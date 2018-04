Mobil může sloužit třeba i jako sexuální pomůcka

Uživatelé už si zvykli, že vedle klasických možností, kterými jsou telefonování nebo psaní SMS, mohou na svém mobilním telefonu používat kalendář, zahrát si nějakou hru, pustit si svůj oblíbený song nebo brouzdat po internetových stránkách. Tyto a mnohé další funkce se staly standardem pro většinu prodávaných modelů na světovém trhu. Věděli jste ale, že svůj telefon můžete použít jako masážní strojek nebo například kontrolora přítomnosti alkoholu ve vašem dechu? Nalezli jsme pro vás několik příkladů, jak lze atypicky využít váš mobil.

Předejděte trapným opileckým telefonátům

Pokud se vaši přátelé čas od času lidově řečeno připijí, pak je celkem pravděpodobné, že se stanete terčem jejich nočních telefonátů. Během takových rozhovorů (řekněme radši monologů) na sebe lidé obvykle vyzradí něco, co by z jejich úst za střízliva nikdy nevyšlo. Pokud se jedná o někoho blízkého, situace se dá druhý den napravit. Špatně ale může skončit například telefonát vašemu šéfovi.

Pokud i vy plánujete bujarou konzumaci alkoholu na oslavě svých narozenin nebo jiné společenské akci, popřemýšlejte o koupi mobilního telefonu LG LP4100. Ten má totiž mezi telefony naprosto ojedinělou funkci, a to analyzátor dechu. Stačí si před oslavou nastavit vybraná telefonní čísla do takzvaného blacklistu, tedy seznamu zakázaných čísel, a hurá na párty. Jestliže poté budete pod vlivem alkoholu a dostanete náhlé nutkání cokoliv sdělit někomu po telefonu, váš hlídač v podobě mobilu vám to nedovolí. Analyzátor dechu totiž rozezná přítomnost alkoholu ve vašem těle a zablokuje možnost volat na předem navolená čísla. Originální a nápaditá funkce v LG LP4100 tak může zamezit hádce s kamarádem, někým blízkým, či dokonce výpovědi ležící druhý den na vašem pracovním stole.

Mobil jako masážní strojek

Již před několika lety dali britští vývojáři funkci jménem „vibrace“ zcela nový rozměr. Představena byla aplikace Mobivibra, ve které si uživatel může podrobně nastavit způsob vibrování svého telefonu, což ve výsledném efektu promění mobil na masážní strojek nebo - jak některé čtenáře určitě již napadlo – sexuální pomůcku.





Hned po spuštění programu Mobivibra vás výrobce varuje, že nadměrným používáním telefonu jako masážního strojku můžete přístroj poškodit. Několikahodinové vibrování zkrátka není pro součástky uvnitř mobilu tím „pravým ořechovým“. Menu je velmi jednoduché – zvolíte si, jestli chcete, aby telefon vibroval nepřetržitě nebo přerušovaně; v případě druhé volby lze pak nastavit i délku mezi jednotlivými intervaly. Aplikaci, která má velikost pouze okolo deseti kilobajtů, máte možnost zakoupit například v tomto internetovém obchodě. Stojí necelé dva americké dolary a je určena pro platformu Java.

Osobní ochranná zbraň? Pro Číňany je to mobil

Je tu novinka na trhu mobilních telefonů. Čekáte nablýskaný, malý a funkcemi nabitý model? Pak vás budeme muset zklamat. Tentokrát se totiž jedná o velký, nevzhledný a těžký přístroj s externí anténou. Onen „výstupek“ v podobě antény ale neslouží pro zachycení signálu mobilního operátora, nýbrž pro vytvoření elektrického šoku.

Čínský „Shock phone“ nabízí všechny základní funkce, tedy telefonování, posílání textových zpráv či například zobrazování aktuálního času. A proč má rozměry jako telefony z dob osmdesátých let? Baterie, která tvoří největší část celého přístroje, totiž musí napájet nejen systém mobilu, ale musí být zároveň neustále připravená vygenerovat elektrický šok v případě potencionálního napadení. Pro výboj pak jen stačí stisknout tlačítko umístěné na boku telefonu a o útočníka bude tím pádem postaráno. Uživatel si jen musí dávat pozor, aby se omylem neparalyzoval při pouhém telefonování.

Rozčiluje vás telefon? Zahrajte si s ním golf!

K vytvoření „perličky“ na závěr nás inspiroval mladík z Ameriky, kterému došly golfové míčky. Jelikož je ale vášnivým hráčem golfu, musel si pro odpal najít nějakou alternativu. První, co mu přišlo pod ruku, byl jeho mobilní telefon. Pokud i vás neustále rozčiluje, že prakticky bez přestání zvedáte a pokládáte hovory, nepříjemně pisklavé vyzvánění vás ruší při odpočinku, spánku nebo dokonce na dovolené, možná naleznete uklidnění stejně tak, jako to provedl golfista z následujícího videa.



Napadá vás i jiné využití?

Jak sami vidíte, mobilní telefon se dá použít k opravdu četnému množství kuriózních záležitostí. Jsme si jistí, že čtenáři s bohatou fantazií už během čtení článku vymysleli některá další využití. Dáváme tedy vaší kreativitě prostor v diskusi. Pochlubte se – co by ještě navíc podle vašich představ mohl zvládat mobilní telefon?