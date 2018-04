Mobil měsíce: přichází souboj hudebních mobilů

Favoritem na vítězství je hudební Sony Ericsson Live. Nabízí operační systém Android ve spojení s kvalitním hardwarem. Jde nejen o nejlepší walkman tohoto roku, ale zároveň o jeden z nejlepších telefonů výrobce. Cena přitom není přemrštěně vysoká. Pro náročnější zákazníky je pak určen nový vlajkový model HTC Sensation XE. Telefon má špičkový procesor a navíc přidává vynikající hudební zážitek.

Na českém trhu se poněkud nenápadně objevil další soupeř, Motorola Defy. Nejde sice o žádnou novinku, Defy ovšem patří mezi jeden z mála odolných smartphonů. Zamíchat kartami se pokusí také finská Nokia. Model C5 5 MP navazuje na koncept úspěšného konzervativního telefonu za pár tisíc korun. Bohužel však neopravuje všechny chyby, kterými trpěl předchozí model.

Čtveřice telefonů v listopadových recenzích na serveru Mobil.cz:

HTC Sensation XE dostal do vínku dvoujádrový procesor s taktem 1,5GHz a v současné době je jedním z nejrychlejších telefonů na trhu. Největší předností modelu je systém Beats Audio, který zlepšuje kvalitu reprodukovaného zvuku a funguje jako o hodně vylepšený ekvalizér.

Recenze: Nejrychlejší hudebník se špičkovým zvukem. Recenze HTC Sensation XE

Motorola Defy je velmi slušně vybavený smartphone s androidem, se starší verzí systému ale nepatří na špičku produkce. Přesto nabízí něco, co málokterá konkurence: je to odolný přístroj, který vydrží nějaké to polití vodou a hrubší zacházení.

Recenze: Starší odolný android má stále co nabídnout. Recenze Motorola Defy

Nokia C5 5 MP je vylepšeným modelem C5, který dostal do vínku pětimegapixelový fotoaparát. Ostatní výbava zůstala zachována. K dispozici je LED blesk, automatické ostření však stále chybí.

Recenze: Znovuzrození firemního klasika. Srovnávací recenze Nokia C5 5MP

Tradice historické značky Walkman pokračuje. Novinka Sony Ericsson Live with Walkman nabídne, vedle propracovaných hudebních funkcí, především intenzivní propojení se sociálními sítěmi, zvláště pak s Facebookem. Uživatel tak může se svými přáteli například sdílet, co aktuálně poslouchá.

Recenze: Nejpovedenější walkman roku. Recenze Sony Ericsson Live

Mobilem měsíce listopadu 2011 se stal Sony Ericsson Live with Walkman. A to nejen díky hudbě, kterou reprezentuje speciální hardwarové tlačítko a dvojice stereo reproduktorů s technologií xLOUD. Za vítězstvím stojí i 1 GHz procesor, zaručující telefonu perfektní odezvu, a v neposlední řadě také operační systém Android ve verzi 2.3.4, který se postará o zbytek. K zahození není ani fotoaparát s rozlišením 5 Mpix s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Pořizuje ve své třídě nadprůměrně kvalitní fotografie. Konkurence v tomto ohledu může blednout závistí.

Mobil měsíce listopadu - Sony Ericsson Live

V předchozím kole, za říjen 2011, zvítězila v hlasování čtenářů designová a velmi dobře vybavená Nokia N9, která tak porazila vítěze redakčního hlasování, iPhone 4S. Na třetím místě se pak umístil Sony Ericsson Xperia ray, tedy velmi dobře vybavený komunikátor, který má prakticky totožnou výbavu jako špičková Xperia Arc.

Který mobil vás nejvíce zaujal v listopadu? celkem hlasů: 1065