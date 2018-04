Mobil, který po použití klidně vyhodíte

Vezměte telefon, volejte s ním týden a pak ho zahoďte. Vypadá to jako manýra zhýčkaných milionářů, ale může jít o naprosto běžný přístup. Ovšem pouze v případě, že se jedná o papírový telefon na jedno použití.

Myšlenka, která vedla Randi Altschulovou k vývoji mobilního telefonu určenému ke krátkodobému používání, se týkala rozdílnosti sítí. Poletíte do Severní Ameriky, kde vám ovšem ve většině případů bude váš GSM telefon v podstatě k ničemu. Budete potřebovat PCS nebo CDMA. Kupovat si ovšem kvůli týdenní návštěvě Spojených států nový mobilní telefon není příliš rentabilní. Řešením je telefon na jedno použití. V plánech firmy Dieceland Technologies je takový telefon představován malou kartičkou vyrobenou z papíru.

Přístroj je velmi lehký a malý. Z více než devadesáti procent je tvořen papírem, včetně klávesnice a většiny vnitřních zařízení. V současnosti se pouze vylepšuje řízení spotřeby, aby bylo dosaženo co největší výdrže při použití co nejmenších a nejlehčích baterií. Právě baterie jsou zatím jedinou těžší a rozměrnější součástí telefonu. Přesto výrobci předpokládají, že by se telefon mohl začít prodávat v příštím roce. Měl by být nabízen především na letištích, například pomocí automatů, ve kterých si telefon koupíte za pár desítek dolarů. V ceně bude i SIM karta některého z místních operátorů. Ta bude nabitá určitou částkou pro volání, podobně jako je tomu u předplacených karet již dnes. V případě papírového telefonu ovšem nebudete dobíjet, přístroj jednoduše po vyvolání volacího limitu vyhodíte. Nebo až dojdou baterie.

Firma Dieceland Technologies v současnosti pracuje také na vývoji papírového laptopu, který by díky své nízké ceně zpřístupnil především internet téměř každému. Přístroj bude lehký a bude obsahovat i možnost bezdrátového připojení k internetu. Přestože všechny tyto schopnosti hovoří pro poměrně náročné technické vybavení laptopu, výrobci odhadují cenu pouze v desítkách dolarů, dokonce hovoří i o částce pod dvacet dolarů. V tomto případě jde ovšem spíš o zbožné přání, případně o marketingové sliby.