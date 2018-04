Mobil Pilot Internet pack 1.5

Buďte s námi vždy, kdy se Vám zachce.

dostanu se vůbec s Pilotem na Internet

mohu s Pilotem posílat E-maily

mohu s Pilotem brouzdat po WWW bez PC

existuje možnost z Pilota/PalmPilota přistupovat na UNIX servery

mohu se zúčastnit News

mohu si ověřit funkčnost Internetového serveru

mohu se zúčastnit diskuze přes IRC

Nejprve je třeba Váš PalmPilot vybavit příslušnými programy, které jsou součástí Mob i l Pilot Internet packu. Soubor s programy se jmenuje m_pack1.zip (334 kB). Pokud chcete, můžete ukázat na ikonku pro stažení a stáhnout si jej.





Po vybalení z archivu ZIP (celkový archiv obsahuje archivy jednotlivých aplikací) si pomocí HotSyncu natáhněte tyto aplikace do Vašeho Pilota/PalmPilota.



V případě dotazů k jednotlivým aplikacím máte k dispozici náš PilotClub

Další službou, kterou nabízí PilotClub Mobil serveru pro uživatele Pilota/PalmPilota, je připravený, který Vám umožní být neustále s námi a to bez Vašeho "velkého" PC. Vystačíte si pouze s Pilotem/PalmPilotem a modemem.Pro Vás, kteří si kladete stejné otázky jsem připravilUž nemusíte brouzdat po Internetu a shánět aplikace, o kterých byla řeč.Vám ušetří mnoho času.Bohužel, některé aplikace (mají za jménem *PPP) se dají spouštět pouze na PalmPilotovi Pro s internim TCP/IP protokolem.Jde o balík nejčastěji používaného programového vybavení pro přístup na Internet z Pilota/PalmPilota. Upozorňuji, že se jedná a, které lze běžně najít a volně si stáhnout z Internetu. Mnoho začínajících uživatelů musí nejprve probrouzdat Internet, než najdou potřebné aplikace a stráví nad tím dost času.Je také samozřejmé, že si časem každý uživatel najde ten "pravý ořechový" SW, který mu vyhovuje nejlépe, a který bude později používat.Mobl Pilot Internet pack je tedy určen zejména uživatelům, kteří ještě nemají mnoho zkušeností s Internetem "přes Pilota" a chtěli by si to vyzkoušet.Balík obsahuje: