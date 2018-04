Mobil měsíce: přichází souboj těch nejlepších

Hlavním favoritem na vítězství je tentokrát špičkový smartphone Sony Xperia Z, který si kromě špičkové výbavy nebo pětipalcového Full HD displeje zakládá i na propracovaných detailech. Dokonce nechybí ani odolnost proti vodě, což je vlastnost, kterou máme spojenou spíše s jednoduchými outdoorovými mobily.

Na první pohled je pro Sony velkým soupeřem nová Lumia 820 s operačním systémem Windows Phone 8, podporou microSD karet a technologiemi NFC a LTE. Má však řadu někdy až zbytečných chyb v čele s podprůměrným rozlišením displeje. Navíc se prodává za poměrně vysokou cenu.

Posledním zástupcem tohoto souboje je HTC One SV. Je to sympatický, ale jinak zcela běžný zástupce střední třídy smartphonů s operačním systémem Android. V jednom však přeci vyniká. Jde o jeden z mála telefonů s podporou LTE, tedy sítí, které se v Česku objeví už letos. Určen je tak těm, kdo nechtějí telefon brzy měnit.

Trojice telefonů v únorových recenzích na serveru Mobil.cz:

HTC One SV

HTC One SV se řadí do do střední třídy smartphonů s operačním systémem Android. Samozřejmostí je nadstavba Sense. Dotykový super LCD 2 displej s úhlopříčkou 4,3 palce má rozlišení 480 × 800 obrazových bodů. Displej kryje sklíčko Gorilla Glass 2. Fotoaparát má rozlišení pět megapixelů.

Recenze: Střední třída připravená na budoucnost. Recenze HTC One SV

Nokia Lumia 820

Designově zajímavý smartphone Nokia Lumia 820 běží pod operačním systémem Microsoft Windows Phone 8. Ve výbavě má rozměrný displej s úhlopříčkou 4,3 palce, osmimegapixelový fotoaparát s funkcí automatického ostření nebo MP3 přehrávač. Chybí však JAVA nebo rádio.

Recenze: Šedý průměr za prémiovou cenu. Recenze Nokia Lumia 820

Sony Xperia Z

Komunikátor Sony Xperia Z boduje především dokonalým pětipalcovým displejem s Full HD rozlišením a atraktivním designem. Vestavěný fotoaparát má rozlišení 13 megapixelů a samozřejmostí je funkce automatického ostření nebo detekce obličeje.

Recenze: Nejlepší mobil současnosti nerozhodí ani sníh. Recenze Sony Xperia Z

Mobilem měsíce února se za redakci Mobil.cz nemohl stát nikdo jiný než špičkový telefon Sony Xperia Z. V Sony udělali obrovský skok kupředu a vytvořili smartphone, kterému můžeme vytýkat opravdu jen málo věcí.

Mobil měsíce února 2013 - Sony Xperia Z

Na soud, zda je Xperia Z nejlepším supersmartphonem nové generace, si ještě budeme muset počkat. Ale s voděodolnou konstrukcí, úžasným designem, neuvěřitelným displejem a chytrými softwarovými funkcemi patří k horkým favoritům na titul.

V minulém kole - za prosinec 2012 - se na první příčce v hlasování čtenářů s jasnou převahou umístila špičková Nokia Lumia 920, a porazila tak vítěze z redakčního hlasování, kterým se stal model HTC Windows Phone 8. Třetí příčku pak obsadil další zástupce s logem HTC, Desire X.

