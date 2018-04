Mobil měsíce: Souboj o nejlepší mobil léta

LG bylo dlouhou dobu tím „třetím vzadu“, jeho špičkové modely zůstávaly často ve stínu zájmu o přístroje od Samsungu, HTC i dalších firem. A často neprávem. Situace se začala výrazněji obracet loni s příchodem výborného modelu LG G2, který si vybudoval dobrou reputaci. A na ní se teď výrobce snaží stavět s novinkou LG G3. Ta jako první top-model tradičních značek přináší displej s rozlišení 2 560 × 1 440 pixelů, tedy QHD. Celkově je to velice vyvážený smartphone bez zásadních nedostatků.

Roli toho nejlepšího modelu v nabídce značky Nokia dlouho hrál phablet Lumia 1520. Pro ty, kdo tak veliký telefon nechtěli a přitom toužili po špičkovém Windows Phone smarpthonu, však Microsoft neměl co nabídnout. Teď je tu Lumia 930 s pětipalcovým Full HD displejem a špičkovými hardwarovými parametry shodnými s Lumií 1520. Přebírá od ní jak čtyřjádrový procesor Snapdragon, tak třeba skvělý dvacetimegapixelový fotoaparát. Konkurence má dnes sice už i o něco výkonnější hardware, jenže to u Windows Phone vůbec nevadí, a tak se může Lumia 930 směle postavit těm nejlepším.

Třetím do souboje je HTC One mini 2, které navazuje na špičkový HTC One M8 a staví na jeho prémiové image. Výbava je sice o něco horší, luxusní materiály i výborné zpracování však zůstávají, byť i tady najdeme nějaké ústupky. HTC ovšem nasadilo hodně sebevědomou cenovku. Za smartphone se 4,5palcovým HD displejem si žádá 13 tisíc korun, což je opravdu hodně.

Telefony červencových recenzích na serveru Mobil.iDNES.cz

LG G3

LG G3 je špičkový smartphone s parametry, jaké mnozí očekávali i u konkurence a nedostali je. Hlavním lákadlem je QHD displej. Ve skutečnosti je na něm nejlepší samozřejmost, s jakou funguje, kombinovaná s překvapivě zajímavou cenovkou.

Recenze: Vypálili všem rybník a konkurence trne. Recenze LG G3

Nokia Lumia 930

Nokia Lumia 930 je po dlouhé době pořádný zástupce v nejvyšší třídě chytrých telefonů. Přístroj má špičkový hardware i Full HD displej a konkurenci také dělá vrásky jeho fotoaparát. Firma rovněž zvolila výrazné barevné verze, které se rozhodně neztratí.

Recenze: Zářivý vstup mezi nejlepší. Recenze Nokia Lumia 930

HTC One mini 2

I letos připravilo HTC zmenšeninu svého topmodelu s přídomkem mini - HTC One mini 2. Zmenšenina má stejný parádní design, ale na výbavě se trochu ubralo. V praxi však plně dostačuje, jen je škoda, že model mini tentokrát trochu zbytečně povyrostl. A také to rozhodně není levný smartphone.

Recenze: Prémiové mini, co trochu vyrostlo. Test HTC One mini 2

Mobilem měsíce se za redakci Mobil.iDNES.cz nakonec nemohl stát nikdo jiný než nekompromisní smartphone LG G3. Pokud totiž toužíte po špičkovém smartphonu některého ze zavedených výrobců, je LG G3 velmi lákavou volbou. Je to opravdu povedený smartphone, který nutí k zamyšlení, zda je opravdu nutné připlácet za konkurenční modely několik tisíc korun.

Mobil měsíce července - LG G3

Novinka sází na jednoduché, maximálně čisté tvary, minimální rámečky displeje a výkonný hardware. Povedený je také fotoaparát. Co se slabých stránek týče, musíme se uchýlit k hnidopišství, abychom je našli. I s minimálními rámečky je telefon s 5,5palcovým displejem pro řadu uživatelů opravdu příliš velký, a to i v porovnání s přímou konkurenci.

V minulém kole, za červen 2014, se na první příčce v hlasování čtenářů s jasnou převahou umístila Nokia Lumia 630, a potvrdila tak pozici z redakčního hlasování. S výrazným odstupem na druhém místě se umístil smartphone Sony Xperia Z2, třetí příčku pak obsadila Motorola s modelem Moto E.

Který mobil vás nejvíce zaujal v červenci? celkem hlasů: 1467