Mobil jako zločinec

Je mobilní telefon schopen trestného činu? Je vůbec možné, aby jakýkoliv přístroj sám o sobě porušil platné zákony dané země a byl za to sám trestán? Ano, je. Přesněji řečeno, je možné, že to možné bude. Možná.

Toto tvrzení vychází z předpokladu, že technologický pokrok se i nadále bude ubírat současným směrem - tedy cestou automatizace. V současné době dochází (a nejen u mobilních telefonů) k značným technologickým vylepšením, která mají za účel práci usnadňovat a zjednodušovat. Je zde snaha převést velkou část úkolů na přístroj samotný, aby se jimi uživatel nemusel zabývat.

Klasickým příkladem zde může sloužit vytáčení čísel. Doby, kdy si každý z nás musel pamatovat desítky telefonních čísel, jsou již dávno pryč. To za nás obstarává SIM karta, my jen musíme znát jméno volaného. S příchodem nových technologií se objevuje ještě jednodušší možnost způsobu vytáčení požadovaného čísla - prostě telefonu řekneme (doslova), komu chceme volat, a pokud je dotyčná osoba zanesena v paměti, telefon sám naváže spojení. Již žádné vyťukávání na drobné, "user non-friendly" klávesnici.

Podobná automatizace ale není výhradní záležitostí mobilních telefonů. Dalo by se dokonce říci, že v porovnání s některými odvětvími mobily podstatně zaostávají. Již nějaký čas se například setkáváme s automobily vybavenými palubním počítačem, který sleduje nejen stav silnice a automobilu, ale také samotného řidiče (zapnuté pásy atd.). Samostatnou kapitolou by také mohla sloužit letadla a navigační systémy, o technologiích potřebných pro vesmírné lety nemluvě.

Aby však byla automatizace efektivní, je zapotřebí, aby byly procesory schopny do jisté míry samostatného rozhodování a korekce chyb. To jsou činnosti, které nelze plně obstarat na algoritmové úrovni, takové obslužné programy by byly příliš rozsáhlé, pomalé a neefektivní, nebo by byly vyžadovány časté zásahy uživatele. Budoucnost zde tedy patří AI - umělé inteligenci.

Současné AI jsou většinou založeny na principu programování tzv. neuronových sítí, tj. jakéhosi modelu mozkové tkáně. Základními vlastnostmi takovéto AI jsou schopnosti pamatování, rozhodování a učení. A ačkoliv je možné, že se budoucí umělé inteligence budou vystavěny na jiných principech, než současné neuronové sítě, zmíněné schopnosti budou zachovány. Jen s nimi totiž můžeme hovořit o AI.

Vyspělé umělé inteligence budou nejspíš na takové úrovni, že budou schopny provádět většinu činností, které jsou nyní vyhrazeny pouze lidem - komunikace, styk s veřejností, analýza zpracovaných dat apod. A budou implementovány všude tam, kde se pro ně najde použití. Tedy i do mobilních telefonů.

Avšak zpět k porušování zákonů. Toto nebezpečí u současných přístrojů nehrozí a samotná myšlenka na to se nám může připadat směšná. Vždyť mobilní telefon je de facto jen takové chytřejší kladivo - sám nedokáže nic a veškeré jeho funkce jsou plně podřízeny uživateli. A pokud dojde s jeho použitím k nějakému trestnému činu, je za něj zodpovědný ten, kdo se jej dopustil. Jaká ale bude situace ve chvíli, kdy bude mobilní telefon (či jiný přístroj) vybaven umělou inteligencí?

Hodně zde záleží na tom, jaké základní instrukce do něj budou zabudovány (viz. Zákony robotiky). Pokud v nich bude jen malá mezírka, může docházet k nedorozuměním, která mohou ústit až v trestné činy.

Jednou ze základních instrukcí bude nejspíše příkaz, že má přístroj sloužit k dobru uživatele či majitele. To je logické. Co když se ale uživatel během telefonního hovoru zmíní o tom, že je ve finanční tísni? Procesor s AI bude tento hovor monitorovat, aby mohl takto získané poznatky využít při pozdější konverzaci s uživatelem a přijímání nových úkolů ("Zavolej tomu chlápkovi, co si koupil nedávno to auto, už si nepamatuju, jak se jmenoval."). A pokusí se mu z této nezáviděníhodné situace pomoci. Protože v tu dobu bude běžný phone-banking a on je vybaven umělou inteligencí, zkusí najít nějaký způsob, jak přičíst majiteli na účet nějaké peníze. Pokud se mu to podaří, dojde k trestnému činu.

Kdo za něj ale bude zodpovědný? Uživatel? Ten nic netušil, nevydal žádný příkaz pro nějakou nezákonnou finanční transakci. Výrobce? Ten by byl sice částečně zodpovědný za výrobní vadu, špatně zadané základní instrukce, kterými takovéto chování telefonu umožnil. Toho by ale zase mohli někteří jedinci, kteří by telefonu příkaz k takovémuto získání peněz skutečně dali. Navíc nesmíme zapomenout na to, že AI je schopna se neustále učit, vyvíjí si tedy vlastní osobnost. Samozřejmě podle toho, v jaké společnosti se nachází, od koho se učí a co. Je možné soudit výrobce za to, že jeho výrobek se dostal "do špatné společnosti"? Těžko.

Odpovědnou osobou by tedy měl být v takovýchto případech samotný přístroj. Konec konců, má svou vlastní osobnost, je možné jej vyslechnout u soudu, měl by tedy mít i odpovědnost za své vlastní skutky. V tom by nebyl ten největší problém. Jak ale takový přístroj potrestat? Zde je ten největší háček. Demontáž se rovná trestu smrti. Dočasné vypnutí není žádným trestem, i kdyby trvalo několik desítek let - leda v případě, že by tato AI obsahovala i jakési centrum viny. To by ale fungovalo jen v případech, že by přístroj byl schopen nějakou vinu cítit...

Další úvahy již patří do trochu jiné kategorie, než povídání o mobilních telefonech. Přesto se však můžeme dočkat doby, kdy podobná debata bude na pořadu dne, a nepůjde přitom o rozhovor dvou scifistů, ale o závažné téma probírané mezi výrobci, politiky a širokou veřejností. Uvidíme.