Mobil měsíce: Souboj o krále smartphonů, vyhrát může jen jeden

Špičkový Samsung Galaxy S5 je opět nekorunovaným králem smartphonů. Ani letos korejský top-model nepřináší kdovíjak zásadní inovace, ale evoluční vylepšení jsou tentokrát docela zajímavé. Na titul nejlepšího letošního smartphonu ale aspiruje také nové HTC One (M8) a jde na to trochu jinak než většina soupeřů. Ještě více sází na emoce. A tentokrát se to HTC opravdu podařilo.

Nokia X je prvním androidím modelem Nokie. Je to smartphone určený především začátečníkům a méně náročným uživatelům. Skrze operační systém Android uživatele propojuje se světem služeb Microsoftu. Také Huawei začal letošní útok v nižší střední třídě opravdu s parádou. Ačkoliv model Y530 není bez chyb, v klíčových parametrech si odnáší více než dobré známky. Přitom vše za rozumnou cenu.

Zatímco jiní se honí za co nejoslnivějšími parametry, polská značka v Číně vyráběných telefonů na to jde odlišně. Model Insignia 5X vyráží do boje o zákazníky s Full HD displejem, ale docela průměrnou výbavou. Přitom za cenu, za niž tak jemný a kvalitní displej u konkurence neseženete.

Telefony v dubnových a květnových recenzích na serveru Mobil.iDNES.cz:

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S5 je vybaven Super AMOLED displejem. Telefon pohání čtyřjádrový procesor s architekturou Krait taktovaný na 2,5 GHz. Operační paměť má kapacitu 3 GB, hlavní fotoaparát nabízí rozlišení 16 Mpix. Špičkový Samsung Galaxy S5 je opět nekorunovaným králem smartphonů.

Recenze: Král smartphonů dospěl, náladový zůstává.

HTC One M8

HTC One M8 navazuje na loňský stejnojmenný model. Oproti němu novinka povyrostla, avšak změněný design s výrazně oblejšími rohy a hranami zajišťuje stále dobré zacházení s telefonem. Velkou pozornost si zaslouží fotoaparát s dvojicí čoček, který dovede pracovat s hloubkou ostrosti snímků, má velmi rychlé ostření a několik dalších praktických novinek.

Recenze: Aspirant na titul smartphonu roku.

Nokia X+

Nokia X běžící pod operačním systémem Android nabízí solidní výbavu za slušnou cenu. Design telefonu navazuje na smartphony řady Lumia, v nabídce je ve velmi výrazných barvách s plastovým krytem. Procesor je typu Snapdragon S4, se dvěma jádry a taktem 1 GHz.

Recenze: Tak trochu falešný android.

GoClever Insignia 5X

Hlavním lákadlem telefonu GoClever Insignia 5X je právě nezvykle kvalitní zobrazovač. Telefon se však blýskne i velmi dobrým zpracováním, neocenitelnou druhou (a olbřímí) baterií či podporou dvou SIM karet, přičemž na obou jste neustále na příjmu. Vše je zabaleno do reprezentativního černého kabátku.

Recenze: Dvě baterie a nadprůměrný displej v ceně.

Huawei Ascend Y530 je díky své nízké ceně předurčen k úspěchu. Nabízí dvoujádrový procesor taktovaný na 1,2GHz a Huawei do telefonu nasadil velmi povedenou nástavbu Emotion. Pochvalu i přes vyšší hmotnost zasluhuje zpracování a vzhled.

Recenze: Za 3 500 korun je předurčen k úspěchu.

Mobilem měsíce se za redakci Mobil.iDNES.cz nakonec stal, možná nečekaně, špičkový smartphone HTC One, který klade ještě více než jeho předchůdce důraz na city. Je to telefon, který si prostě musíte zamilovat.

Mobil měsíce - HTC One

Papírově tu a tam za konkurencí zaostává, nepřináší některé nejmodernější výstřelky a ani není vždy nejpraktičtější. Jenže jeho design je perfektní a ještě lepší je mechanické zpracování. Kromě těchto věcí nás baví především pohotový fotoaparát a také přídavný kryt DotView. Techničtěji zaměřené uživatele zase jistě potěší rychlost telefonu.

V minulém kole, za březen 2014, se na první příčce v hlasování čtenářů s jasnou převahou umístila Nokia Lumia 1320, která překvapí zejména tím, že si i na obří úhlopříčce nemusíte k ovladatelnosti pomáhat různými triky. Na druhém místě se umístil smartphone LG Optimus F6 a třetí příčku pak obsadil Sencor se svým modelem Element P500.

