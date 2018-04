Mobil jsem si nikdy neplatil, říká nový šéf Telefóniky Anglada

Co chcete ve firmě změnit? K čemu máte odlišný přístup než váš předchůdce Jaime Smith?

Každý má trochu odlišný styl řízení lidí, ale převratné změny nechystám. Máme dobře nastoupenou strategii, kterou jsme si společně s Jaimem určili už dávno. Takže budu dál tlačit na zaměstnance, abychom ji splnili.

Když jste před dvěma lety kývl na českou misi, napadlo vás, že jednou získáte nejvyšší křeslo?

Jako šéf Eurotelu jsem s Jaimim úzce spolupracoval na spojení firmy s Telecomem, takže bych lhal, kdybych tvrdil, že mě to nenapadlo.

Co bylo při slučování Eurotelu a Telecomu nejtěžší? Zvenčí to vypadalo jako spojování sportovce s tlouštíkem.

Spojovat dvě firmy není nikdy lehké, ale s výsledkem jsem spokojený. S odlišnými kulturami jsme si poradili tak, že jsme vytvořili jednu novou. Uvnitř firmy to už neřešíme, takže se spojení asi podařilo.

Co ještě potřebujete dokončit? Na produktové nabídce se spojení příliš neprojevilo.

S tím nesouhlasím. Hlavně v nabídce pro firmy jsme pokročili. Věnuje se jim jediné oddělení, které řeší mobilní i pevné služby. Když mají problém, stačí jim volat jedno číslo. Domácnostem zase nabízíme jednotné obchody a různé balíčky služeb. Například spojení hlasových služeb s internetem.

Pokud se ale nepleteme, domácnosti stále dostávají zvlášť vyúčtování za mobilní telefon a za pevnou linku.

Ano, ale podle našich průzkumů jim to zásadně nevadí. Takže s vytvořením jednotného vyúčtování příliš nespěcháme. Ale v budoucnu určitě bude.

Lidé stále dramaticky odhlašují pevné linky. Kdy to skončí?

Tempo odhlašování se snižuje. Za poslední čtvrtletí jsme zrušili jen osmdesát tisíc linek, což je podstatně méně než předtím. Jsme blízko bodu, kdy se situace ustálí. Lidé, kteří si linku ponechali, již začínají přicházet na výhody, které přináší.

V půli letošního roku jste měli 2,2 milionu pevných linek, což je o 17 procent méně než loni. Máte nějakou hranici, například dva miliony linek, pod níž byste nikdy nechtěli klesnout?

Chápu, že vás to zajímá, ale my o takovém čísle nepřemýšlíme. Co nás skutečně zajímá, je celkový počet našich zákazníků. Snažíme se neuvažovat v mantinelech technologií, nebo způsobu připojení, jde jen o zákazníky. A ti se dokonce začínají k pevným linkám vracet. Řešíme žádosti o opětovné připojení. Pomohlo tomu neomezené volání za měsíční paušál a rychlý internet. Na paušální služby se obecně budeme orientovat stále více.

Kdy tedy začnete nabízet volání z mobilu nebo SMS za měsíční paušál, jako je tomu například v USA?

Časem k tomu asi dospějeme stejně jako u pevných linek, proč ne. Ale zatím k mobilnímu paušálu v Česku chybí dost velký „provoz“ v síti. To je rozdíl oproti vyspělejším trhů. I když lidé volají stále častěji a roste nám také průměrný výnos na jednoho zákazníka, což je pozitivní trend. Stejně jako odklon od předplacených karet směrem k tarifům.