Mobil měsíce: král androidů jen těžko hledá konkurenci

Google si dal na Nexusu 5 opravdu záležet a vložil do něj všechny trumfy, které měl k dispozici. To by se snad dalo říci o všech předchozích nexusech, ale letos poprvé platí, že to není vzor androidích zařízení, nýbrž čistě Google přístroj.

Velkým soupeřem bude určitě Samsung Galaxy Note, který je opět tím nejlepším zařízením, které můžete sehnat pro pracovní nasazení nebo i čistě jako technický výstřelek s těmi nejvyššími papírovými parametry. První věc mu zajišťuje především integrovaný stylus a druhou nejméně půl roku nikdo nejspíše nepřekoná.

Poslední ze soupeřů vypadá jako Samsung Note II, ale má větší displej a je o polovinu levnější. Najdete ho v nabídce mnoha internetových obchodů za směšnou cenu okolo šesti tisíc korun. Přitom je kvalitně zpracovaný, má 5,7palcový IPS displej a solidní výbavu i s podporou dvou karet SIM. Bez chyb však čínský model GoClever Fone 570Q rozhodně není.

Nexus 5 pro Google vyrábí firma LG, která vyráběla už předchozí model. Nexus 5 je výkonný smartphone vybavený procesorem s taktem 2,26 GHz. IPS displej s Full HD rozlišením má úhlopříčku 4,95 palce. Jak už je u smartphonů řady Nexus tradicí, ani novinka nepodporuje paměťové karty.

Recenze: Téměř bezchybný vládce Androidu. Recenze Nexus 5

"Tabletomobil" Samsung Galaxy Note 3 s ohebným displejem byl představen v září tohoto roku. Telefon běží pod operačním systémem Android ve verzi 4.3 (Jelly Bean). Úhlopříčka přístroje dosahuje velikosti 5,7 palce, fotoaparát zachytí snímky v rozlišení 13 megapixelů.

Recenze: Vybroušený klenot s mnoha unikáty. Recenze Samsung Galaxy Note 3

Na první pohled GoClever Fone 570Q skutečně vypadá jako druhá generace Samsungu Galaxy Note. Jen senzory okolo sluchátkového reproduktoru se zprava přesunuly nalevo a displej o kousek povyrostl. Překvapivý kousek na českém trhu nese polskou značku GoClever.

Recenze: Čínský kříženec s restarty na denním pořádku. Recenze GoClever Fone 570Q

Mobilem měsíce se za redakci Mobil.iDNES.cz nakonec nemohl stát žádný jiný než špičkový Nexus 5. Google totiž tentokrát přišel s opravdu silným zařízením, po němž nesáhnou pouze uživatelé toužící po rychlých aktualizacích systému. Díky spoustě přidaných funkcí nad běžnou verzi systému se Nexus 5 vytahuje i na jinak neohrožené zástupce vládnoucí elity, jako jsou HTC One nebo Samsung Galaxy S4. Přitom je však o několik tisíc levnější a v některých případech konkurenty poráží.

