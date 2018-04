Mobil měsíce: Je lepší Samsung, Nokia, nebo Motorola?

O titul Mobil měsíce října se popere devět soupeřů. Různorodá společnost zahrnuje levné mobily, výborně vybavené telefony nejvyšší třídy a také jeden mobil, který vše ostatní převyšuje několikanásobně. Ne že by byl o tolik lepší, je ale desetkrát dražší, než většina i těch nejdražších konkurentů. Všechny tyto telefony jsme v říjnu recenzovali a nyní z nich vybereme ten nejlepší, který nás v říjnu zaujal nejvíce. Stejně tak můžete vybrat nejlepší říjnový telefon i vy.

Říjnový souboj můžeme nazvat i válkou Samsungu proti všem. Samsung má tři zástupce, proti kterým bude bojovat jedna Nokia, Motorola, Siemens, Sagem a Sony Ericsson. Posledním soutěžícím je luxusní a exotický mobil Vertu, který se nyní prodává i na našem trhu.

V říjnu jsme na našich stránkách recenzovali tyto mobily:

Hlasujte zde, vítěze ankety vyhlásíme za měsíc.

Vertu Ascent

To nejdražší, co si u nás můžete aktuálně koupit. Vertu Ascent je sice nejlevnější model luxusní značky patřící Nokii, přesto stojí desetinásobek ceny i těch nejlepších mobilů. Poměr výkon/cena je minimální, ale to majitelům vadit nebude.

Motorola V360

Nepříliš pohledné véčko má překvapivě dobrou výbavu. Za zhruba 5 000 Kč nabízí telefon MP3 přehrávač s podporou paměťových karet, Bluetooth a další funkce. Jeden z nejlepších poměrů výkon/cena.

Sony Ericsson K600i

Nenápadný mobil se slušnou výbavou představuje levnou variantu mobilu schopného pracovat nejen v sítích GSM, ale i v sítích třetí generace. Možná jeden z nejhezčích mobilů klasické konstrukce na trhu.

Nokia N70

Další přírůstek do oblíbené řady chytrých telefonů Nokie na platformě Series 60 s operačním systémem Symbian. Novinka je velmi dobře vybavená a pochvalu si zaslouží i jednoduchý design bez zbytečných výstřelků.

Samsung D600e

špičkový mobil nejvyšší třídy s velmi bohatou výbavou. Není to dokonalý přístroj, je ale velmi komplexní. Chybí asi jen integrované rádio a s ohledem nástupu sítí třetí generace mu můžeme vytknout, že si s nimi nerozumí.

Sagem myX6-2

Slušně vybavený multimediální mobil klasické koncepce s kvalitním fotoaparátem a velmi dobrým displejem. Výhodou je příznivá cena, která je nižší, než u mnoha konkurentů.

Samsung i300

První mobil na trhu s integrovaným pevným diskem. V tomto případě s kapacitou 3 GB. Nechme se překvapit, jestli tato první vlašťovka přinese nový trend, nebo ne. Samsung i300 je povedený smartphone, problémem je jen výdrž baterie.

Samsung X200

Stylové véčko Samsungu nejnižší třídy, čemuž odpovídá i absence vnějšího displeje. Ve své třídě nebude mít tato novinka příliš konkurentů, výrobci se stylovým mobilům věnují především u nejdražších přístrojů. Nízké ceně telefonu odpovídá jen základní výbava.

Siemens ME75

Jeden ze dvou odolných modelů Siemensu v aktuální pětasedmdesátkové řadě. Tento je levnější než model M75. Má jednodušší výbavu a i jeho míra odolnosti je menší. POzitivně hodnotíme design, který je jednoduchý a nápaditý.

A který mobil z výše uvedených si tedy odnese pečeť TIP Mobil.cz za říjen?

Podle redaktorů Mobil.cz si ocenění zaslouží Samsung D600e. Je to jeden z nejlepších mobilů na trhu. Ve výbavě nechybí nic podstatného, naopak si tento mobil výborně rozumí se všemi typy multimédií. Zajímavostí je možnost připojení k televizi a stereo Bluetooth sluchátka. Samsung D600e není dokonalý, je však velmi všestranný a to se cení.

A který mobil zvolíte jako nejlepší za říjen vy?

V minulém kole ankety vyhrál v hlasování čtenářů Panasonic VS3. Redakce vybrala pro změnu Motorolu E1 Rokr. Ta získala v hlasování čtenářů druhé místo, třetí byla Nokia 1110.