Mobil měsíce: porazí některý ze samsungů favority od Nokie?

V prvním kole ankety Mobil měsíce roku 2008 - za leden - bojuje o titul celkem devět soupeřů. Ty jsme vám podrobně představili v recenzích na stránkách našeho serveru v tomto měsíci. Tentokrát se utkají proti sobě především hudební telefony a designové kousky.

Motorola ROKR Z6 využivá k přenosu hudebních souborů do telefonu netradičně přehrávač Media Player 11 od Microsoftu, u Nokie 5610 XpressMusic se pak přehrávač zapíná posuvným jezdcem umístěným pod displejem. Rodinka luxusních Nokií se rozrostla o dalšího člena, model 8800 Arte, vzhled na prvním místě má však také véčko s výrazně nižší cenou, Nokia 6555. Elegantní design a přitom velmi dobrý fotoaparát, tak přesně takový je nový telefon z produkce LG, který dostal označení KU990 Viewty.

Do boje o titul však varáží také trojice telefonů z dílen Samsung. Hlavní zbraní modelu M110 je odolná konstrukce krytu, která by měla odolat pádům, prachu a cákancům vody. Model E590 je pak jedním z mála mobilů od Samsungu s klasickou konstrukcí. Největším soupeřem z tábora Samsungů bude ale jistě model U100. Necelých šest desetin centimetru totiž dělá z tohoto telefonu jeden z nejtenčích na světě. Posledním testovaným mobilem je VK2200. Miniaturní rozměry a čtyřmegapixelový fotoaparát – to jsou hlavní rysy vlajkové lodi nového výrobce na českém trhu.

Hlasujte zde, vítěze ankety vyhlásíme za měsíc

Devět mobilů v lednových recenzích na serveru Mobil.cz

Motorola ROKR Z6 je nový vysouvací model. Používá uživatelské prostředí postavené na Linuxu a je zaměřen především na hudbu. Vestavěný fotoaparát nabízí rozlišení dva megapixely a nechybí blesk.

Recenze: Protivník Walkmanů s přepychovou vizáží - recenze Motorola Rokr Z6

Nokia 6555 je stylové véčko ve stylu populárních žiletek. Fotoaparát nabízí rozlišení 1,3 megapixelu a má šestinásobné digitální přiblížení. Ve výbavě samozřejmě nechybí hudební přehrávač.

Recenze: Rozporuplná stylovka (ne)jen pro dámy - recenze Nokia 6555

Nokia 8800 Arte je první luxusní Nokií, která podporuje sítě třetí generace. Z toho důvodu nechybí ani druhý fotoaparát umístěný nad displejem určený pro videohovory.

Recenze: Nenápadný styl jen pro vyvolené – Recenze Nokia 8800 Arte

Nokia 5610 z řady XpressMusic je atraktivní vysouvací mobil s elegantním moderním designem. K fotografování je připraven 3,2 megapixelový fotoaparát s bleskem. Samozřejmostí je hudební přehrávač, který se zapíná posuvným jezdcem umístěným pod displejem.

Recenze: Hudební Nokia se může postavit Walkmanům - recenze Nokia 5610 XpressMusic

Samsung M110 je první odolný mobil výrobce, který se výbavou řadí mezi low-endové přístroje. Hudební přehrávač sice chybí, ale zčásti jej nahrazuje vestavěné FM rádio. Připojit telefon k počítači je možné přes Bluetooth.

Recenze: Drsňácký Samsung odolá vodě i pádům - recenze Samsungu M110

Nový model E590 je jedním z mála mobilů od Samsungu s klasickou konstrukcí. Nadčasový design telefonu navrhl známý designer Jasper Morrison. Telefon zaujme nejen malou tloušťkou, ale zejména velmi nízkou hmotností.

Recenze: Malý a ultralehký všeuměl za solidní cenu - recenze Samsung E590

Samsung U100 je vůbec nejtenčí mobilní telefon na světě. Se svými rozměry 105,5 x 50 x 5,9 milimetru překonává doposud nejtenčí Samsung X820 o jeden milimetr.

Recenze: Otestovali jsme nejtenčí mobil světa - recenze Samsung SGH-U100

LG KU990 Viewty zvládá práci v sítích třetí generace, a to včetně rychlých dat HSDPA. Za zmínku jistě stojí také špičkový fotoaparát s rozlišením 5,1 megapixelu, který používá optiku Schneider-Kreuznach, a v neposlední řadě také povedený design.

Recenze: Vjů... Ty, to musíš vidět! Recenze LG KU990 Viewty

Vrcholem nabídky VK u nás je trochu neobvyklý telefon klasické konstrukce, VK 2200. Ten by měl zákazníky nalákat především na svůj čtyřmegapixelový fotoaparát. Zvláštnosti VK 2200 je uspořádání ovládacích kláves.

Recenze: Asymetrický prcek s výborným foťákem – recenze VK 2200

Redakce Mobil.cz oceňuje titulem Mobil měsíce ledna 2008 Motorolu Rokr Z6

Mobilem měsíce se za redakci Mobil.cz nakonec stala hudební Motorola Rokr Z6. Jde o precizně zpracovaný přístroj s pevným kovovým tělem a povedeným designem. Současně je to první vysouvací přístroj z rodiny Rokrů a jeden z mála vysouvacích telefonů s hudebním zaměřením. Motorola to tentokrát nepřehnala ani s cenou a tak se tato novinka může směle postavit konkurenčním Walkmanům od Sony Ericssonu. Zaujal nás také Samsung U100, který svými rozměry patří k nejtenčím telefonům vůbec a hmotností se řadí spíše k drobným MP3 přehrávačům.

V minulém kole - prosincovém - zvítězila v hlasování čtenářů s výraznou převahou Nokia N82 před Sony Ericssonem W910i a Nokií E51, která vyhrála také u nás v redakci. Za nimi se na čtvrtém místě umístil Sony Ericsson K770i.