Mobil je tím nejhorším, co vás v životě potká

Možná vám výčet všech škodlivých vlivů mobilu na nás a vlastně na celou Zemi připadá přitažený za vlasy. Jenže právě všechna tato rizika spojená s mobilními telefony uvádějí vědecké studie, kterým se úspěšně daří pronikat do médií. Stojí za nimi tu více, jindy méně renomovaná vědecká pracoviště. Na některých negativních vlivech se shodne více odborných ústavů, jiné uvádějí osamělé zdroje.

Jen máločemu je dnes připisováno tolik negativních vlivů jako právě mobilům. Je dost pravděpodobné, že mobily se prostě staly obětí vlastního úspěchu. Před dvaceti lety je nikdo neznal a dnes dobývají i ty nejzapadlejší kouty planety. A tak není divu, že když je potřeba na někoho něco svést, jsou mobily vhodným obětním beránkem. Podívejte se, co všechno mají na svědomí.

Nejdříve vás z mobilu začne bolet hlava

Vyzařování z mobilního telefonu může dle švédských a amerických vědců poškodit důležité fáze spánku, které lidskému organismu pomáhají k regeneraci po celodenním namáhání. Přišli na to po propracovaném pokusu. Za působení rádiových vln zkoumali několik desítek žen i mužů krátce před tím, než usnuli.



Ti samí experti také tvrdí, že pokud lidé pravidelně spí v blízkosti mobilu, mohou mít v tomto důsledku častější bolesti hlavy. Ačkoliv se proti výzkumům ohradila spousta odborníků, loňské zjištění vyvolalo ve světových médiích mnoho povyku.

Poté začnete zapomínat





Vědci tvrdí, že zhoršující se paměť u dospělých je důsledkem používání mobilního telefonu a jeho paměťových funkcí. Ať už data narozenin našich přátel nebo telefonní čísla na nejbližší, vše ukládáme do našich mobilů. Sami si kvůli tomu nepamatujeme nic, náš mozek leniví a je pro něj čím dál více náročnější vybavovat si informace.

Mobilní telefon je na jednu stranu revolučním nástrojem v lidské komunikaci, na druhou stranu je ale v mnohých případech doslova obrovským nalezištěm soukromých informací. Nemálo manželství se právě kvůli tomuto přístroji rozpadlo.

Pokud měla dřív žena (muž) vztah s jiným ženatým mužem (vdanou ženou), zatelefonovat mu domů na pevnou linku bylo velice riskantní a prakticky to nepřipadalo v úvahu. Situace se ale s vývojem techniky mění. U rodinné večeře tak může člověk v tichosti a bez tušení svého protějšku rozesílat či přijímat milostné textovky. Problémy ale vznikají, i když partnerka nebo partner žádný jiný vztah nemá. Často se pak stává, že z obyčejného podezírání z nevěry se postupem času vyklube vážný partnerský problém.



Kvůli mobilu také onemocníte, jsou v něm bacily

Klávesnice mobilního telefonu je ideálním domovištěm pro bakterie nejrůznějších druhů. Když se v trinidadské nemocnici v roce 2006 nakazilo několik lidí zlatým stafylokokem, lékaři to dávali za vinu právě mobilním telefonům.

"Telefony by se měly užívat jako věci, které se nepůjčují. Podobně jako zubní kartáček nebo rtěnka. Neměly by se půjčovat, protože se špatně čistí a mohou přenášet bakterie," řekl tehdy médiím doktor Maharajh z trinidadské univerzity. Vědci z celého světa posléze začali zjišťovat, zda je klávesnice mobilního telefonu opravdu tak nebezpečná.

"Mobily mají velký potenciál k přenosu infekce. Bakterie se koncentrují především na klávesnici. Když píšete textovou zprávu, odíráte kožní buňky o klávesnici. Infekční potenciál pak v mobilech již zůstává," tvrdili arizonští lékaři ve své analýze.



Rakovina úst a mozku? Může za ni mobil

Jedním z nejdiskutovanějších negativních důsledků používání mobilního telefonu je vznik nádorů. O nežádoucích vlivech mobilních telefonů na lidské zdraví se hovoří už od uvedení prvních modelů na světový trh. Spolu s rozmachem mobilní komunikace v polovině devadesátých let se o tomto nebezpečí začalo polemizovat nejen mezi technickými fajnšmekry, ale i mezi běžnými uživateli.

