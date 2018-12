Mobily jsou sbírkou bakterií. Je jich tam mnohem víc než na záchodě

Mobilní telefony jsou sedmkrát špinavější než záchodová prkénka. Pokud je nosíme v koženém obalu, je na nich dokonce sedmnáckrát více mikrobů. Zjistila to studie britské společnosti zabývající se hygienou Initial Washroom Hygiene.



To ostatně uvedly už dřívější výzkumy, třeba z let 2007 nebo 2009. Mobily mají od té doby hladší povrch, dnes v drtivé většině používané smartphony mají jen minimum mechanických kláves. Jenže pro mikroby je to zjevně jedno a drží se na telefonech v podobné míře.

Britská firma srovnáním vzorků ze smartphonů a WC sedátek zjistila, že povrchy telefonů v průměru obsahovaly 1 479 kolonií baktérií, zatímco prkénka jen 220. Pokud je telefon uložen v plastovém obalu, je počet mikrobů takřka stejný, jako kdyby přístroj žádný obal neměl.

Mikrobi se na telefonech koncentrují, protože s přístroji neustále manipulujeme. Podle studie z roku 2014 jsme na telefon v průměru sahali 221krát za den a toto číslo se od té doby pravděpodobně ještě zvýšilo.

Nejen že na mobil pořád saháme, my jej hlavně všude nosíme. Podle studie si ho dva z pěti lidí berou v zaměstnání na toaletu, kde se to bakteriemi jen hemží. Jen jeden z pěti lidí telefon po návratu z WC očistí.

Asi nejideálnějším způsobem dezinfekce mobilu je UV lampa. Existují i speciální na mobily, ale v každém elektru je nekoupíte. Další a mnohem dostupnější možností jsou dezinfekční ubrousky, v jejich případě je potřeba být opatrný, aby vlhkost nepronikla do telefonu.

Odborník na bakterie, profesor Hugh Pennington z univerzity ve skotském Aberdeenu lidem radí, aby pro jistotu své mobilní telefony nikomu nepůjčovali.