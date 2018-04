Mobil, který volá zadarmo, už je na světě

Telefon nemusí být připojen k počítači a přesto s ním můžete zadarmo volat přes Skype. Funguje kdekoliv, kde se může připojit na některý z přístupových bodů. Volání přes internet je výrazně levnější a v některých případech je úplně zadarmo.

"Zákazníci teď mohou volat přes Skype kdekoliv na světě, kde je možné se připojit přes Wi-Fi," řekl Patrick Lo, šéf společnosti Netgear. Telefon je kompatibilní jak se standardem 802.11g, tak se starším 802.11b.

Do prodeje by se měl telefon dostat v prvním čtvrtletí tohoto roku. Uživateli bude stačit, když se přihlásí na svůj účet, a do telefonu se mu stáhnou všechny kontakty.

“Spolupráce s firmou Netgear, nám umožnila další rozvoj služeb a ulehčila cestu našich uživatelů k levnému volání," řekl James Bilefield ze Skype. Podle Skype bude samozřejmě fungovat i předplacené volání SkypeOut. - více zde...

Volání přes internet bylo velkým tématem loňského roku a příchod Skype do mobilních telefonů byl v prognózách ohlašován jak odborníky, tak novináři. - více zde...

Skype spolupracuje i s výrobci tradičních mobilních telefonů. V loňském roce potvrdil Ron Garriques z Motoroly, že výrobce uvede na trh mobilní telefony, které budou umožňovat nejenom textovou výměnu zpráv v síti Skype, ale také hlasové přenosy. Skype klient pro chytré telefony se Symbianem je už v přípravě také. - více zde...