Mobil měsíce: Je Sony Ericsson K750i opravdu nejlepší?

V červnu nepřišlo na trh tolik novinek, aby bylo spravedlivé vyhlásit vítěze ankety mobil měsíce. Aby to ale dvěma červnovým novinkám nebylo líto, postaví se po bok mobilům recenzovaným za červenec. Těch bylo osm, takže celkem se o titul Mobil měsíce června a července utká deset mobilů. Silní soupeři jsou tentokrát ve všech kategoriích, jako třeba mezi dobře vybavenými low-endy, kde spolu soupeří Siemens AX75 a Nokia 6030. Nebo v nejvyšší kategorii, kde proti sobě stojí Sony Ericsson K750i, Samsung E530, nebo další Sony Ericsson, model W800i.

V červnu a červenci jsme recenzovali tyto mobily:

Nokia 6101 - provokativně obyčejné véčko (recenze)

LG B2050 - stříbrný nanuk do horkého léta (recenze)

Nokia 5140i - za devatero horami a řekami (recenze)

Samsung X640 – nejlevnější fotovéčko Samsungu (recenze)

Sony Ericsson W800i - první Walkman mezi mobily (recenze)

Sony Ericsson K750i - vytvoří nový kult? (recenze)

Nokia 6030 – mobil z regálu supermarketu (recenze)

Siemens A70 – levný ideál pro nenáročné (recenze)

Siemens AX75 – levný low-end pro náročné (recenze)

Samsung E530 – ženy už nemusí dělat kompromisy (recenze)

Véčko střední třídy, jehož design kazí trčící anténa. Výbava telefonu je průměrná, mohlo by se alejednat o poměrně úspěšný model.

LG B2050

Jeden z nejlevnějších mobilů s barevným displejem na našem trhu. Základní výbava v tomto segmentu nevadí, důležitější je cena. A ta je velmi nízká.

Nokia 5140i

Mírně vylepšená verze dobře známého odolného modelu 5140 od Nokie. Konkurovat jí může jen Siemens M75, který v naší anketě získal titul Mobil měsíce května.

Samsung X640

Nejjednodušší véčko Samsungu s integrovaným fotoaparátem. Telefonu chybí vnější displej a menu odpovídá starším modelům se všemi nectnostmi, které jiné novinky Samsungu již mají odstraněné.

Sony Ericsson W800i

Mobil s označením Walkman, takže hudební mobil. Jenže to je jen marketingový tah, tento model umí to samé, co Sony Ericsson K750i. Jen je v jiném balení.

Sony Ericsson K750i

Jeden z největších hitů letošního roku. První mobil s dvoumegapixelovým fotoaparátem na našem trhu. A nutno podotknout, že s jasně nejlepším fotoaparátem mezi současnými telefony na našem trhu.

Nokia 6030

Telefon nejnižší třídy, u kterého výrobce kladl důraz na design, nikoliv na ohromující výbavu. Pohledný mobil by mohl na trhu uspět, jen cena bude muset být nižší, než zatím výrobce určil.

Siemens A70

Nejjednodušší medel z nabídky Siemensu se nikterak výrazně neliší od plejády předchozích modelů stejné řady. Předvánoční trh prověří, jestli je o mobily s monochromatickým displejem na našem trhu ještě zájem.

Siemens AX75

Low-endový mobil s výborným poměrem ceny a výkonu. Výbava je velmi bohatá, naopak si výrobce nedal moc záležet na designu, který je poněkud nudný a nenápaditý.

Samsung E530

Ryze dámský mobil, ovšem s téměř maximální výbavou. Ve své podstatě se jedná o jinak zabalený top model Samsungu - E720. Navíc má speciální složku funkcí určenou jen pro ženy.

A který mobil z výše uvedených si tedy odnese pečeť TIP Mobil.cz za červen a červenec?

Podle nás si ocenění zaslouží Sony Ericsson K750i. Je to první mobil s dvoumegapixelovým fotoaparátem a navíc za docela rozumnou cenu. Telefon má slušnou výbavu a široký zástup obdivovatelů, které mu připravily předchozí modely T610, T630 sa K700.

A který mobil zvolíte jako nejlepší za červen a červenec vy?

Hlasujte zde, vítězný mobil za červen a červenec vyhlásíme za měsíc při vyhlašování měsíce srpna.