Mobil měsíce: super luxusní Nokia proti dvěma Walkmanům

V říjnu jsme na stránkách našeho serveru recenzovali celkem šest mobilních telefonů, ovšem jen v pěti recenzích. Odůvodnění je jednoduché, dvojice Alcatelů se totiž vešla do jediné recenze. V říjnu jste si na našich stránkách mohli přečíst i recenzi dvojice rychlých datových karet s podporou HSDPA, ale ty jsme do ankety Mobil měsíce nezařadili. Přeci jenom to nejsou plnohodnotné mobily.

Jako obvykle nelze soupeře přímo porovnávat, každý je z jiného těsta. Dvojice Alcatelů patří mezi nejlevnější telefony, véčko od Samsungu je také spíš low-end. Naopak Nokia 8800 Sirocco Edition je nejdražším běžným mobilem na našem trhu a mezi luxusní zboží patří i dvojice Walkmanů od Sony Ericssonu. Přesto i mezi nimi je velký cenový rozdíl.

Šest mobilů v říjnových recenzích na serveru Mobil.cz:

Stylová dvojka Alcatelu - recenze Alcatelu OT-E259 (recenze)

Stylová dvojka Alcatelu - recenze Alcatelu OT-E260 (recenze)

Walkman se sloní pamětí – Sony Ericsson W950i (recenze)

Elegance a rádio za rozumnou cenu - recenze Samsungu X650 (recenze)

Vyzařuje prestiž Sirocco daleko - recenze Nokie 8800 Sirocco Edition (recenze)

Hudba na prvním místě - recenze Sony Ericssonu W850i (recenze)



Hlasujte zde, vítěze ankety vyhlásíme za měsíc

je jednoduché véčko s barevným displejem. Výbava telefonu zahrnuje telefonní seznam pro 250 kontaktů, budík, kalkulačku, dvě hry a šestnáctihlasé polyfonní vyzvánění

je telefon vysouvací konstrukce s barevným displejem. Výbava telefonu zahrnuje budík, kalkulačku, dvě hry a šestnáctihlasé polyfonní vyzvánění.

je hudební mobil z řady Walkman, který je jako první vybaven operačním systémem Symbian. Telefon nemá fotoaparát, pro hudební soubory je k dispozici 4 GB vestavěné paměti.

, další z řady hudebních telefonů Walkman, zaujme především vysouvací konstrukcí, kterou výrobce zatím u žádného evropského modelu nepoužil.

navazuje na model X640. Stejně jako předchůdce nemá vnější displej. Ve výbavě přibylo FM rádio, ostatní funkce jsou totožné včetně VGA fotoaparátu.

je nástupce luxusního modelu 8800. Zaujme opět výsuvný kryt klávesnice a z výbavy především dvoumegapixelový fotoaparát

Říjnový souboj byl velmi těžký. Ze tří favoritů - dvou Sony Ericssonů a jedné Nokie - jsme nakonec vybrali Sony Ericsson W850i. Není sice nejlevnější, ale plnohodnotně nahradí MP3 přehrávač a kvitujeme i solidní výdrž baterie, což je u hudebního mobilu podstatný údaj. Příbuzný, Sony Ericsson WE950i, je již přístroj jen pro velmi úzkou skupinu zákazníků a u Nokie 8800 Sirocco Edition nás zklamala povrchová úprava a také nepříliš pečlivé zpracování.

Redakce Mobil.cz oceňuje titulem Mobil měsíce října 2006 Sony Ericsson W850i.

A který mobil zvolíte jako nejlepší za říjen vy?



Hlasujte zde, vítěze ankety vyhlásíme za měsíc

V minulém kole - za září - zvítězila v hlasování čtenářů s převahou Nokia N93 před LG KG800 Chocolate a třetí místo získal Sony Ericssonem K310i. V hlasování redakce pak zvítězilo LG Chocolate.