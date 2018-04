Mobil měsíce: Porazí miniatura od Samsungu mastodonta od Nokie?

V dalším kole ankety Mobil měsíce se proti sobě postavilo šest soupeřů. V anketě Mobil měsíce vybíráme nejlepší mobil recenzovaný na stránkách Mobil.cz v daném měsíci. Tentokrát vybíráme nejlepší mobil za měsíc duben. Nehlasuje jenom redakce, ale svůj Mobil měsíce vybíráte i vy - čtenáři.

Do šestice soupeřů v dubnovém kole ankety Mobil měsíce patří dva Samsungy, po jedné Nokii, Siemensu, komunikátoru Mitac a třešničkou na dortu je luxusní model od společnosti Bang & Olufsen, v kterém má však prsty i Samsung. Na našem trhu však telefon prodává prvně jmenovaná značka a tak tento model uvádíme s jejím názvem.

Mezi favority dubnového kola ankety musíme počítat Nokii N91 - první mobil na našem trhu s pevným diskem. Konkurentem jí bude miniaturní Samsung P300, který do svého tenkého těla vměstnal pořádnou porci funkcí. Ze soutěžících se ale asi nejlépe budou prodávat dva vysouvací modely: Samsung D800 a Siemens SL75. Oba patří do střední třídy, mají tedy rozumnou cenu a to je pro prodejní úspěch docela důležitá přednost. Zapomenout však nesmíme ani na posledního soutěžícího, komunikátor Mitac Mio A708 s vestavěnou satelitní navigací.

Šest recenzovaných mobilů na stránkách Mobil.cz v dubnu:

Oboustranný Samsung, co se prodává za 32 000 Kč (recenze)

Jukebox pro vyvolené nebo luxusní těžítko - Nokia N91 (recenze)

Siemens SL75 – nejhezčí vysouvací mobil toho umí hodně (recenze)

Exkluzivně: Nejmenší komunikátor s navigací (recenze)

Ten pravý styl pro kravaťáky - Samsung D800 (recenze)

Horký kandidát na mobil roku – Samsung P300 (recenze)

Hlasujte zde, vítěze ankety vyhlásíme za měsíc!

Bang & Olufsen Serene

Mobil, který se zcela vymyká ostatní produkci na našem trhu. A to nejen po stránce konstrukce, ale především ceny. Ta překročila třecetitisícovou hranici a tak se model Serene stal nejdražším běžně prodávaným mobilem na našem trhu. Telefonu dominuje kulatá klávesnice, motorové otvírání a možnost oboustranného použití. Běžný zákazník si ale tento model nepořídí a to asi i proto, že nemá české menu.

Nokia N91

Rok se čekalo od představení na první mobil s integrovaným pevným diskem na našem trhu. Nokia N91 je určitě zajímavý telefon, přesto jsou reakce na ní hodně rozporuplné. Velký a těžký mobil má velmi vysokou cenu, která asi většinu zájemců odradí. Jinak se ale jedná o výborně vybavený smartphone s operačním systémem Symbian.

Siemens SL75

Poslední vzpomínka na Siemens. Model SL75 je posledním modelem bývalé značky Siemens, který jsme na našem serveru testovali. Přesto se s jeho příbuznými budeme setkávat i nadále, ale již pod značkou Benq-Siemens. Model SL75 je především stylový mobil, přesto jeho výbava uspokojí i náročnější zákazníky. Design se výrobci povedl, ale přišel asi již příliš pozdě...

Mitac Mio A701

Kompaktní a nadupaný stroj od u nás málo známé společnosti Mitac zaujme především integrovaným navigačním systémem GPS. Výbava Mitacu uspokojí i nejnáročnější zákazníky. Odradit by je mohla jedině cena, která překročila hranici 15 000 Kč. S ohledem na výbavu telefonu ji však lze tolerovat.

Samsung D800

Vysouvací Samsung D800 je všeobecně považován za nástupce populárního modelu D600. Jenže jím není. Má o něco slabší výbavu a i výrobce s ním má jiné plány - počítá především se zákazníky prahnoucími po stylovém mobilu. Nevýhodou této novinky jsou funkční klávesy, které se příliš nepovedly.

Samsung P300

Mobil, který vypadá jako kalkulačka. Samsung P300 si jistě s žádným jiným mobilem na trhu nespletete. Originální tvar doplňuje špičkové zpracování a kvalitní materiály. Specialitou je kožené pouzdro, v kterém se skrývá druhá baterie. Ač se jedná o miniaturní mobil, má Samsung P300 velmi dobrou výbavu.

Kdo zvítězil?

Tentokrát jsme se rozhodli udělit titul Mobil měsíce Samsungu P300. Design telefonu se výrobci povedl a nezvyklá konstrukce nepřipravila novinku o bohatou výbavu. Na telefonu fascinuje tloušťka pouhých 9 milimetrů a kvitujeme i chytré zabudování druhé baterie do pouzdra telefonu. Drobné výhrady můžeme mít jen k nezvykle rozmístěným klávesám.

Redakce Mobil.cz oceňuje titulem Mobil měsíce dubna Samsung P300.

A který mobil zvolíte jako nejlepší za duben vy?

V minulé anketě Mobil měsíce - za březen - zvítězila v hlasování čtenářů s převahou Motorola V3i před Motorolu U6 Pebl a Motorolou V3x. Posledně jmenovaný telefon pak zvítězil v redakčním hlasování.