Na veřejnost postupně pronikaly nejrůznější odborné výzkumy o dosud nedokázaném riziku vzniku zhoubných nádorů, které způsobuje vyzařování z antén mobilů – některé z nich škodlivost vyvracely, jiné potvrzovaly.

Dosud největší studie věnovaná škodlivosti mobilů na konci roku 2007 prokázala, že jejich dlouhodobé používání skutečně způsobuje rakovinu. Odborníci očekávají, že během následujících dekád se bude zvyšovat výskyt zhoubných mozkových nádorů u lidí, kteří mobilní telefon používají více než deset let.

Podle dostupných informací prý ke vzniku nádoru stačí, aby člověk volal z mobilu u svého ucha pouhou hodinu denně. Celkově ze statistik vyplývá, že riziko onemocnění sluchovým neuromem je u lidí používajících mobil přes deset let vyšší o dvacet procent, vznik maligního gliomu je pravděpodobnější dokonce o třicet procent.

Předseda onkologické společnosti Jiří Vorlíček míní, že výzkum je ještě třeba zopakovat. "Rozhodně není důvod k panice, protože i pokud jsou závěry studie správné, tento druh nádoru, jehož pravděpodobnost by měly mobilní telefony zvyšovat, je tak vzácný, že i dvacetiprocentní navýšení možnosti, že se nádor u člověka rozvine, je velmi malé," řekl MF DNES Vorlíček.

Nejintenzivnější signály vysílají vědci především k rodičům – důrazně doporučují nedávat mobilní telefon do ruky dětem. Jejich lebka je totiž tenčí a kvůli teprve se vyvíjejícímu nervovému systému jsou vůči nebezpečným vlivům mobilů mnohem náchylnější.

Mobil zničí i vaše ledviny a srdce

Dosud nejnovější analýza spojená se škodlivostí mobilních telefonů upozorňuje na riziko poškození srdce a ledvin. Podle studie Evropského výzkumného institutu pro elektronické komponenty mobily zapříčiňují uvolňování barviva hemoglobinu v těle. To následně škodí právě zmíněným orgánům.

Důvěryhodnost této zprávy však není na příliš vysoké úrovni. Ve velmi podobném znění se totiž na internetu objevila už v roce 1999. Je tedy pravděpodobné, že její autoři se opět snaží uměle vyvolat paniku. Daří se jim to dobře - média zprávu tlumočí po celém světě.

Mobil tak jako tak vyhubí lidstvo

Mobilním telefonům už se za vinu přikládají i globální problémy. Za prvé kvůli nim hrozí potravinová krize. Radiace z mobilních telefonů totiž podle vědců způsobuje vymírání včelstva, které nemohou kvůli vyzařování najít cestu zpět do svých úlů. Lidstvo je přitom na včelách doslova závislé. Už Albert Einstein kdysi řekl, že "když vymřou včely, lidstvu budou zbývat čtyři roky života". Většinu plodin, které člověk konzumuje, totiž opylují včely.



Pokud by se do budoucna přímá spojitost mezi vymíráním včel a mobilními telefony neprokázala, vědci mají "v záloze" ještě jiný negativní důsledek vyzařování. Je jím globální oteplování. Vědci po fóru, které v roce 2007 uspořádala Manizaleská univerzita, vyzvali obyvatele k menšímu používání mobilů.

"Mobilní telefony fungují díky radiofrekvencím, které vytvářejí energii," uvedl jeden z účastníků setkání Caracol Jorgé Reynolds a dodal: "Jeden hovor má na klima sice jen minimální vliv, avšak vezme-li se v potaz, že denně jsou uskutečněny miliardy hovorů, situace se mění." Mobilní telefony tedy podle jeho názoru mají přímý vliv na oteplující se světové klima.

Je mobil nepřítelem lidstva?

Znovu opakujeme, že uvedená varování jsou v převážné většině nepodložená dlouhodobými a potvrzenými výzkumy. Nelze sice s jistotou říci, že je mobil zcela neškodný, nesmyslem je ovšem i jeho zatracování. V dnešním uspěchaném světě na vás čeká nebezpečí prakticky všude - bát se můžete nepozorného řidiče na přechodu pro chodce, havárie při jízdě automobilem či třeba teroristů v metru. Přestože jste si těchto nebezpečí vědomi, budete je podstupovat zítra, pozítří a stále znovu. Podobné je to i s mobilním telefonem.