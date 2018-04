Mobil měsíce: soupeři se opět sejdou

Letošní červen byl po březnu druhý nejbohatší měsíc na představování úplně nových modelů mobilních telefonů. Můhl za to především veletrh CommunicAsia, kde byla většina novinek představena. Naopak nových mobilů vstupujících do prodeje na náš trh bylo minimum. Proto jsme se rozhodli, že pravidelnou anketu Mobil měsíce v červnu nevyhlásíme. Aby to ale dvěma recenzovaným mobilům: Nokii 6101 a LG B2050 nebylo líto, tak je necháme soutěžit s mobily, které recenzujeme v červenci. Ten je naopak na nové mobily vstupující na náš trh bohatý a tak se obě červnové novinky budou mít co otáčet, aby v anketě uspěly.

Stejně jsme postupovali již v březnu, kdy dva mobily recenzované v tomto měsíci, jsme zařadili do dubnové ankety. Anketu Mobil měsíce vyhlašujeme pravidelně každý měsíc od loňského září.

V minulé anketě za měsíc květen zvítězil v hlasování čtenářů s velkým náskokem Siemens M75 před Nokií 6681. Třetí pak byla s obrovským odstupem Nokia 6021. V redakčním hlasování zvítězil taktéž Siemens M75 a odnesl si tak ocenění pečeť TIP Mobil.cz za měsíc květen.