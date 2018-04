Mobil má u nás víc dětí než v USA

Tele2 investuje do služeb pro mobily

Švédská telekomunikační společnost Tele2 chce posílit svou pozici ve Francii, Chorvatsku a Turecku. Hodlá investovat zhruba sto milionů eur (asi tři miliardy korun) na spuštění služeb pro mobilní telefony ve všech třech zemích a podporu širokopásmových služeb ADSL ve Francii. Tele2 čelí na domácím skandinávském trhu ostré konkurenci ze strany operátora TeliaSonera a dalších rivalů. Spoléhá se proto zejména na růst na ostatních trzích. Své sítě provozuje ve Skandinávii, Rusku, východní, střední a jižní Evropě. Do Česka přišla firma v roce 2000 nabídkou pevného vysokorychlostního a bezdrátového připojení k internetu. Od roku 2003 nabízí také hlasové služby prostřednictvím volby operátora.

Tele2 nemá na českém trhu na růžích ustláno. Často poukazuje na špatnou konkurenci a protěžování dominantního Českého Telecomu. A dokonce na Telecom podal několik žalob a podnětů na přezkoumání antimonopolním úřadem. Investice v Česku se zatím asi tedy očekávat nemohou, dokud se nezlepší podnikatelské a konkurenční prostředí. Bit na tom však bude pouze zákazník. Zatímco například v Chorvatsku budou po investicích uživatelé internetu moci používat rychlejší internet a třeba i levněji, v Česku se toho jen tak nedočkají.

Mobil už skoro pro mimina

Téměř polovina dětí od sedmi do 14 let už přemluvila rodiče, aby jim koupili mobilní telefon. Mezi školáky ve věku 13 a 14 let nemá telefon jen čtvrtina. Vyplývá to z loňského průzkumu společnosti Millward Brown pro Oskara. Rozšíření mobilní komunikace mezi dětmi je podle studie srovnatelná se západní Evropou, například s Německem, a vyšší než v USA nebo Japonsku.

Školáky se operátoři snaží zaujmout především nabídkou her, obrázků a vyzváněcích melodií. Například Eurotel slaví úspěchy s java hrou Garfield či stahováním melodií z pohádek. U T-Mobile je hitem stahování obrázků s postavičkami, jako je Ferda Mravenec, Garfield či hrdinové z dílny Walta Disneye. Pro operátory jsou malí klienti jednou z nejdynamičtěji rostoucích skupin. Mezi dětmi ve škole je už ten, kdo nemá mobil, považován téměř za exota. A jelikož se ve školním věku cení splynout s davem a raději nevybočovat, chtějí mít všichni mobil, aby se jim druzí nesmáli. Navíc právě smsky, stahování her i melodií patří k hlavní části útrat dětských zákazníků. Jejich kapesné většinou končí právě v kapsách operátorů a ti se mohou přetrhnout v nabídce šité na míru právě nejmenším. A pozadu nechtějí být ani výrobci. Na trhu se objevují i speciální mobily pro malé děti, místo klasické klávesnice jen s postavičkami představujícími tatínka a maminku. Teď už jen, který výrobce se chytí a uvede na trh mobil přímo pro mimina...

Hry v mobilech za miliardy

Stahování her do mobilních telefonů se stalo oblíbenou zábavou milionů lidí na celém světě. A podle odhadů zprávy agentury Informa Telecoms and Media jen letos vynesly hry výrobcům 2,6 miliard dolarů. Do roku 2010 se však příjmy z této činnosti mohou vyšplhat k 11,2 miliardám dolarů. A o dvě třetiny z toho se postará právě stahování her do mobilů. „Asijskopacifický region a Evropa budou stále dominovat trhu, ať už v počtu uživatelů i celkových příjmů,“ uvedla spoluautorka zprávy Pamela Clark-Dickson. Do roku 2010 však posílí pozici i USA a stanou se podle ní trojkou za Japonskem a Čínou.

