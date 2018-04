Mobil měsíce: čtyři Nokie proti zbytku světa. Komu dáte hlas?

Ve třetím letošním kole ankety Mobil měsíce - za březen - proti sobě stojí osm soupeřů. Ty jsme vám podrobně představili v recenzích na stránkách našeho serveru v tomto měsíci. Jde o čtyři modely z dílen Nokia, dva telefony s logem Motorola a o vavříny se poperou také modely Samsungu a Sony Ericssonu.

Ani jeden ze soupeřů nevstupuje do boje jako jasný favorit. Manažerská Nokia E65 přináší do řady pracovních telefonů notnou dávku stylu. Ten rozhodně nechybí ani modelu 7373, véčko 6085 již vypadá více konzervativně. Do boje o nejvyšší příčky se zapojí bezpochyby také nová manažerská Nokia 6300, která přidává k bohaté výbavě také elegantní tenkou konstrukci.

Ta nechybí ani u stylového véčka Motorola RAZR MAXX, tedy u nástupce Motoroly V3x. Motorola Rokr E2 je pak mobil speciálně uzpůsobený na poslech hudby, který jako první v nabídce výrobce má nové uživatelské prostředí postavené na Linuxu. Do dámských kabelek se pak nejlépe hodí véčko Samsung E420, sportovce pak potěší fitness mobil Sony Ericsson W710i.



Hlasujte zde, vítěze ankety vyhlásíme za měsíc

Osm mobilů v březnových recenzích na serveru Mobil.cz:

Motorola Rokr E2 je mobil speciálně uzpůsobený na poslech hudby. Navazuje na model Rokr E1, má řadu vylepšení a to ve všech směrech. Telefon má 1,3 megapixelový fotoaparát a také internetový prohlížeč Opera.

Recenze: Podívejte se na nové linuxové prostředí od Motoroly - recenze ROKRu E2

Motorola RAZR MAXX je nástupce Motoroly V3x. I ona bude patřit mezi telefony s podporou sítí třetí generace. Navíc však s podporou přenosu dat HSDPA.

Recenze: Turbo mobil od Motoroly – recenze Motorola Maxx V6

Nokia 7373 navazuje na model 7370. Novinka dostala nový růžový kabátek a ve výbavě přibyl lepší fotoaparát a stereofonní reproduktory.

Recenze: Módní výstřelek za rozumnou cenu – recenze Nokie 7373

Nokia 6300 je alternativou k modelu 6233, s níž sdílí stejnou výbavu. Na rozdíl od baculaté Nokie 6233 vás možná osloví svými třinácti milimetry v pase.

Recenze: Nokia 6300 - bohatá výbava a stylový vzhled za rozumnou cenu

Nokia 6085 je konzervativně vyhlížející véčko. Ve výbavě nechybí MP3 přehrávač, paměťové karty nebo Bluetooth. Fotoaparát má ale nízké rozlišení.

Recenze: Véčko (téměř) pro každého, možná i pro vás – Recenze Nokie 6085

Vysouvací model Nokia E65 přináší do manažerské řady notnou dávku stylu a šarmu. V elegantním těle nechybí téměř žádná podstatná funkce.

Recenze: Nokie E65: do práce i na přehlídková mola (recenze)

Véčko Samsung E420 se nejlépe hodí do dámských kabelek. Ve výbavě nechybí fotoaparát, marně však budeme hledat přehrávač, slot pro paměťové karty, Bluetooth i infračervený port.

Recenze: Fešák, co potěší každou dámskou kabelku - recenze Samsungu E420

Nový přírůstek do rodiny Walkmanů Sony Ericsson W710i můžeme nazvat fitness mobilem. Má totiž v sobě zabudovaný pohybový senzor a několik aplikací, které se budou hodit při sportování.

Recenze: S rytmem o závod - recenze Sony Ericssonu W710i

Tentokrát jsme se rozhodli přiklonit na stranu Nokie 6300. Je dobře vybavená, kvalitně zpracovaná, pohledná (ač to je ryze individuální disciplína) a je to také první tenký model značky. Lze očekávat, že se stane jedním z nejpopulárnějších mobilů letošního roku.

Redakce Mobil.cz oceňuje titulem Mobil měsíce března 2007 Nokii 6300.



V minulém kole - za měsíc únor - zvítězil s jasnou převahou v hlasování čtenářů tenký Sony Ericsson W880i. Daleko za ním se na druhém místě umístil jeho stájový kolega, model K610i, třetí příčku pak obsadil Palm Treo 750. V redakčním hlasování si vítězství odnesl rovněž Sony Ericsson W880i.