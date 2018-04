Mobil měsíce: vyhrála Motorola, Sagem, nebo obří mobil?

V únoru jsme na našem serveru recenzovali 8 mobilů. To je stejný počet jako v lednu. Který z nich nás zaujal nejvíce? Vyzkoušeli jsme low-endové mobily, i telefony vhodné pro práci. Mezi recenzovanými telefony najdete i jeden velmi extravagantní, dva multimediální mobily a také obří mobil tuzemské provenience. Který mobil nás tedy v únoru zaujal nejvíce a který se nejvíce líbí vám?

V únoru jsme recenzovali tyto telefony:

Sagem myX-8 - skvěle zabalená image (recenze)

Philips 568 – fotomobil pro začátečníky (recenze)

Nokia 6020 - přichází Mobil roku Junior (recenze)

Motorola V635 – špičkové véčko s bohatou výbavou (recenze)

Jablotron GDP 02 - Jak funguje obří mobil z Jablonce (recenze)

Samsung C200 – nejlevnější Samsung příjemně překvapil (recenze)

Nokia 7710 – komunikátor ani ryba ani rak (recenze)

Eurotel SmartPhone II - Ferda Mravenec, práce všeho druhu (recenze)

Hlasovat v anketě mobil měsíce můžete zde.

Sagem myX-8 je multimediální mobil s bohatou výbavou. Má špičkový displej, velmi kvalitní fotoaparát a lze jej použít i jako MP3 přehrávač. Trochu kontroverzní je design telefonu a i rozměry by mohly být menší.

Model 568 převzal Philips do svého portfolia od společnosti Quanta, která jej na zakázku i vyrábí. Je to jeden z mála nových Philipsů klasické konstrukce. Výbava je slušná, ve své třídě by se tento mobil nemusel ztratit.

Nokia 6020 je odlehčenou verzí velmi populárního modelu 6230. Jednoduchý design by měl u zákazníků zabrat, cena telefonu je tradičně o něco vyšší, než je v dané třídě obvyklé.

Motorola V635 je nástupce populárního modelu V600. Na první pohled se moc změn neudálo, ale pod aluminiovým krytem je toho nového mnohem víc. Telefon má megapixelový fotoaparát, podporuje paměťové karty a lze jej použít jako MP3 přehrávač.

Český Jablotron GDP 02 je překvapení letošního roku. Ostatní své mobily zmenšují, Jablotron šel opačným směrem. Prodejní úspěchy telefonu nasvědčují, že šel správným směrem. Tento maxi mobil se hodí jako náhrada pevné linky a ocení ho i důchodci a lidé s horším zrakem.

Samsung C200 je nejlevnější mobil výrobce. Samsung se profiluje jako výrobce véček a vysouvacích mobilů, tato novinka má ale klasickou konstrukci. Příznivou cenu doplňuje slušná výbava a kvalitní barevný displej.

Komunikátory značky Nokia jsou velmi populární. Podaří se to i novému modelu Nokia 7710? První reakce jsou spíš rozporuplné, výbava je sice bohatá, ale telefonu chybí klávesnice, je poměrně velký, bude se tedy spíš jednat o výrobek pro úzkou skupinu uživatelů.

Eurotel SmartPhone II je nástupce modelu ET SmartPhone. Je samozřejmě ve všech směrech lepší, je menší a také lehčí. Osloví především příznivce operačního systému Microsoft Windows Mobile.

A který mobil z výše uvedených si tedy odnese pečeť TIP Mobil.cz za měsíc únor?

Podle nás si ocenění zaslouží Jablotron GDP 02. Oceňujeme dobrý nápad a objevení mezery na trhu. Sice to není mobil pro každého, ale pro mnoho zákazníků to je konečně přístroj, kvůli kterému si pořídí svou první kartu SIM.

A který mobil zvolíte jako nejlepší za měsíc únor vy?

Hlasujte zde, vítězný mobil vyhlásíme za měsíc při vyhlašování mobilu měsíce března.

V minulém hlasování jste vybrali jako nejlepší mobil recenzovaný na stránkách Mobil.cz za prosinec Samsung D500. Druhá skončila Nokia 9300 a třetí byl Eurotel DataPhone III.