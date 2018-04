Mobil měsíce: bitva véček Sony Ericssonu a Motoroly

V prosinci jsme vám na stránkách Mobil.cz nabídli sedm recenzí mobilních telefonů. Po dvou přístrojích od Motoroly, Sony Ericssonu a Samsungu. Sedmým do party pak bylo chytré a stylové véčko Qtek 8500.

Ani jeden ze soupeřů nevstupuje tentokrát do boje jako jasný favorit. Ze tří low-endů si ani jeden nemůže dělat ambice na první příčky v prodejních statistikách. To vůbec neznamená, že by se jednalo o špatné mobily, ale Samsung není příliš silný v produkci klasicky konstruovaných mobilů a černé véčko X160 nemá vnější displej. To samé platí i o low-endové Motorole, která je navíc relativně drahá.

Mezi největší soupeře tak tentokrát musíme počítat dvě multimediální véčka Sony Ericssonu a nový vysouvací RIZR od Motoroly. Který telefon si ale nakonec odnese palmu vítězství?

Osm mobilů v prosincových recenzích na serveru Mobil.cz:

Chytrý jako Jean-Luc Picard – recenze smartphonu Qtek 8500 (recenze)

Vysouvací premiéra – recenze Motoroly RIZR Z3 (recenze)

Fešák s kovovým fráčkem – recenze Sony Ericssonu Z550i (recenze)

Walkman oděný do černé - recenze Sony Ericsson Z710i (recenze)

Černá magie – Recenze Samsungu X160 (recenze)

Když cena rozhoduje - recenze Samsungu SGH-C130 (recenze)

Low-endový RAZR uspokojí nenáročné - recenze Motoroly W220 (recenze)



Motorola RIZR je první vysouvák v žiletkovém stylu, který míří na evropský trh. Disponuje kvalitním fotoaparátem, kterým bude možné fotit i při zavřeném telefonu.

Nový model W220 je elegantní véčko s rádiem, které zaujme na první pohled elegantním designem. Místo vnějšího displeje by měly uživatele informovat vícebarevné symboly.

Sony Ericsson Z550i je véčko střední třídy, které můžeme označit za stylový mobil. Výrobce mu totiž připravil částečně kovový kabátek a zbytek těla z lesklých plastů.

Elegantní véčko Z710i by mělo zaujmout především zákazníky, kteří hledají mobil pro práci. Tyto požadavky reflektuje podpora datových přenosů EDGE a GPRS v třídě 10.

Véčko Samsung X160 má elegantní design s graficky výraznou přední částí. Displej telefonu má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Přestože telefon nemá vestavěný fotoaparát, podporuje multimediální zprávy MMS.

Samsung C130 je nový model nižší třídy klasické konstrukce, který má na rozdíl od zaoblených předchůdců hranatý design. Telefon je tenký, jeho rozměry jsou 102,4 x 45,4 x 14,8 milimetru.

Qtek 8500 patří do nepočetné skupiny chytrých mobilů s výrazným důrazem na styl. Toto tenké véčko ve stylu žiletky nabízí solidní paletu funkcí, ale na absolutní špičku mezi chytrými mobily zatím nemá.

Tentokrát neměl souboj žádného vyloženého favorita. Vítěze jsme nehledali mezi třemi low-endy, na pohár vítěze podle nás nedosáhl ani smartphone Qtek. A tak jsme se rozhodli ocenit dobře vybavený, elegantní a nepříliš drahý Sony Ericsson Z710i. Není sice ničím výjimečný, ale dobře kombinuje všechny nabízené vlastnosti.

Líbila se nám i Motorola RIZR, ale u té jsme nenašli takovou vyrovnanost mezi designem, ovládáním, výbavou a cenou jako u vítězného Sony Ericssonu.

Redakce Mobil.cz oceňuje titulem Mobil měsíce prosince 2006 Sony Ericsson Z710i.

A který mobil zvolíte jako nejlepší za prosinec vy?



V minulém kole - za měsíc listopad - zvítězil s výraznou převahou v hlasování čtenářů Sony Ericsson Z610i (vítězství Sony Ericssonů se stává již pravidlem) před Nokií E50. Třetí místo pak získala Motorola se svým modelem KRZR. V hlasování redakce pak zvítězila Nokia E50.