Mobil měsíce: souboj střední třídy HTC One V proti Sony Xperia U

Jeden z hlavních favoritů, HTC One V, zaujme na střední třídu zajímavou výbavou. Její součástí je gigahertzový procesor, velký jemný displej i poctivé zpracování. Novinka z Tchaj-wanu přidává kvalitní fotoaparát a aktuální verzi systému Google Android.

Těžkým soupeřem ale bude bezpochyby Sony Xperia U. Sony Ericsson to totiž s malými smartphony uměl vždy skvěle a ačkoli Sony zatím přesně nenavázalo na tradici mini modelů, nová Xperia U ukazuje, že kompaktní smartphony nadále zůstávají světlou stránkou osamostatněné značky. Výbavou a výkonem totiž telefon odpovídá loňským špičkovým modelům, k dostání je přitom za velmi zajímavou cenu.

Drobné tělo, velká výdrž baterie a líbivý vzhled mohou být klíčem k úspěchu nového modelu od LG s názvem Optimus L3. Velmi dobré vyhlídky mu může překazit snad jen horší displej. Velkou šanci ovšem nedáváme designovému a výrazně dražšímu modelu Optimus L7. Může za to především nedotažená implementace Androidu 4.0, otravně lesklé krycí sklo displeje nebo taková drobnost, jako chybějící vibrační odezva při stisku kláves a tlačítek

Čtveřice telefonů v červnových recenzích na serveru Mobil.cz:

Více najdete v katalogu mobilů...(klikněte na foto)

HTC One V pohání jednojádrový gigahertzový procesor, jeho výbava odpovídá nižší třídě. Najdeme v ní 3,7 palcový WVGA displej a pětimegapixelový fotoaparát. Zaujme kombinace 4 GB vestavěné paměti a slotu na karty.

Recenze: Legenda pokračuje. Recenze HTC One V

Komunikátor LG Optimus L3 je určen pro méně náročnou klientelu. Výbava zaujme 3,2" displejem, Androidem 2.3 Gingerbread a 1 500 mAh baterií. Fotoaparát pořídí snímky s rozlišením 3,15 megapixelů a nabídne i funkci automatického ostření.

Recenze: Stylový prcek s androidem za pár korun. Recenze LG Optimus L3

LG Optimus L7 nabízí velký 4,3 palcový IPS displej a Android 4.0. Pochlubit se může také elegantním designem a kvalitním zpracováním, součástí je i technologie NFC. Fotoaparát má rozlišení 5 megapixelů, což je dnes v podstatě nutné minimum.

Recenze: Trochu zpomalený elegán. Recenze LG Optimus L7

Komunikátor Sony Xperia U přináší atraktivní design s průhledným pruhem pod displejem. 3,5 palcový displej má rozlišení 854 × 480 pixelů, fotoaparát dostal pětimegapixelové rozlišení. Nevýhodou telefonu je absence slotu pro paměťové karty.

Recenze: Dobré věci v malém balení. Recenze Sony Xperia U

Mobilem měsíce června se za redakci Mobil.cz stal sympatický, velmi dobře vybavený a také dostupný smartphone HTC One V. Ne každý totiž chce v novém telefonu utopit celý plat, zároveň by ale rád využíval všech výhod smartphonu s androidem. Takoví uživatelé nepotřebují v kapse nosit čtyřjádrové monstrum s bezmála pětipalcovým displejem, nehodlají ale ustoupit od kvalitního zpracování a neobyčejného designu. A právě takovým by se One V mohl zalíbit.

Mobil měsíce června 2012 - HTC One V

V předchozím kole, za květen 2012, zvítězil u čtenářů s jasnou převahou jeden z nejlepších smartphonů, které lze koupit, Samsung Galaxy SIII a potvrdil tak své vítězství z redakčního hlasování. Na druhém místě skončil kompaktní model HTC One S, třetí a zároveň poslední příčku pak obsadilo Blackberry s modelem Bold 9900.

Který mobil vás nejvíce zaujal v červnu? celkem hlasů: 2158