Mobil je postrachem zločinců, u soudu je důležitým důkazem

Zločinci to dnes mají těžké, chtělo by se s nadsázkou říci. Na každém kroku totiž hrozí, že je někdo při činu vyfotografuje nebo natočí mobilním telefonem. Zatímco v minulosti je záznamová zařízení jako důkaz moc netrápila, dnes už je to jiné.