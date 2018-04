Mobil na jedno použití za 325 korun míří do Evropy

Dosud neznámý distributor se rozhodl na evropském trhu nabízet mobil na jedno použití od americké společnosti Hop-on. Přístroj by se měl vejít do částky 13 eur, tedy v přepočtu 325 korun. Postrádá displej a využít by jej měli především turisté, děti a senioři.

V USA se již mobil na jedno použití prodává pod značkou The Graffiti prostřednictvím virtuálního operátora Graffiti Wireless, který patří výrobci Hop-on. Tento operátor využívá sítí operátora Verizon. V Americe se jednorázový telefon prodává za částku pod 50 dolarů (pod 790 korun).

Americká verze mobilu na jedno použití by se neměla příliš lišit od evropské varianty. Zásadním rozdílem bude podpora sítí GSM místo CDMA. V USA prodávaný mobil HOP1900 má rozměry 112 x 46 x 17 mm. Telefonní seznam pojme 100 kontaktů.

S baterií Li-Ion 720 mAh telefon vydrží na příjmu 240 hodin nebo lze nepřetržitě volat až tři hodiny. Baterie jednorázového mobilu se dá nabíjet. Telefon lze podle výrobce snadno recyklovat.

Evropský distributor nejdříve objednal na test 10 000 jednorázových mobilů. Prodej začne za 60 dní. V této chvíli není jasné, na kterých konkrétních trzích bude jednorázový mobil nabízen, tedy jestli bude k dostání i u nás.