Mobil měsíce - soupeři se opět sejdou

Červen byl na nové mobily uváděné na tuzemský trh poněkud skoupý, o to více přinesl úplných novinek. V červnu jsme tak na stránkách Mobil.cz recenzovali tři telefony: Sony Ericsson Z530i, Nokii E61 a Nokii 6125. Jelikož by to každý z této trojice měl v anketě Mobil měsíce o mnoho snadnější než je tomu obvykle, tak jsme se rozhodli spojit červnovou a červencovou anketu.

V příštím kole, které vyhlásíme zhruba v polovině srpna, se tak budete moci těšit na nelítostný boj velkého počtu mobilů. Již k dnešnímu dni se vedle tří červnových mobilů pokusí získat titul Mobil měsíce jeden z osmi doposud recenzovaných mobilů v červenci.

Stejně jsme postupovali již dříve, kdy jen dva nebo tři mobily recenzované v konkrétním měsíci jsme zařadili do dalšího kola ankety. Anketu Mobil měsíce vyhlašujeme pravidelně každý měsíc již téměř dva roky.

Pro pořádek uveďme, že v květnovém kole zvítězila v hlasování redakce Nokia 6131. V čtenářském hlasování ale s naprostou převahou zvítězil Sony Ericsson K810i před BenQ-Siemensem EF81 a třetí skončila Nokia N80. Kompletní výsledky hlasování najdete zde.