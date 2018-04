Mobil je pro dítě snadnou cestou k nevhodnému obsahu

Přesvědčila se o tom i Maria McPhailová z texaského Austinu. Dvanáctileté dceři Celině povolila instalaci Instagramu, což je komunitní foto-aplikace. Udělala tak v dobré víře, že tím podpoří dceřin zájem o fotografii. Později ale zjistila, že Celina využívala aplikaci výhradně ke komunikaci s přáteli prostřednictvím fotografických vtipů a textových zpráv vytvořených ve volně šiřitelné aplikaci Versagram.

Vynalézavost dětí, které nesmí kvůli svému věku využívat sociálních sítí, tak nezná mezí. Velkou měrou k tomu ale přispívají i sami rodiče, aniž si to uvědomují. Dříve rozšířené hračky či obrázkové knihy nahrazují posledními technickými výkřiky. Děti jsou tak od raného věku zvyklé na ovládání mobilních telefonů či tabletů.

Dle výzkumu, který provedla společnost eMarketer, má již přibližně 15 % dětí do 11 let vlastní mobilní telefon. Děti lačné po technických novinkách si často u rodičů prosadí chytré telefony. S přístupem na internet tak získávají mocnou zbraň a rodiče nad nimi ztrácí kontrolu.

Alarmující je také výsledek výzkumu společnosti Pew Research Center's Internet & American Life Project. Ten prokázal, že 16 % dětí ve věku 12 až 17 let používá Twitter. V porovnání s rokem 2010 jde o dvojnásobné číslo. Přitom sociální sítě nesmí dle podmínek používat děti mladší 13 let. Při registraci tak uvádí smyšlená data narození či datum některého z rodičů. Rodiče pak jen stěží zabrání svým potomkům ve vytváření trvale veřejných záznamů a styku s nevhodným obsahem.

"Zjistíme-li, že některý uživatel nedosáhl věku umožňujícího zřízení účtu na Google, prošetříme to a přijmeme příslušná opatření," řekl mluvčí Google Jay Nancarrow. Pokud dotyčný neprokáže, že splňuje věkovou hranici, účet mu bude zablokován. Stejnou politiku zaujímají také mnohé sociální sítě. I přesto někteří rodiče zájem svých dětí o technické novinky podněcují a se souhlasem jim umožňují i zřízení jejich vlastního účtu na sociální síti.

Do styku s moderními technologiemi přichází již děti v předškolním věku, a to prostřednictvím řady aplikací pro ně určených. Například koncem dubna na konferenci Digital Kids v kalifornské Pasadeně představila společnost Scholastic novou verzi aplikace Storia ke čtení elektronických knih pro děti ve věku 3 až 14 let.

"Digitální média jsou pro děti skvělou záležitostí," nechala se slyšet Stephanie Schwabová, zakladatelka konference Digital Family. Její tříletý potomek, který obratně ovládá iPad, nedávno zareagoval na hlasité uvažování své matky ohledně počasí slovy: "Zeptej se Siri."