Mobil na kusy nebo ze dřeva. Podívejte se na japonské a korejské šílenosti

Doba, kdy jsme na japonské mobilní telefony zírali s úžasem, již před časem pominula. Evropa velmi specifické asijské přístroje po stránce výbavy dohnala a mnohdy i předehnala. Ale to neznamená, že bychom se na stánku asijských operátorů nedočkali něčeho doslova nevídaného. Speciálně u japonského DoCoMa bylo k vidění kuriozit až dost.

Mobil po částech, čokoláda nebo dřevo

Japonské mobilní telefony bývají většinou relativně strohá velká véčka se špičkovou výbavou a s obřím displejem v čele. Tento trend stále v Japonsku převládá, výrobci a operátoři se ale snaží své telefony přeci jen nějak ozvláštnit. Kromě všemožných barevných variant se tak na telefonech objevují i různé grafické vzory.

Vrcholem je v tomto směru mobilní telefon Sharp SH-04B Q-pot ve tvaru roztékající se tabulky čokolády. O přístroji jsme již psali v krátkém článku, ale teprve setkání na živo prozradí, jakou šíleností tento telefon je. - čtěte: LG se může jít zahrabat. Sharp představil opravdovou mobilní čokoládu

Iluze čokolády je opravdu dokonalá, jen se zakousnout. Ve skutečnosti nám ale tenhle kousek elektroniky příliš nechutnal. Je opravdu ukázkou velmi specifických choutek japonských konzumentů mobilních služeb. Těžko říci, zda je šílenější varianta hořké či mléčné čokolády, nebo abstraktní růžová verze. Výrobce k telefonu nabízí i speciální "čokoládové" přívěsky, které ještě dokreslí již tak osobitý styl majitele.

Další bizarností je rozkládací mobil Fujitsu. Telefon se dá rozložit celkem na čtyři části. Hlavní je jednotka s dotykovým displejem, dále tu je qwerty klávesnice, klasická numerická klávesnice a poslední součástí je projektor. Uživatel si může vybrat, kterou z částí si zrovna vezme s sebou a kterou nechá doma. Telefon lze používat pouze jen jako čistě dotykový nebo k němu může uživatel přidělat jednu (či obě) z klávesnic, záleží na jeho výběru. Klávesnice je s mobilem spojena pomocí Bluetooth, takže může fungovat i jako dálkové ovládání telefonu. To se hodí právě ve spojení s projektorem, který je poslední externí jednotkou mobilu. Telefon s projektorem jednoduše postavíte tam, kam je to pro promítání nejvhodnější a z pohodlí křesla budete celý mobil a přehrávání obrazu ovládat pomocí klávesnice. V kompletním provedení ovšem není Fujitsu F-04B rozhodně žádný drobeček.

Že v Japonsku táhnou i dotykové mobily, dokazuje přítomnost klasického Sony Ericssonu Xperia X10 v nabídce NTT DoCoMo. Jen se model tentokrát jmenuje SO-04B. Na stánku však operátor s hrdostí prezentoval jiný dotykový model. Prozatím jako koncept představil mobilní telefon s příznačným názvem Touch Wood. Koncept je opravdu vyroben z cypřišového dřeva. Sériová výroba je v přípravě, každý vyrobený mobilní telefon bude naprostý originál. Dřevo si totiž ponechá svou původní kresbu i barvu. Telefon vyvinutý ve spolupráci se Sharpem a Olympusem by mohl existovat ve dvou variantách. Tou obyčejnější bude model s vysouvací klávesnicí založený na telefonu Sharp SH-04A, stylovější verzí by měl být čistě dotykový model ledvinovitého tvaru. Na výrobu krytů by se mělo používat odpadní dřevo.

Poslední relativně neobvyklou kreací na stánku DoCoMa bylo vodě odolné véčko Sharp se solárním panelem.

Korejci experimentují s bezdrátem

Korejci namísto s designem experimentují s bezdrátovými technologiemi. Operátor SK Telecom na svém stánku prezentoval například SIM kartu s integrovanou technologií RFID. Vestavění RFID do SIM karty by mělo usnadnit používání mobilního telefonu jako platebního zařízení, identifikačního terminálu a používání dalších služeb. RFID v SIM kartě má tu výhodu, že uživatel se nemusí zabývat přenastavováním služeb ve chvíli, kdy vymění mobilní přístroj.

Druhou bezdrátovou novinkou byla jedna z prvních aplikací technologie ZigBee. Konkurent Bluetooth se doposud příliš neprosadil, SK Telecom ale plánuje komerční nasazení této technologie již v tomto roce. Na veletrhu předváděl SIM karty a microSD karty s touto vestavěnou technologií. Praktický užitek oproti Bluetooth ale na stánku zástupci operátora příliš vysvětlit nedovedli. ZigBee integrované v microSD kartě nebo na SIM je totiž o něco pomalejší než současné Bluetooth 2.0. To má maximální přenosovou rychlost až 3 Mbit/s, ZigBee v předváděném provedení umí megabit maximálně jeden.