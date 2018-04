Mobil, který může zabít kapesní herní konzole. Xperia Play

Jedním z hitů letošního veletrhu MWC v Barceloně je herní mobil Xperia Play od Sony Ericssonu. Není to žádný amatérský pokus, ale přístroj s certifikací PlayStation od mateřské společnosti Sony. Představení pojal výrobce stylově, stánek okupují postavičky z herního světa: dva ostří vojáci, sličné, ale přísné policistky a nebo po kandelábrech lezoucí Spiderman.

Sony Ericsson Xperia Play je na první pohled běžný dotykový smartphone střední velikosti. Má vysouvací koncepci, jenže v jeho případě se z boku nevysune QWERTY klávesnice, jak je tomu u mnoha konkurenčních smartphonů, ale ovládací plocha pro hraní her.

Sony Ericsson Xperia Play

Plocha vzhledem i rozložením kláves kopíruje herní ovladač, má dvě dotykové plošky uprostřed, které nahrazují joysticky u velkých ovladačů a dva směrové kříže se standardní porcí tlačítek. Ovládací prvky doplňují tři funkční klávesy a dvě akční tlačítka na zadní hraně spodní části telefonu.

Samotný telefon má průměrné rozměry, není to ani obří monstrum, ani malinký mobil jako populární Xperie Mini. Pro práci se samotným telefonem jsou rozměry tak akorát, a to včetně dostatečně velkého dotykového displeje. Přesto nám u ovládání her přišla vysouvací ploška poněkud malá a tlačítka titěrná. Je to daň za kompromis rozměrů telefonu a ovládací plochy.

Sony Ericsson Xperia Play

Co nás rozhodně nadchlo, je výborný displej a naprosto dostatečný výkon hardwaru pro hraní her. Grafika je výborná, hry běží plynule a v rámci možností malých ovládacích prvků se i dobře ovládají. Jen start chvíli trvá, od spuštění do odstartování uplynou u většiny her desítky sekund. Hry lze ale opustit i uprostřed zábavy a pak se k nim rychle vrátit.

Zvuk je dobrý, jen v ruchu výstavního pavilonu nám přišla maximální hlasitost nedostatečná. V klidném prostředí by ale neměl být tento problém tak markantní. Výrobce navíc k telefonu nabídne i elegantní reproduktory a také nabíjecí stojánek.

Úspěch Xperia Play je zatím ve hvězdách. Pamětníci si jistě vzpomenou na rok 2003, kdy na trh přišla první Nokia N-Gage, pradědeček herních mobilů. Neuspěla, stejně jako o rok později inovovaný model N-Gage QD. Nokia si platformu N-Gage následně držela do předloňska pro své chytré mobily, ale i tentokrát se úspěch nedostavil.

Sony Ericsson Xperia Play

Sony Ericsson Xperia Play

Sony Ericsson Xperia Play

To ovšem neznamená, že by hry na mobily neslavily úspěch. Naopak, s příchodem iPhonu a OS Android patří mobilní hry mezi nejúspěšnější aplikace. Jsou oproti hrám na počítače a konzole levné a snadno dostupné přes prodejny aplikací. Jen pro ně neexistují speciální herní mobily.

Xperia Play může těžit ze značky PlayStation od mateřského koncernu Sony a z designu ve stylu kapesních konzolí.