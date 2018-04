Mobil měsíce: souboj špičkových mobilů Nokia a Samsung

V devátem letošním kole ankety Mobil měsíce - za září - proti sobě stojí celkem šest soupeřů. Ty jsme vám podrobně představili v recenzích na stránkách našeho serveru v tomto měsíci. Tentokrát se souboj odehraje mezi telefony dvou výrobců, Nokia a Samsung.

Finský výrobce nasadil do tohoto kola dva své modely. Nokia E66 je jedním z nepohlednějších manažerských telefonů a díky špičkové výbavě je předurčena nejen pro pracovní nasazení, ale také k většině multimediálních funkcí. Pro zájemce o čistokrevný hudební mobil je pak Nokia 5320 XpressMusic. Oba telefony uspokojí i náročné zákazníky, běží totiž na operačním systému Symbian Series 60.

Co do počtu, má Samsung tentokrát výraznou převahu. Ze čtveřice modelů zaujme na první pohled špičkový komunikátor i900 Omnia s operačním systémem Windows Mobile a dotykovým displejem. Líbí se nám také klasicky koncipovaný Samsung U800 Soulb, který díky použitým materiálům působí opravdu luxusním dojmem. Stylovost pak nelze upřít ani modelu F480, který přímo konkuruje telefonu LG PRADA. Pokud často vystavujete telefon náročnému prostředí, mohl by vás zaujmout Samsung B2700. Tento telefon pro dsnější zacházení odolá prachu, nabídne kompas, výškoměr i krokoměr.

Hlasujte zde , vítěze ankety vyhlásíme za měsíc

Šest mobilů v zářijových recenzích na serveru Mobil.cz:

Elegantní vysouvací Nokia E66 je nejen pracant, ale také velmi dobře vybavený multimediální telefon. Nechybí tak 3,2 Mpix fotoaparát s automatickým ostřením, natáčení videa v QVGA rozlišení ani TFT displej s nákoloným čidlem.

Recenze: Proklepli jsme nejkrásnější manažerku - recenze Nokia E66

Model s označením Nokia 5320 XpressMusic bude v hierarchii značky stát nad současnou Nokií 5310. Novinka podporuje sítě třetí generace a používá operační systém Symbian Series 60. Jde o poměrně malý a lehký telefon má střídmý a jednoduchý design odpovídající jiným přístrojům řady XpressMusic.

Recenze: I hudebník může mít pod čepicí – recenze Nokia 5320 XpressMusic

Samsung B2700 je novinka, která odolá vodě a prachu a nabídne kompas, výškoměr a krokoměr. K dispozici je i Power LED svítilna. K fotografování slouží dvoumegapixelový fotoaparát. Odolný Samsung pracuje ve všech čtyřech pásmech GSM a podporuje datové přenosy EDGE.

Recenze: Odolný mobil pro multimediální zálesáky – Samsung B2700 recenze

Samsung F480 s uživatelským prostředím Croix přímo konkuruje LG Prada. Telefon má dotykový displej s rozlišením QVGA a úhlopříčkou 2,8 palce. Ovládá se pouze prsty a ne dotykovým perem.

Recenze: Dotykový drobeček s nepřekonatelnými 5Mpix – recenze Samsung F480

Samsung i900 Omnia je špičkový komunikátor s operačním systémem WM, který se neovládá dotykovým perem, ale pouze prsty. Výbava obsahuje vše podstatné, nechybí wi-fi, A-GPS navigace, HSDPA nebo kvalitní pětimegapixelový fotoaparát.

Recenze: Vyzkoušeli jsme nejvybavenější mobil na trhu – recenze Samsung i900 Omnia

Samsung U 800 Soul b je klasicky tvarovaný telefon, který nabízí hudební přehrávač, FM rádio s RDS a video přehrávač s editorem. Ve své výbavě má fotoaparát s rozlišením tři megapixely a nechybí mu Power LED blesk.

Recenze: Tenký ocelový elegán, kterého znáte z televize – Samsung U800 Soulb recenze

Hlasujte zde, vítěze ankety vyhlásíme za měsíc

Mobilem měsíce září se nakonec za redakci Mobil.cz stal v současnosti zřejmě nejvybavenější telefon na trhu - Samung i900 Omnia. Ten nabídne operační systém Windows Mobile 6.1 Professional s uživatelským prostředím TouchWiz. Ve výbavě najdeme i GPS navigaci, wi-fi a vestavěnou paměť až 16 GB.

.: Mobil měsíce Redakce Mobil.cz oceňuje titulem Mobil měsíce září Samsung i900 Omnia

V minulém kole - za měsíc srpen - zvítězil v hlasování čtenářů Sony Ericsson C902, který je určen především pro zájemce o špičkový fotomobil. Druhou pozici si pak odnesla pracovně koncipovaná Nokia E71 a na třetím místě skončil stylový Samsung L700.