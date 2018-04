Mobil, který nahradí mixážní pult: hudební pecka od Samsungu jménem Beat DJ

Sony Ericsson má svoje walkmany, Nokia řadu XpressMusic a Samsung přišel s hudební řadou BEAT Edition. Prozatímní vrcholný model této řady umožňuje míchat hudbu a vytvářet remixy jako od opravdového dýdžeje.

Samsung na veletrhu Mobile World Congress představil přes dvacet nových modelů. Hlavními lákadly byly modely Omnia HD, UltraTOUCH a také hudební mobil se jménem Beat DJ. Tento telefon s typovým označením M7600 je určen pro mladou generaci, která jistě ocení jeho funkce umožňující remixovat hudební skladby.

Samsung Beat je koncepčně velmi podobný populární Nokii Tube. A právě tomuto modelu by měla novinka Samsungu uzmout část zákazníků. Na jednu stranu bude mít výhodu v nižší ceně, na druhou mu chybí oproti Nokii wi-fi.

Inovovaný TouchWiz

Nový Samsung Beat DJ používá osvědčené uživatelské prostředí TouchWiz. To je v případě hudební novinky v nové verzi. Stejné inovované uživatelské prostředí najdeme i v nedávno zrecenzovaném modelu S8300 UltraTOUCH.



Oproti vysouvacímu UltraTOUCH u hudební novinky chybí klasická hardwarová klávesnice. Samsung sice uživatelské prostředí vylepšil, takže psaní na dotykovém displeji s rozlišením 240 x 400 obrazových bodů nečiní velké problémy, klasická klávesnice se ale pyšní lepším komfortem.

Skvělý AMOLED displej

Dotykový displej nabízí perfektní zobrazení. Je totiž vyroben technologií AMOLED a dokáže zobrazit 16 milionů barev. Přestože má úhlopříčka displeje hodnotu 2,6 palce, dokážeme si představit i o chlup větší displej. Dotyk doprovází drobné zavibrování, jehož intenzitu je možné nastavit.

V případě námi testovaného předprodukčního vzorku dělalo problémy listování v řádkových seznamech. Reakce na dotyk není optimální a dochází k nechtěným přehmatům a potvrzením. V případě Samsungu UltraTOUCH jsme si naopak listování pochvalovali, a tak věříme, že v prodejní verzi bude vše v pořádku. Navíc je možné pro listování použít boční dvojtlačítko, jinak sloužící pro regulaci hlasitosti.

Widgety na ploše

V pohotovostním stavu je opět možné nechat zobrazovat widgety, které slouží jako zkratky pro různé funkce. K dispozici jsou i widgety zastupující různé webové služby. Ovládání telefonu se neliší od ostatních Samsungů s uživatelským prostředím TouchWiz.

Výtka směřuje k příliš malému tlačítku sloužícímu pro návrat. To je umístěné ve spodní zaoblené části telefonu spolu s klávesami pro ukončení a přijetí hovoru. Tlačítko je zcela ploché, a tudíž špatně nahmatatelné. Navíc tyto tři tlačítka nejsou vůbec podsvícená.

Skvělý hudební přehrávač

Hlavní devízou testovaného Samsungu jsou jeho hudební schopnosti. Samsung Beat DJ má specifický hudební přehrávač, který výrobce označuje jako Disc UI. Označení Disc UI se vztahuje k ovládacímu kolečku, které slouží například pro listování v hudebních skladbách nebo pro posun v přehrávané písničce.

Kruhový dotykový ovladač zasahuje svojí půlkou mimo displej. Ve spodní zaoblené části telefonu je tedy dotyková ploška. Kruhovým ovladačem lze listovat i v nabídce, která zobrazuje obaly alb. Jedná se tedy o podobný výběr hudebních skladeb, jaký známe z iPhonu pomocí Cover Flow. Při přehrávání telefon zobrazuje obal alba.

Špičkový zvuk od B&O

Hudební přehrávač nabízí velmi kvalitní zvukový přednes, a to díky podpoře technologie ICEpower od dánského hi-fi specialisty Bang & Olufsen. Na výběr je i možnost zvolit prostorový zvuk SRS 5.1. Reprodukce hudby nepostrádá mohutné basy i slušné výšky.

Hudbu lze poslouchat jak přes bezdrátová stereo Bluetooth sluchátka, tak přes sluchátka klasická. Audio konektor jack 3,5 milimetru se nachází na vrchu přístroje. Telefon je vybaven i dvěma stereo reproduktory, které se nacházejí v horní a dolní části na levém boku.

