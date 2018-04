Mobil měsíce: Samsung sráží konkurenci na kolena. Včetně Nokie E7

Hlavním favoritem kola je bezesporu nový Samsung Galaxy S II. Konkurenci poráží nebývalým výkonem, ale také vynikajícím displejem i šířkou pracovních a zábavních funkcí. Zaujal nás také levnější Samsung Galaxy Ace. Jeho výbava sice ničím zásadním nepřekvapí, telefon za rozumnou cenu ale nabízí velmi slušnou sadu funkcí.

Jedním z nejočekávanějších telefonů roku je také manažerská Nokia E7. Po dlouhé době jde totiž o dalšího zástupce z téměř legendárního rodu komunikátorů finské značky. Je to také jeden z nejvýkonnějších mobilů s velkou qwerty klávesnicí na trhu. Přesto se často při jeho používání dostavují rozpačité pocity.

Sony Ericsson Xperia Play je pak na první pohled obyčejný android s čtyřpalcovým displejem a gigahertzovým procesorem. Jenže to, co zprvu vypadá jako vysouvací HW klávesnice, je sada herních tlačítek, které z telefonu dělají unikát. Přestože se jejich konstrukce nepovedla úplně na výbornou, a to především co se týká bočních tlačítek, pro mobilní hráče nic lepšího neexistuje.

Pětice mobilů v květnových recenzích na serveru Mobil.cz:

Nokia E7 se prezentuje jako výkonný pracovní nástroj. Rozměrnou vysouvací qwerty klávesnici doplňuje obří čtyřpalcový displej. Jde o telefon Nokia s doposud největším displejem. Osmimegapixelový fotoaparát nabídne funkci LED.

Recenze: Trochu rozpačitá Nokia E7 je přesto nejlepším pracovním telefonem

Samsung Galaxy S II je nejtenčí a zároveň jeden z nejvýkonnějších smartphonů vůbec. Tělo telefonu je tenké pouhých 8,49 mm. Největšími vylepšeními jsou nový dvoujádrový procesor a displej. Ten má úhlopříčku 4,3 palce.

Recenze: Otestovali jsme nejlepší smartphone všech dob. Samsung Galaxy S II

Samsung Galaxy Ace, který běží na operačním systému Android, uspokojí i náročnější uživatele. Ve výbavě je A-GPS navigace, hudební přehrávač, FM rádio a vestavěný fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů.

Recenze: Prodejní šlágr střední třídy. Recenze Samsung Galaxy Ace

Komunikátor s operačním systémem Android 2.2 Froyo, Samsung Galaxy 551, boduje výsuvnou QWERTY klávesnicí. Další výbava zahrnuje satelitní navigaci, bezdrátové připojení na internet přes wi-fi a podporu datových přenosů HSDPA.

Recenze: Android pro milovníky SMS má výbornou QWERTY. Test Samsung Galaxy 551

Komunikátor Sony Ericsson Xperia Play je první herní smartphone s operačním systémem Android a certifikací PlayStation. Telefon zvládá při hraní 3D her zobrazení v kvalitě 60 snímků za sekundu.

Recenze: Telefon křížený s herní mašinkou. Test unikátního Sony Ericssonu Play

Sony Ericsson Yendo se řadí do hudební edice Walkman a jde o první plně dotykový telefon z této hudební řady. Ve výbavě najdeme 2,6" velký dotykový displej, fotoaparát s rozlišením 2 megapixely nebo stereo FM rádio s RDS.

Recenze: Levný dotykový Walkman s novou platformou. Recenze Sony Ericsson Yendo

Mobilem měsíce za květen 2011 se nakonec stal Samsung Galaxy S II. Pokud jde o výkon, nemá v současné nabídce telefonů konkurenci. Když k tomu připočteme skvělý 4,3palcový Super AMOLED Plus, kvalitní fotoaparát, tenké tělo, malou hmotnost a vynikající zpracování, je jasné, že v ruce držíme momentálně nejlepší chytrý telefon vůbec.

Mobil měsíce května 2011 – Samsung Galaxy S II

V předchozím kole, za duben 2011, zvítězilo v hlasování čtenářů dvoujádrové LG Optimus 2X a porazilo tak vítěze z redakčního hlasování, Google Nexus S. Na třetím místě skončilo s velkým odstupem HTC Incredible S.

Který mobil vás nejvíce zaujal v květnu? celkem hlasů: 3565