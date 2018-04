Mobil měsíce: těžký souboj s novým králem smartphonů

Hlavní favorit tohoto kola, Samsung Galaxy S III, patří na absolutní špičku současných chytrých telefonů. Navazuje na populární Galaxy S II a přináší celou řadu vylepšení. I přes některé nedostatky z něj bude prodejní hit. Vzhledem k několika nedostatkům ale nad konkurencí zatím nevítězí na celé čáře.

HTC do pomyslného ringu, v němž se utkají ty nejlepší smartphony s androidem, vypustilo dva výborně vybavené modely řady One. Kompaktnější model One S, který má oproti One X o něco menší displej a "jen" dvoujádrový čipset, bude přesto pro mnohé tím nejlepším.

Do souboje se pokusí promluvit také pracovně zaměřené Blackberry Bold 9900, které patří na absolutní špičku a potěší i "hravější" uživatele. Předností je také design a výborné zpracování.

Trojice telefonů v květnových recenzích na serveru Mobil.cz:

HTC One S je nástupcem modelu Sensation, s nímž má papírově shodnou výbavu. Displej má úhlopříčku 4,3 palce a rozlišení 960 × 540 pixelů. Zajímavostí je dvoujádrový procesor, který pochází z řady Qualcomm Snapdragon S4.

Recenze: Na velikosti tentokrát vůbec nezáleží. Recenze HTC One S

Špičkový smartphone Samsung Galaxy S III nabízí obří HD displej a praktické funkce, ale i výkonné čtyřjádro. SuperAMOLED displej má úhlopříčku 4,8 palce. Telefon má NFC, samozřejmostí je podpora wi-fi nebo HSPA+. LTE verze je v přípravě.

Recenze: Ani král smartphonů není bez chyb. Test Samsung Galaxy S III

BlackBerry Bold 9900 je dalším z řady úspěšných špičkových qwerty smartphonů kanadského výrobce. Displej je kapacitní a poprvé v řadě Bold dotykový, rozlišení 640 × 480 pixelů na úhlopříčce 2,8 palce znamená jemný obraz, výborné je i barevné podání.

Recenze: Prototyp pracovního telefonu. Recenze BlackBerry Bold 9900

Mobilem měsíce května se za redakci Mobil.cz stal Samsung Galaxy S III. Není pochyb o tom, že jde v současnosti o jeden z nejlepších smartphonů, které lze koupit. Výtek k němu máme velmi málo a často jde o detaily, které většině uživatelů vadit nebudou. Telefon naopak získává body chytrými funkcemi a tím, že se na rozdíl od mnohých soupeřů nevzdal některých jistot a samozřejmostí, jako jsou hardwarová tlačítka, slot na paměťové karty nebo výměnná baterie.

V předchozím dvoukole, za březen a duben 2012, zvítězil s jasnou převahou model One X od HTC, se kterým se výrobce vrací na absolutní špičku světové produkce smartphonů. Na druhém místě pak skončil čínský smartphone Huawei Vision. Třetí příčka patří modelu Xperia S z dílen Sony.

