Kč/ 7 700 Kč * 5 800 Kč

* - cena včetně fotoaparátu MCA25

Náš tip: Panasonic GD67 v internetové prodejně Eurotelu a ve volném prodeji, Philips Fisio 820 tamtéž a Sony Ericsson T300 v Twistu, nebo ve volném prodeji.

Low-endům nad šest tisíc konkurují v nabídce neautorizovaných prodejců i mnohé telefony stylové a manažerské kategorie, jejichž některé ceny jsou opravdu velmi zajímavé. Tyto přístroje vám ale nabídneme až v druhém dílu našich předvánočních tipů, který vám přineseme zítra.