Hudební přehrávač dále nabízí přehledné vyhledávání podle různých kritérií (aby nebyl v nabídce zmatek, lze další v nastavení vyškrtnout). Samozřejmě nechybí běžné funkce, jako je opakování, náhodný výběr nebo tvorba playlistů.

Staň se DJem

Lákadlem pro mladé uživatele, pro které je testovaný Samsung Beat DJ primárně určen, je možnost vytvářet vlastní remixy, tedy upravovat hudební skladby. Na výběr je možnost do přehrávané skladby „skrečovat“ jako na gramofonu nebo lze využít přidávání různých samplů – zvukových efektů. Těch je v telefonu dvacet.

Další vlastností je možnost přidávat různé filtry. Ty umožní do přehrávané hudby vkládat ozvěnu, měnit tempo skladby, vytvářet smyčky a dále hudební skladbu míchat jako opravdový DJ. Výsledný remix si můžeme uložit ve formátu MP3 a použít ho například jako vyzvánění. Zremixovanou skladbu však není možné zkopírovat do počítače. To je nepříjemné omezení.

Dále nový hudební Samsung nabízí FM rádio s RDS, jehož vysílání můžeme nahrávat. Telefon je vybaven i rozpoznáváním hudby Shazam, a tak není problém zjistit, co za skladbu právě v rádiu hraje. Tuto službu lze použít i pro externí zdroj hudby. Telefon dále umožňuje vyhledat podobnou hudbu té přehrávané. K rozpoznávání a vyhledávání hudby telefon využívá datové připojení.

Wi-fi znovu chybí

Bohužel testovaný mobil nenabízí pro přístup na internet wi-fi. Jinak je datová podpora slušná – rychlé datové přenosy HSDPA 7,2 Mbps v sítích třetí generace UMTS. Ve všech čtyřech pásmech GSM lze využít datové přenosy EDGE.

Samsung Beat DJ není smartphone, a tak lze obohatit jeho funkce pouze přes Java aplikace. Vedle několika her nabízí nový Samsung i aplikaci Google Maps, kterou využívá vestavěná GPS navigace. V uzavřených místnostech lze využít asistované navigace A-GPS.

Podpora DivX videa

Pro uložení dostatečného množství multimédií má telefon připraven slot pro paměťové karty microSDHC. Slot se nachází na pravém boku, a tak není nutné mobil při výměně paměťovky vypínat. Vestavěnou paměť s kapacitou 50 MB lze zvětšit až o16 GB.

Pro připojení telefonu k počítači je připraveno Bluetooth 2.1 nebo lze využít datový kabel (USB 2.0). Telefon má microUSB konektor a podporuje funkci Mass Storage. Další výbava je standardní, nechybí v ní přehledný kalendář, povedený internetový prohlížeč nebo e-mailový klient. Testovaný Samsung podporuje přehrávání videa ve formátu DivX a XviD.

3 Mpix a VGA video

Kvalitní fotoaparát nabízí maximální rozlišení tři megapixely. Samozřejmostí je automatické ostření a diodový blesk. Nechybí rozpoznávání obličeje a úsměvu, k dispozici je i makro režim. Do pořizovaných snímků můžeme vkládat pozice z vestavěné GPS navigace – geotagging.

Pro prohlížení fotografií a videí je možné využít pohybový senzor. Pohybový senzor lze využít i jinak, například lze ztišit vyzvánění otočením mobilu čelem dolů. Potěšitelné je pořizování videa až v rozlišení VGA. Video je ale pouze v kvalitě 15 fps. Videoukázku si můžete stáhnout zde (MPEG4; 4,79 MB).

Oblý dole, oblý nahoře

Design je jistě věcí osobního vkusu, troufáme si ale předpokládat, že by nový Samsung mladé uživatele mohl zaujmout. Testovaná hudební novinka je totiž v horní a dolní části výrazně zaoblena, což z něj činí mobil těžko zaměnitelný s ostatními. Originalita se počítá. Telefon je tenký, jeho rozměry jsou 112 x 51 x 13,9 milimetru.

Závěrem

Testovaná hudební novinka od Samsungu s názvem Beat DJ je určena především mladým uživatelům. Ostatní stěží ocení jeho hudební schopnosti i originální design. Ve výbavě telefonu až na wi-fi nic podstatného nechybí. Specialitou jsou unikátní funkce pro míchání hudebních skladeb, které žádný jiný „hloupý“ mobil bez otevřeného operačního systému nenabízí. Se Samsungem M7600 Beat DJ bychom se měli setkat i na našem trhu. Cena by neměla překročit 8000 korun.