Mobil nedávejte z ruky. Štěnice se tam může dostat za okamžik

Odposlechy telefonů byly dříve poměrně náročnou disciplínou. Znáte to ze starých detektivek. Agent se plazí šachtou a loupe bužírku z vybraných kabelů, nebo visí na stožáru telefonní společnosti a připojuje podružné sluchátko. Tak se to již nedělá. Dnes můžete nosit štěnici přímo ve svém chytrém telefonu a nikdy na to nemusíte přijít. Je to totiž chytře napsaný software.

Ten ukládá veškeré probíhající telefonní hovory a v podobě komprimovaných souborů je přes datovou síť odesílá na předem definovaný server. V případě výpadku dat jsou odeslány při další možné příležitosti. Ačkoli píšeme o hovorech, odposlech analogicky funguje i u textových zpráv a další komunikace telefonu. V závislosti na typu a licenci může aplikace zaznamenat i GPS souřadnice, kde se telefon pohybuje, uložit navštívené webové stránky nebo odeslat databázi kontaktů či kalendář uživatele telefonu.

Pozdě bycha honit

Jakmile takový škodlivý software v telefonu máte, není ve vašich silách jej odhalit, natož odstranit. Reset do továrního nastavení nepomůže, jedinou možností je odnést telefon do autorizovaného servisu a nechat přehrát firmware přístroje. Pozor si však musíte dát na automatické zálohy telefonů do cloudových úložišť, z nichž by se mohla záškodnická aplikace obnovit. Nutné je také v počítači zformátovat paměťovou kartu napadeného telefonu.

V podstatě jedinou účinnou obranou je nedat nikomu možnost vám do telefonu tento škodlivý software nahrát.

Naprostou samozřejmostí by tak mělo být zabezpečení úvodní obrazovky telefonu PINem, nebo jinou autentifikační metodou. Sice to zpomaluje jeho užívání, ale již jen vzhledem k množství důvěrných informací, které lze z telefonu získat, je vhodné jeho obsah chránit.

Je dobré telefon vybavit antivirovým bezpečnostním programem a pravidelně jej aktualizovat. Ten sice zpravidla nedokáže „odposlouchávací software“ zpětně odhalit, ale pomůže proti jeho nechtěnému nahrání například z infikované webové stránky nebo e-mailu.

Nedat z ruky

Nebezpečný je i zlozvyk nechat telefon bez dohledu na stole například v hospodě nebo v zasedačce. K telefonu by neměl mít přístup nikdo, komu plně nedůvěřujete. „Klíče od bytu také dáte do ruky jen někomu, komu opravdu věříte. A s mobilním telefonem tomu nesmí být jinak,“ vysvětluje situaci Jiří Schmidt ze společnosti Probin, která se odhalováním a prevencí odposlechů zabývá.

Podobně jako v případě počítače není dobré k telefonu připojovat paměťové karty a USB paměti, o jejichž původu nic nevíte. Velmi riskantní mohou být instalace aplikací z nedůvěryhodných zdrojů, typicky mimo aplikační obchody tvůrce operačního systému.

Řešení pro náročné

Pokud máte důvodnou obavu o zabezpečení vašich hovorů, pořiďte si na důležité hovory obyčejný „hloupý“ telefon bez datových přenosů a rozšířeného operačního systému. Důležité je, aby stejná pravidla zabezpečení ctila i osoba na druhé straně komunikace, jinak jsou zbytečná.

Druhou možností je zabezpečený telefon s šifrovaným voláním. Součástí zabezpečení i je přesměrování veškeré datové komunikace přes zabezpečené servery, který provoz analyzují a komunikaci případné škodlivé aplikace „zatrhnou“.