Zažehne oheň, nahradí pazourek. V divočině vás zachrání i rozbitý mobil

Obecně se pro delší pobyt v divočině doporučuje dobře připravit. V poučkách hasičů lze například narazit na stať o mobilním telefonu. "V případě ztráty orientace a nepřítomnosti signálu jej nevypínejte, můžete být přesto podle něj zaměřeni a vyhledáni záchranáři. V zimním období jej chraňte co nejlépe před mrazem, zabráníte rychlému vybití," radí například brněnští hasiči na webu.

Jenže v opravdové přírodě, daleko od civilizace, je vše jinak. My si dnes ukážeme, jak takový obyčejný mobil může pomoci, i když zcela ztratí své původní poslání. Nechme přitom stranou otázku, nakolik lze tyto nově nabyté informace v praxi využít. Pokud se pohybujete neustále ve městě, asi je potřebovat nebudete. Pro milovníky divočiny však mohou být následující rady přinejmenším přínosné.

1. Nejdůležitější je oheň, poslouží baterka

Jednou ze základních součástí pouček pro přežití je získání ohně. Ten nejenže zahřeje, ale také může posloužit k signalizaci, převaření vody či přípravě pokrmů získaných z přírody. Zapomeňte na skautské praktiky o tření dřívka či křesání křemenem, s mobilem v ruce totiž postačí baterie a tenký drátek.

V první řadě je třeba samozřejmě mobil rozebrat. Nůž, který by měl být podle známého pořekadla v kapse každého muže, lze nahradit větším kamenem. Ale pozor! Potřebovat budeme i sklíčko displeje, takže opatrně. Náhradu nože si navrch z části mobilu vyrobíme v jednom z následujícím kroků.

K založení ohně pak postačí baterie a jakýkoli tenký drátek z útrob telefonu (často jej najdete například u reproduktoru). Pokud je na něm izolace, opatrně ji odstraňte. Poté v okolí najděte jemné klestí, připravte si jemná dřívka na podpal a drátek připojte mezi kladný a záporný pól baterie. Začne se rychle zahřívat, takže k němu přiložení klestí snadno chytne.

Při troše šikovnosti, která je snad vkořeněná do genů všech Čechů, máte oheň.

2. Když není nůž, poslouží i základní deska

Jak už jsme naznačovali výše, nyní je čas vyrobit si ostrý předmět, tedy náhradu nože - či chcete-li - pravěkého pazourku. V tomto případě z mobilu využijeme plechové stínění, které lze obrousit o skálu či tvrdý kámen, či dokonce základní desku, s níž můžeme učinit totéž. Pamatujte však na to, že každý kJ vydané energie může znamenat hranici nutnou ke zdárnému přežití, tudíž se šetřete.

S tímto bodem pak souvisí i možnost vyrobit si z mobilu jednoduchou zbraň. Pokud totiž výše zmíněné obrousíte do tvaru šipky, stačí ji připevnit ke vhodnému klacku nalezenému někde v okolí. Do něj vyříznete drážku, šipku do ní vložte a kusem látky (třeba z kalhot) celé dílo zpevněte tak, aby vše drželo pohromadě.

Pokud navrch máte po ruce nějaký provázek, tkaničku či podobnou věc, lze z plechové části vyrobit háček a pokusit se s improvizovaným prutem chytit něco k snědku. Samozřejmě jen ve chvíli, kdy je v okolí nějaká ta voda.

3. Signalizační sklíčko či kompas

Než se však vydáte na lov potravy, která je jednou z nejnižších priorit pro zdárné přežití (člověk vydrží bez jídla týdny), je dobré myslet na svou záchranu. Krycí sklíčko displeje tak lze využít jako signalizační zrcátko, kterým na sebe upozorníte například letadlo či loď, podle toho, kde jste se zrovna ztratili. Netřeba snad zmiňovat, že pro úspěšnost akce je třeba nalézt dobře viditelné prostranství.

Experti přitom pro zdárnou signalizaci radí držet sklíčko jednou rukou mezi očima a druhou rukou, na níž vytvoříte symbol míru, tedy jednoduché V. Takto lze v první řadě snadno zjistit, zda odrážíte světlo směrem, který požadujete, a také lépe zamířit na objekt vašeho zájmu. K signalizaci lze samozřejmě využít i kouřových signálu z ohně, který jsme získali v prvním bodu tohoto rádce.

Prakticky se jeví v neznámém terénu i kompas. Pokud totiž na místě zrovna nerostou lišejníky na stromech, jen podle slunce se laik ve světových stranách během dne zorientuje těžko. Útroby mobilu a okolní příroda většinou nabídne vše, co potřebujete: drátek, list a kus vodní plochy, netřeba veliké (stačí kaluž).

Mobil nabízí dokonce ještě jednu pomoc: magnet z reproduktoru, který pohodlně nahradí jinak nutné tření drátku o vhodnou látku, čímž jej zmagnetizujete. Nyní jej stačí jen zčásti zbavit izolace (jednu polovinu nechte zakrytou), přiložit k magnetu a nechat mu pár chvil. Poté drátkem list na dvou místech propíchněte tak, abyste vytvořili lodičku, a tu položte na vodu. Kam se obnažená část stočí, tam je sever.

Napadá vás další smysluplné využití částí mobilu v přírodě? Napište nám do diskuze, třeba právě váš nápad zařadíme!