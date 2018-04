Mobil jako záchranný kruh

O mobilních telefonech a jejich základních a doplňkových funkcích toho již bylo napsáno mnoho. Odvisí to převážně od skutečnosti, že tento komunikační prostředek (kromě telefonování samotného) v sobě skrývá mnohé výhody, z nichž některé jsou již využívány, jiné zatím existují jen v hlavách vývojářů a další jsou hudbou budoucnosti a jejich představa zavání více sci-fi než skutečností. Možná jste si již všimli, že seriál článků Mobil jako ... se vám snaží představit právě poslední zmíněnou skupinu.

Tentokrát bude téma poněkud vážnější, a to záchrana lidského života. Mnoho lidí se již ocitlo v situaci krajního ohrožení a zachránit je mohlo jediné - okamžitá pomoc jiného člověka. A mnoha lidem se této pomoci bohužel nedostalo. Ne vždy byla na vině lidská lhostejnost. Více četné jsou případy, kdy postižený neměl šanci pomoc přivolat, a to buď z důvodu, že neměl jak, nevěděl kam, nebo mu to jeho fyzický stav neumožňoval.

První případ, kdy člověk v nouzi nemůže přivolat pomoc, protože nemá jak, nevyřeší bohužel ani mobilní telefon, ani žádný jiný přístroj. Je však v moci každého jedince si nějaký takový opatřit (a nemusí se jednat jen o mobil).

Další zmíněné případy by však řešení mít mohly. Jednou z možností by bylo vybudování určitého systému, který by monitoroval a lokalizoval vysílání určitých nouzových signálů. Tento systém by měl být sám schopen určit, odkud volání o pomoc přichází, a předat zpracovanou informaci jakémusi centrálnímu monitorovacímu panelu. Kromě toho by však museli být občané vybaveni přístrojem schopným tento signál vyslat. Manipulace s tímto přístrojem by musela být snadná, aby jej mohli ovládat i lidé s různými akutními či chronickými postiženími - člověk v nouzi se často nemůže příliš hýbat, může mít silné bolesti, nemůže artikulovat apod., přístroj musí být schopen ovládat člověk na vozíku i s vadou řeči. Všechna tato hlediska musí být zohledněna.

Jako hlásné zařízení se mobilní telefon přímo nabízí. Jeho signál je, jak je všeobecně známo, díky síti přenašečů s větší či menší odchylkou sledovatelný a tudíž by (s jistými technologickými vylepšeními) nebyl problém s lokalizací tísňového volání. Muselo by se jen zajistit, aby bylo možno signál vyslat jednoduchým a nenáročným úkonem, např. stiskem jednoho tlačítka, aby byl použitelný i pro člověka se záchvatem infarktu, v závalu apod. Zároveň se však musí zabránit tomu, aby byl signál vyslán mimovolně (nárazem, omylem atd.). Signál samotný by nemusel (a ani neměl) být hlasový, vhodnější by byl předdefinovaný tón či impuls, který by přenašeče po zachycení ihned ohlásily na jakémsi centrálním panelu.

Zdálo by se, že nic nebrání tomu, aby byl tento systém uveden v činnost. Ale není tomu tak, překážek je hned několik. Jednou je skutečnost, že mobilní telefony nejsou podobným hlásným zařízením vybaveny. Do systému by tedy museli být zainteresováni výrobci mobilních telefonů, kteří by sice pravděpodobně byli ochotni toto zařízení standardně implementovat - ale pod podmínkou, že by byl zaručený odběr určitého množství přístrojů. Záchranný systém by tedy nemohl být pouze regionální, ale pokud možno globální (jinak by se výroba takovýchto přístrojů nevyplatila). Dalším problémem by byly finanční náklady na přebudování telekomunikační sítě - veškeré přenašeče signálu by musely být schopny rozpoznat tísňové volání a nahlásit jej dále. Tyto náklady by nesli (pokud by státy neposkytli dotace) pouze samotní operátoři.

Posledním, ale největším problémem by nejspíše poměrně paradoxně bylo veřejné mínění. Uvědomme si, že se zde jedná o neustálé sledování všech hovorů, jestli nezazní tísňový signál. Čili prakticky neustálé odposlouchávání všech hovorů. A to by se u občanů nemuselo setkat se souhlasem.

Znamená to tedy, že nastíněný nouzový signalizační systém nikdy nespatří světlo světa? Možná ano. Pokud na něj bude společenská poptávka, vznikne. Stále se totiž jedná o pravděpodobně nejlevnější a nejspolehlivější možný systém volání o záchranu, který by fungoval všude tam, kde je pokrytí signálem. Možná se však objeví jiný, lepší, spolehlivější, výhodnější. V tom případě to bude jedině dobře. Důležité je jen to, aby nějaký existoval. Lidský život je příliš drahý, než aby se na něm šetřilo.