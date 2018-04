Mobil měsíce: Luxusní Nokia versus mnohokrát levnější soupeři

Šest mobilů, které redakce Mobil.cz recenzovala v srpnu letošního roku, se proti sobě postaví, aby se poprala o titul Mobil měsíce srpna. O přízeň redaktorů Mobil.cz, a samozřejmě i čtenářů, se popere různorodá sestava soupeřů. Dva do boje vyslala Nokia a nejsou to žádná ořezávátka, naopak se jedná o dva nejdražší telefony na trhu. To dva Sagemy patří naopak mezi to nejlevnější, co lze na našem trhu zakoupit. S těmito soupeři se v boji o titul Mobil měsíce srpna pustí ještě jeden Siemens a jeden Sony Ericsson. Ten se bude snažit navázat na úspěch svých sourozenců, kteří naprosto přesvědčivě ovládli minulé hlasování. Jeho výsledky najdete na konci článku.

Nokia 8800

Nokia 8800 patří do kategorie luxusního zboží. Za cenu 25 tisíc korun někdo raději pořídí ojetý automobil, jiní uživatelé si užijí pocit, že jejich mobil nenosí každý. Výbava telefonu je solidní, ale dobrý poměr ceny k výkonu přesto nehledejte.

Nokia N90

Její výbava nedělá kompromisy. Nabízí 2Mpix fotoaparát, paměťové karty, přehrává MP3 a displej je vůbec nejlepší, s jakým jste se mohli u mobilu setkat. Nokia N90 je špičkový, ale bohužel příliš velký mobil za cenu okolo 20 000 Kč.

Sony Ericsson J300i

Sony Ericsson přichází na náš trh s novinkou určenou pro nenáročné uživatele. Model J300i bude patřit k mobilům v kategorii do 4000 Kč. Startovní cena tak není vůbec vysoká, ale telefon přitom nabídne třeba podporu MP3 nebo e-mailový klient.

Sagem myZ-55

Sagem myZ-55 zaujme uživatele, kteří hledají maličký telefon s neokoukaným designem. Novinka má bohužel externí anténu a v cenové kategorii do 4000 Kč najdete i lépe vybavené modely.

Sagem myX-1

Sagem myX-1, který zařadil do své nabídky T-Mobile, se může pochlubit titulem nejlevnější mobil v Čechách. Telefon nás potěšil intuitivním ovládáním a celkovou uživatelskou přívětivostí. Co vám nabídne mobil za 1200 Kč i s kreditem?

Siemens CX75

Po úspěšném modelu CX65 připravil Siemens nástupce, který zaujme bohatou výbavu. Ve výbavě nechybí Bluetooth, MP3 přehrávač, paměťové karty nebo megapixelový fotoaparát.

A který mobil z výše uvedených si tedy odnese pečeť TIP Mobil.cz za srpen?

Podle nás si ocenění zaslouží Siemens CX75, který nabízí dobrý poměr mezi výkonem a cenou. Výraznější výhrady nemáme ani k designu přístroje a pochválit musíme displej. Navíc se telefon může opřít o populární předchůdce, případně o širokou paletu příbuzných modelů. Vybere si z nich každý.

A který mobil zvolíte jako nejlepší za srpen vy?

V minulém hlasování čtenářů vyhrál s obrovskou převahou Sony Ericsson K750i před stájovým kolegou Sony Ericssonem W800i. S velkým odstupem třetí skončil Samsung E530. V redakčním hlasování pak také zvítězil Sony Ericsson K750i.