Stále novinky, větší zábavu a akci chtějí uživatelé mobilů po výrobcích i kreativcích, co hry vymýšlejí. A když se jim podaří zaujmout či trefit do přání zákazníků, mohou si mnout ruce. Objem stahovaných her neustále roste a příjmy výrobců či operátorů samozřejmě také. Jen v Česku už hráči utratili za tuto zábavu desítky milionů korun. A i když tuzemští operátoři nechtějí přesná čísla zveřejnit, shodují se, že se jedná o jednu z nejrychleji rostoucích kategorií mobilních služeb. Ceny se pohybují od 30 do 90 korun, útraty u operátorů rok od roku rostou. Vyššímu tempu brání jen rozšíření telefonů podporujících javové hry, protože na trhu (především v Asii) je stále spousta přístrojů, které Javu nepodporují. Snažit se tedy musí nyní hlavně výrobci mobilních telefonů.

Francouzský Alcatel si už nekoupíme, jen čínský

Francouzský výrobce telekomunikační techniky se rozhodl skoncovat s výrobou mobilních telefonů. Zástupci koncernu oznámili, že prodají svůj 45procentní podíl ve společné firmě, kterou mají s čínským partnerem TCL Communications. Alcatel se z výroby mobilních telefonů pomalu začal stahovat již před rokem, kdy ztrátovou divizi vyčlenil právě do společné firmy s TCL Communications. Zatímco konkurence (Nokia či Motorola) svůj podíl na trhu díky agresivním cenám a úspěšnému designu v minulém čtvrtletí ještě zlepšily a zvýšily tak svůj zisk, joint-venture TCL a Alcatelu naopak v prvním čtvrtletí letošního roku vykázal ztrátu zhruba 36 milionů eur

Pro kolik výrobců mobilních telefonů je vlastně na světovém trhu místo? Alcatel není zdaleka jediný, kdo se snažil najít cestu ven z krize tím, že začal spolupracovat s někým dalším. Bosch kdysi převzal Dancall, Bosche pak pohltil Siemens a spojení Sony a Ericssonu stále připomíná společný název nové společnosti. Jasno stále ještě není ani u Siemensu, jehož divize mobilních telefonů je ve ztrátě a vedení společnosti ji hodlá oddělit od koncernu. Vznikne tak samostatná firma, která má začít opět vydělávat. Zda však nakonec skutečně dojde k prodeji divize ať Motorole, o které se spekulovalo, nebo nějaké jiné společnosti, je ve hvězdách. A až za čas se uvidí, zda Siemens nedopadne jako Alcatel.

Vodafone v koupi Oskara už nebrání téměř nic

Akcionáři kanadské společnosti Telesystem International Wireless (TIW) schválili návrh dohody o prodeji všech aktiv firmy britské skupině Vodafone. Ten tak bude moci převzít nejmladšího českého mobilního operátora Oskar Mobil a rumunského provozovatele Mobifon za 3,5 miliardy dolarů. Akcionáři schválili dohodu podle agentury Reuters z 99 procent. Kromě českého a rumunského operátora převezme Vodafone ještě 950 milionů dolarů dluhu. TIW poté předá 3,6 miliardy dolarů akcionářům a firmu zlikviduje.

Mobifon a Oskar byly poslední dvě firmy v majetku TIW, která měla kdysi ambice stát se významným světovým aktérem na trzích mobilní komunikace. Podnik ale musel své plány omezit po splasknutí takzvané bubliny technologických akcií v roce 2000.

Operátorům na Slovensku se daří

Skupina Slovak Telecom, která zahrnuje stejnojmenného poskytovatele telefonních linek a mobilního operátora T-Mobile, měla v prvním čtvrtletí výnosy sedm miliard slovenských korun. Konkurenční Orange Slovensko zvýšil celkové výnosy meziročně o téměř 11 procent na 4,88 miliardy slovenských korun. Počet zákazníků T-Mobile se meziročně zvýšil o 12 procent na 1,89 milionu. Naopak služeb operátora Orange ke konci března využívalo 2,38 milionu klientů, což meziročně znamená nárůst o 12 procent.

Stejně jako v Česku se mobilním operátorům u našich východních sousedů daří stále lépe. Výnosy i počty uživatelů rostou a snad se tedy díky většímu klientskému portfoliu a získaným financím budou zlepšovat služby a jejich nabídka. Když už zákazník platí a oprátora živí, tak ať si také přijde na své.